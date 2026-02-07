Первомайка, известная своей криминальной историей, привлекает туристов уникальными рассказами о 90-х. Местный житель, живущий здесь 35 лет, делится историями, которые затронули его семью.
Вы увидите недооцененную архитектуру, узнаете о «бандитском» роддоме и услышите мелодию уходящих вагонов. Экскурсия включает услуги гида и чек-лист с достопримечательностями Новосибирска. Личные расходы оплачиваются отдельно
Вы увидите недооцененную архитектуру, узнаете о «бандитском» роддоме и услышите мелодию уходящих вагонов. Экскурсия включает услуги гида и чек-лист с достопримечательностями Новосибирска. Личные расходы оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные истории от местного жителя
- 🏛 Недооцененная архитектура
- 🚂 Истории железнодорожников
- 👶 «Бандитский» роддом
- 🎢 Заброшенный детский парк
Что можно увидеть
- Недооцененная архитектура
- Бандитский роддом
- Заброшенный детский парк
Описание экскурсии
Что вас ждет Первомайка – район, которым в Новосибирске пугают детей. Пик его криминальной славы приходится на 90-е. Я живу в Первомайском районе 35 лет – с рождения по сегодняшний день – и готов рассказать его самые сочные истории от первого лица. Многие из них прямо или косвенно коснулись моей семьи… Вторая сторона района – «городок железнодорожников», сформированный вокруг самой большой в СССР железнодорожной станции. И у меня как у многолетнего корреспондента железнодорожной газеты “Гудок” также в запасе множество «внутряков». На экскурсии Вы увидите:
• самую недооцененную в городе архитектуру, • «бандитский» роддом, • заброшенный детский парк, • услышите неповторимую «мелодию уходящих вагонов». Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • по завершении экскурсии каждый участник получает чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- По завершении экскурсии каждый участник получает чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска и его пригородов.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Первомайская, 156
Завершение: Сквер в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Александр, спасибо! Мы с мамой до сих пор обсуждаем впечатления. Приехали из Москвы и шли на экскурсию по Первомайке с лёгким любопытством и ожиданием очередных скучных городских легенд, а получили
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К
Сегодня была на экскурсии в Инском, он же Эйховский, он же Первомайский район города Новосибирска. Я здесь родилась и живу, причем именно в его центральной части, где и проходила экскурсия,
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l
Путешествие по Первомайке. Наконец-то я ликвидировала это белое пятно. Я. Побывала. На. Экскурсии. По. Первомайскому району. С Александром мы обошли только несколько улиц, но сделали срез времени и увидели, что
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r
Однозначно это самая интересная из экскурсий. Все-таки приправа в виде своих личных историй всегда хороша. Александр, конечно, пытался убедить нас, что первомайка не криминальный район. Но там даже королеву Елизавету
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y
Я настолько люблю Первомайку (и даже себе не могу объяснить за что), что даже пошла на пешеходную экскурсию, несмотря на прохладную погоду и общую занятость. Спасибо ребятам. Александр - дейсивительно
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r
Прогулки по Первомайке! Или Лучший День города! 27 июня состоялась как всегда познавательная экскурсия Александра Матвеева‚ и она совпала с празднованием Дня Города - 128 летием Новосибирска. Могу сказать, что
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