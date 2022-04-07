Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)

Автомобильная

Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Побывать на экскурсии можно также в вечернее и ночное время суток.

Важная информация: встреча с туристами осуществляется только в черте Центрального или Железнодорожного районов.

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)
Новосибирск, Академгородок и ГЭС (на а / м заказчика)

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Лаврентьева
  • Проспект академика Коптюга
  • Институт цитологии и генетики
  • Улица Мальцева
  • Ботанический сад
  • Храм во имя Архистратига Михаила
  • Плотина ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Во время этой экскурсии вас ждет настоящее чудо, сотворенное мыслью и руками человека!

Новосибирская ГЭС является первым гидротехническим сооружением за Уралом, которое входит в список охраняемых исторических и культурных памятников.

Во время прогулки по Новосибирску хочется гордиться героическими и трудолюбивыми людьми, создавшими этот прекрасный город!

Как свидетельство связи времен перед вами предстанет храм во имя Архистратига Михаила, восстановленный после затопления.

Вместе с гидом вы побываете на площади Ленина с театром Оперы и Балета, часовней Святого Николая и краеведческим музеем и пройдете по проспекту Лаврентьева - самой умной улице в мире с научными институтами.

Вы увидите институт цитологии и генетики с памятником лабораторной мыши, Технопарк и Ботанический сад, а также узнаете, где жили основатели Академгородка.

Истинной мощью инженерной мысли покоряет Новосибирская ГЭС, плотину и шлюзы которой вы увидите собственными глазами.

Профессиональный гид расскажет о самых интересных достопримечательностях Новосибирска, его истории и культуре. Вы побываете во всех знаковых местах города, связанных со всеми этапами его развития, и узнаете много занимательных фактов.

Программа

  • Площадь имени Ленина (часовня Святого Николая, театр Оперы и Балета, Новосибирский краеведческий музей, государственный банк)
  • Проспект Лаврентьева с научными институтами – сама умная улица в мире
  • Проспект академика Коптюга
  • Институт цитологии и генетики, памятник лабораторной мыши и одомашненным лисицам
  • Технопарк
  • Морской проспект – главная улица верхней зоны
  • Улица Ильича – торгово-развлекательная зона
  • Новосибирский государственный университет
  • Улица Мальцева (коттеджи академиков-основателей городка)
  • Улица Золотодолинская (домик академика Лаврентьева)
  • Ботанический сад
  • Поселок Обь ГЭС
  • Храм во имя Архистратига Михаила
  • Мозаичная стела «Покорители Оби»
  • Плотина ГЭС
  • Шлюзы
Маршрут может быть незначительно изменён из-за пробок на дорогах, а также по желанию туристов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт. Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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