1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: У метро «Заельцовская»
6 июля в 16:00
7 июля в 15:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
3 июля в 20:00
4 июля в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска
Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира
Начало: Метро «Площадь Карла Маркса»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 3 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса
Начало: Метро Студенческая
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
Начало: Метро «Берёзовая роща»
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: У метро Речной вокзал
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
3 июля в 15:30
4 июля в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска
Начало: В районе метро Ленина
Завтра в 12:30
3 июля в 12:30
от 12 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
6 июля в 13:00
7 июля в 17:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис12 июня 2024Экскурсовод Виктор- профессионал. Очень познавательная интересная экскурсия. Структурировано построен материал с оригинальной подачей. Четко, понятно, хронологически логично построенная история в изложении эрудированного и отлично разбирающегося в материале гида. Рекомендую к посещению с этим гидом - однозначно!
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ККсения21 мая 2024Экскурсовод Вадим хороший рассказчик. Много знает информации. К сожалению, в музей Сибирской бересты не отвел
- ООльга4 мая 2024Новосибирск такой юный и живой город, в связи с чем его достопримечательности очень своеобразны, но от этого они не становятся менее интересными. Очень рекомендую взять эту экскурсию и немножко поудивляться))
- ЕЕкатерина1 мая 2024Были с мужем на обзорной экскурсии 30 апреля, гид Вадим. Хорошая подача, интересный рассказ. 2,5 часа прошли быстро. А самое главное рассказ гида остался в голове. Рекомендую!!!
- ППопова27 февраля 2024Увидели: метро, площадь Ленина, улицу Ленина, символы Новосибирска и ещё много всего. Понравился гид Ирина Петровна Овчинникова. Оперативно откликнулась на запрос, дала
- ВВиктория26 октября 2023Душевно ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От метро»
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