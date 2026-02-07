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Криминальное сердце Новосибирска

Откройте для себя загадочный Первомайский район, полный историй и тайн. Узнайте о его криминальном прошлом и железнодорожных секретах
Первомайка, известная своей криминальной историей, привлекает туристов уникальными рассказами о 90-х. Местный житель, живущий здесь 35 лет, делится историями, которые затронули его семью.

Вы увидите недооцененную архитектуру, узнаете о «бандитском» роддоме и услышите мелодию уходящих вагонов. Экскурсия включает услуги гида и чек-лист с достопримечательностями Новосибирска. Личные расходы оплачиваются отдельно
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные истории от местного жителя
  • 🏛 Недооцененная архитектура
  • 🚂 Истории железнодорожников
  • 👶 «Бандитский» роддом
  • 🎢 Заброшенный детский парк
Криминальное сердце Новосибирска
Криминальное сердце Новосибирска
Криминальное сердце Новосибирска

Что можно увидеть

  • Недооцененная архитектура
  • Бандитский роддом
  • Заброшенный детский парк

Описание экскурсии

Что вас ждет Первомайка – район, которым в Новосибирске пугают детей. Пик его криминальной славы приходится на 90-е. Я живу в Первомайском районе 35 лет – с рождения по сегодняшний день – и готов рассказать его самые сочные истории от первого лица. Многие из них прямо или косвенно коснулись моей семьи… Вторая сторона района – «городок железнодорожников», сформированный вокруг самой большой в СССР железнодорожной станции. И у меня как у многолетнего корреспондента железнодорожной газеты “Гудок” также в запасе множество «внутряков». На экскурсии Вы увидите:

• самую недооцененную в городе архитектуру, • «бандитский» роддом, • заброшенный детский парк, • услышите неповторимую «мелодию уходящих вагонов». Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • по завершении экскурсии каждый участник получает чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида,
  • По завершении экскурсии каждый участник получает чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Первомайская, 156
Завершение: Сквер в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Н
Александр, спасибо! Мы с мамой до сих пор обсуждаем впечатления. Приехали из Москвы и шли на экскурсию по Первомайке с лёгким любопытством и ожиданием очередных скучных городских легенд, а получили
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мощную, живую историю района, которая реально цепляет. По нашему мнению одна из самых сильных экскурсий в Новосибирске!
Александр, будучи человеком, который живёт здесь всю жизнь, рассказывает о районе и его истории с большой любовью: без показухи, но так интересно и точно, что слушали взахлёб. Понравилось, что он показывает район объёмно: криминальное прошлое переплетается с городской жизнью, личной историей и профессиональным развитием ж/д "городка". Маршрут тоже небанальный: недооценённая архитектура, бандитский роддом, советский парк аттракционов, местный ДК, спортивный клуб и даже лучшие в нашей жизни беляши)) Неожиданно красиво и атмосферно!! Мы прощались с ощущением, что увидели настоящий Новосибирск, а не туристический. Вау!!
По нашему с мамой мнению, Александр - лучший гид-краевед в Новосибирске. (А нам было с чем сравнить!!) Потому что после него город становится не страницей учебника истории или картинкой, а настоящим! Живым! Спасибо большое! Очень рекомендуем тем, кто хочет настоящую экскурсию, а не просто прогулку для галочки)

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К
Сегодня была на экскурсии в Инском, он же Эйховский, он же Первомайский район города Новосибирска. Я здесь родилась и живу, причем именно в его центральной части, где и проходила экскурсия,
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и хочу сказать, что сделала для себя кучу открытий! Мало того, что мы обычно плохо знаем историческую составляющую, так еще и мало обращаем внимание на привычный глазу пейзаж… Подытожу: мне очень сильно понравилось, от души рекомендую Сашу в качестве гида как гостям нашего города, так и местным жителям. Он владеет массой краеведческого материала и собственных журналистких нароботок (расследований, интервью, слухов и т. п.).

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l
Путешествие по Первомайке. Наконец-то я ликвидировала это белое пятно. Я. Побывала. На. Экскурсии. По. Первомайскому району. С Александром мы обошли только несколько улиц, но сделали срез времени и увидели, что
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было тут с дней основания района до нашего времени. Яркие истории, знаковые события, интересные факты в подаче коренного первомайца (Александр, можно же так?) придавали прогулке глубину и чувствовалось, как наш проводник любит свою малую родину. Несмотря на холодный ветер получилась очень теплая прогулка, с конфеткой и вкусным чаем под занавес.

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r
Однозначно это самая интересная из экскурсий. Все-таки приправа в виде своих личных историй всегда хороша. Александр, конечно, пытался убедить нас, что первомайка не криминальный район. Но там даже королеву Елизавету
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умудрились ограбить. История про морг и отрезанные конечности тоже добавляет колорита. Вообще район очень ухоженный, есть, где погулять. Смотровую площадку мы впервые увидели. Красивое место, вид потрясающий! Горячие беляшики по маршруту тоже порадовали. Всем советую зайти. Александр, спасибо большое за экскурсию!

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y
Я настолько люблю Первомайку (и даже себе не могу объяснить за что), что даже пошла на пешеходную экскурсию, несмотря на прохладную погоду и общую занятость. Спасибо ребятам. Александр - дейсивительно
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смогли удивить и вообще было интересно:) Спасибо, Александр, что познакомили меня с Первомайкой. Теперь она мне хорошая знакомая и даже близкая. Я знаю и узнаЮ её музыку и песни, мне знакомы её запахи, мне нравится, что её любимый цвет – зелёный (парки, скверы, бор), что она чистюля.

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r
Прогулки по Первомайке! Или Лучший День города! 27 июня состоялась как всегда познавательная экскурсия Александра Матвеева‚ и она совпала с празднованием Дня Города - 128 летием Новосибирска. Могу сказать, что
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это одно из лучших времепрепровождений на день города. Очень много интересных фактов. Ну а еще А. Матвеев подписал мне книгу для одного из моих клиентов. И это безумно круто! Приходите на экскурсии и вы не пожалеете о потраченном выходном с пользой! Александр‚ спасибо!

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