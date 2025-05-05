Создайте уникальные воспоминания с семьёй, участвуя в мастер-классе по работе со стеклом Мурано в Новосибирске.
Под руководством опытного мастера, взрослые и дети старше 8 лет научатся безопасно работать с огнём и создавать собственные бусины. В конце занятия участники смогут превратить свои творения в украшения. Парковка рядом, а готовые изделия можно забрать на следующий день или получить почтой
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальных бусин
- 🔥 Безопасное обучение работе с огнём
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🎁 Памятные сувениры своими руками
- 📍 Удобное расположение в Новосибирске
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения мастер-класса - это зимние и осенние месяцы, когда семейные мероприятия в помещении особенно актуальны. В это время года такие творческие занятия создают уютную атмосферу и способствуют сближению семьи.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Стекольная мастерская
Описание мастер-класса
Знакомство и инструктаж. Научу вас играть с огнём безопасно.
Укрощение стекла. Вы расплавите стекло при 1200°C и создадите минимум 3 бусины. Можете выбрать для них единый стиль или дать волю фантазии — я помогу реализовать вашу задумку.
Завершение работы. Мы установим на бусины крепления, чтобы после мастер-класса вы самостоятельно могли превратить их в серьги, кулоны, подвески или брелоки.
Организационные детали
- Этот мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 8 лет, но присутствие взрослых обязательно
- Выбирайте простую одежду без рукавов или с возможностью их закатать
- Рядом с мастерской есть парковка, пешком от метро идти 10 минут
- Важно! Бусины запекаются 12 часов и будут готовы на следующий день после МК. Работы можно забрать самостоятельно либо я отправлю их почтой или СДЭКом в любую точку мира
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Я основательница школы лэмпворка с 10-летним опытом работы создания стеклянных украшений. За эти годы я прошла путь от увлечения до признанного мастера, обучив многих людей искусству работы с огнём и
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
Люба
5 мая 2025
Мы были втроем: я, супруг и девятилетний ребенок. Интересно было всем, очень интересный опыт. Мастерская находится недалеко от метро, рядом есть автопарковка. Мастерская уютная, Светлана встретила нас и предложила воду,
Входит в следующие категории Новосибирска
