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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро от 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара Начало: У метро «Заельцовская» 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов В Сузун за сибирской монетой Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту Начало: В районе метро «Красный проспект» 20 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: В районе метро «Красный проспект» 12 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе метро «Площадь Ленина» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия Начало: Ст. метро «Октябрьская» Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке Начало: Ст. метро Площадь Ленина Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам Начало: Ст. метро «Площадь Ленина» Расписание: Ежедневно по договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Расточка: путешествие по пролетарской Флоренции Новосибирска Откройте для себя уникальный район Расточка в Новосибирске, где советская архитектура встречает стиль сталинского ампира Начало: Метро «Площадь Карла Маркса» Расписание: Ежедневно по договоренности от 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Левобережный Вавилон: вокруг площади и проспекта Маркса Начало: Метро Студенческая Расписание: Ежедневно по договоренности от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Академгородок и Обское море Начало: Метро Речной вокзал Расписание: По договоренности с туристом от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений Начало: Ст. метро Студенческая Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу Начало: Метро «Берёзовая роща» Расписание: Ежедневно по договорённости от 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное Начало: У метро Речной вокзал 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала Начало: В районе метро Площадь Ленина 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа О Новосибирске со вкусом Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром Начало: У метро Площадь Ленина 19 499 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено) Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска Начало: В районе метро Ленина от 12 500 ₽ за всё до 5 чел.