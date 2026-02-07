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мощную, живую историю района, которая реально цепляет. По нашему мнению одна из самых сильных экскурсий в Новосибирске!

Александр, будучи человеком, который живёт здесь всю жизнь, рассказывает о районе и его истории с большой любовью: без показухи, но так интересно и точно, что слушали взахлёб. Понравилось, что он показывает район объёмно: криминальное прошлое переплетается с городской жизнью, личной историей и профессиональным развитием ж/д "городка". Маршрут тоже небанальный: недооценённая архитектура, бандитский роддом, советский парк аттракционов, местный ДК, спортивный клуб и даже лучшие в нашей жизни беляши)) Неожиданно красиво и атмосферно!! Мы прощались с ощущением, что увидели настоящий Новосибирск, а не туристический. Вау!!

По нашему с мамой мнению, Александр - лучший гид-краевед в Новосибирске. (А нам было с чем сравнить!!) Потому что после него город становится не страницей учебника истории или картинкой, а настоящим! Живым! Спасибо большое! Очень рекомендуем тем, кто хочет настоящую экскурсию, а не просто прогулку для галочки)