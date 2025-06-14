На сапах или каяках путешественники отправляются в увлекательный сплав по Оби, проходя под пятью ключевыми мостами Новосибирска. Энергичный гид расскажет об истории города, его прошлом и настоящем, избегая скучных лекций.
Участники увидят знаковые места с нового ракурса, узнают малоизвестные факты и получат оригинальный сувенир на память. Прогулка подходит для всех, кто хочет насладиться уникальными видами и историей Новосибирска
5 причин купить эту прогулку
- 🌉 Уникальный маршрут через пять мостов
- 🛶 Выбор между сапами и каяками
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎁 Подарок каждому участнику
- 👨🏫 Энергичный и знающий гид
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Бугринский мост
- Европейский берег
- Метромост
- ЛДС «Сибирь-Арена»
- Михайловская набережная
- Коммунальный мост
- Парк «Городское начало»
- Железнодорожный мост через Обь
- Димитровский мост
- Аквапарк «Аквамир»
- Заельцовский парк
Описание водной прогулки
Вы увидите:
Вы узнаете:
- Как и благодаря чему возник самый молодой город-миллионник в России
- Что было на территории Новосибирской области до покорения Ермаком Сибири
- Какими особенностями обладает Новосибирск и чем он живёт сейчас
- Какие истории хранят в себе символы города
По окончании сплава каждый участник получит небольшой подарок с местного производства.
Организационные детали
- Прогулка проводится на сапбордах, одноместных или двухместных каяках на выбор
- Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются спасательные жилеты
- Программа 12+
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стоимость на 1 человека [для 1-2 человек]
|7000 ₽
|Стоимость для 1 человека [от 3 до 5 человек]
|5000 ₽
|Стоимость для 1 человека [от 6 до 12 человек]
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 471 туриста
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
14 июн 2025
у егора в копилке много очень интересных фактов и сведений о городе, даже местным будет интересно общение с ним. виды с каяка суперские:) формат вроде бы относительно новый, не все некоторые организационные моменты обкатаны. но мне очень понравилось, я вернусь на вторую часть экскурсии:) спасибо!
