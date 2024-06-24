1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам
Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: В районе площади Ленина
15 июля в 14:30
16 июля в 13:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июля в 13:00
17 июля в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 07:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
Расписание: По договоренности
5 июля в 09:00
8 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
5 июля в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
5 июля в 17:00
6 июля в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск: берег правый, берег левый
Знакомство с историей города и современностью
Начало: На площади Ленина
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина24 июня 2024Отличная экскурсия! Прекрасная подача информации гидом, знающим свою работу!!! Так держать!
- ТТатьяна22 июня 2024Нам очень повезло, когда мы решили остановить выбор на экскурсии Натальи, поскольку наш гид оказалась не только настоящим профессионалом, но
- ААлена18 июня 2024Узнали и увидели много интересного. Но заявленная "фото-экскурссия" не соответствует. Мы думали нас будут фотографирывать на профессиональную аппаратуру.
- ООльга14 июня 2024Спасибо Наталье, людям, которые приехали из далека, было интересно, увлекательно, здорово!!!
- ААнастасия12 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Наталья прекрасный рассказчик. Было увлекательно и интересно
- ЛЛюдмила7 июня 2024Огромное спасибо за прогулку и новую информацию! Это был подарок для любимого мужчины и он в восторге, а это главное!
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ААлёна25 мая 2024Спасибо большое Наталье за экспресс-прогулку по центру города! Довольно много интересного материала подаётся за 1.5 часа,при этом темп экскурсии совершенно комфортный. Необычные факты, с юмором. Вы свернете в красочные переулки города. Однозначно рекомендую!
- ККсения21 мая 2024Экскурсовод Вадим хороший рассказчик. Много знает информации. К сожалению, в музей Сибирской бересты не отвел
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От Площади Ленина»
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