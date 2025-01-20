Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске

Провели экскурсии для 705 туристов

читать дальше нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой. Покажем вам и сам Новосибирск, и его окрестности. Учитываем все пожелания и интересы гостей.

Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много