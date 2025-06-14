Мои заказы

Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках

Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
На сапах или каяках путешественники отправляются в увлекательный сплав по Оби, проходя под пятью ключевыми мостами Новосибирска. Энергичный гид расскажет об истории города, его прошлом и настоящем, избегая скучных лекций.

Участники увидят знаковые места с нового ракурса, узнают малоизвестные факты и получат оригинальный сувенир на память. Прогулка подходит для всех, кто хочет насладиться уникальными видами и историей Новосибирска
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌉 Уникальный маршрут через пять мостов
  • 🛶 Выбор между сапами и каяками
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎁 Подарок каждому участнику
  • 👨‍🏫 Энергичный и знающий гид
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Бугринский мост
  • Европейский берег
  • Метромост
  • ЛДС «Сибирь-Арена»
  • Михайловская набережная
  • Коммунальный мост
  • Парк «Городское начало»
  • Железнодорожный мост через Обь
  • Димитровский мост
  • Аквапарк «Аквамир»
  • Заельцовский парк

Описание водной прогулки

Вы увидите:

Вы узнаете:

  • Как и благодаря чему возник самый молодой город-миллионник в России
  • Что было на территории Новосибирской области до покорения Ермаком Сибири
  • Какими особенностями обладает Новосибирск и чем он живёт сейчас
  • Какие истории хранят в себе символы города

По окончании сплава каждый участник получит небольшой подарок с местного производства.

Организационные детали

  • Прогулка проводится на сапбордах, одноместных или двухместных каяках на выбор
  • Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасательные жилеты
  • Программа 12+

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стоимость на 1 человека [для 1-2 человек]7000 ₽
Стоимость для 1 человека [от 3 до 5 человек]5000 ₽
Стоимость для 1 человека [от 6 до 12 человек]4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 471 туриста
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при
этом о городе от молодого местного жителя, то я к вашим услугам. На экскурсиях стараюсь делать акцент на причинно-следственные связи событий, которые произошли в Новосибирске в своё время, и подкреплять это историческими фотографиями и документами, которые у меня есть. Мой девиз: «Никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елизавета
Елизавета
14 июн 2025
у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно общение с ним. виды с каяка суперские:) формат вроде бы относительно новый, не все некоторые организационные моменты обкатаны. но мне очень понравилось, я вернусь на вторую часть экскурсии:) спасибо!
у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересноу егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно

Входит в следующие категории Новосибирска

