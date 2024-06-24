🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 40 отзывов Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту Начало: В районе площади Ленина 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 130 отзывов Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе метро «Площадь Ленина» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны Начало: На площади Ленина 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску Начало: Пл. Ленина, Новосибирск Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке Начало: Ст. метро Площадь Ленина Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам Начало: Ст. метро «Площадь Ленина» Расписание: Ежедневно по договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре Начало: Пл. Ленина Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала Начало: В районе метро Площадь Ленина 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории Начало: На площади Ленина 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа О Новосибирске со вкусом Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром Начало: У метро Площадь Ленина 19 499 ₽ за всё до 3 чел.