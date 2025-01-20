Тайны и легенды Богданки

Прогуляться по красивому району Новосибирска, максимально сохранившему свой первоначальный облик
Эта экскурсия-прогулка познакомит вас с одним из самых уютных и атмосферных уголков Новосибирска — улицей Богдана Хмельницкого, сердцем Калининского района, который мог стать закрытым городом.

Вы переместитесь в атмосферу ушедшей советской эпохи и проникнетесь идеями создания комфортных городских пространств.
Тайны и легенды Богданки
Тайны и легенды Богданки
Тайны и легенды Богданки
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите

  • «Материнский» сквер и настоящий Эдемский сад.
  • Малые скульптуры, определившие уникальный облик района.
  • Атмосферные дворы, некоторые из которых носят имена известных сказочных героев.
  • Архитектурный ансамбль Дворца культуры имени Горького и сквер Покорителей атома.

Вы узнаете

  • Как жители «богдашки» защищали его от современной застройки.
  • Какая улица могла носить имя Лаврентия Берии.
  • Почему район мог стать закрытым городом.
  • Что привлекало сюда любительниц шоппинга.
  • Зачем завод НЗХК несколько раз менял свой профиль.

Организационные детали

  • Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено: если будет желание, по пути сможем выпить вкусного кофе в современном атмосферном гастрономе «Богдановский».
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Материнского сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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