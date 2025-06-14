Егор — ваш гид в Новосибирске

Провёл экскурсии для 471 туриста

читать дальше этом о городе от молодого местного жителя, то я к вашим услугам. На экскурсиях стараюсь делать акцент на причинно-следственные связи событий, которые произошли в Новосибирске в своё время, и подкреплять это историческими фотографиями и документами, которые у меня есть. Мой девиз: «Никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ!»

Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при