Создайте уникальные воспоминания с семьёй, участвуя в мастер-классе по работе со стеклом Мурано в Новосибирске.



Под руководством опытного мастера, взрослые и дети старше 8 лет научатся безопасно работать с огнём и создавать собственные бусины. В конце занятия участники смогут превратить свои творения в украшения. Парковка рядом, а готовые изделия можно забрать на следующий день или получить почтой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса - это зимние и осенние месяцы, когда семейные мероприятия в помещении особенно актуальны. В это время года такие творческие занятия создают уютную атмосферу и способствуют сближению семьи.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.