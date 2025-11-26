Добро пожаловать в столицу Сибири — город, где история встречается с будущим! Вы познакомитесь с Новосибирском во всех его проявлениях — от купеческих особняков и конструктивизма до современных кварталов и научных центров. Прогуляетесь по главной площади и увидите самый большой театр страны. Заглянете в Академгородок — сердце российской науки. Прокатитесь по мостам через Обь и почувствуете мощь ГЭС.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Ленина и величественный Оперный театр — сердце города
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — грандиозные ворота Транссиба
- Архитектурные символы: Дом с часами, Стоквартирный дом, купеческие особняки
- Собор Александра Невского — первый каменный храм города
- Первый мост через Обь и современный Бугринский мост
- Академгородок — город науки в сосновом бору
- Музей железнодорожной техники под открытым небом
- Новосибирскую ГЭС и просторы Обского моря
- Уютные пейзажи Красного проспекта и проспекта Карла Маркса
Вы узнаете:
- как из посёлка на берегу Оби вырос крупнейший город Сибири
- о роли Транссибирской магистрали в становлении Новосибирска
- почему Новосибирск называют столицей конструктивизма
- как идеи учёных Академгородка меняли мировую науку
- истории героев, увековеченных в монументе Славы
- как работает Новосибирская ГЭС и почему её называют «сердцем региона»
- малоизвестные факты о купеческих династиях и культурной жизни города
Примерный тайминг
9:00–10:30 — правый берег: площадь Ленина, Оперный театр, собор Александра Невского
10:30–11:20 — переезд, музей ж/д техники
11:20–12:30 — Академгородок
12:30–13:10 — обед
13:10–13:30 — Новосибирская ГЭС, Обское море
13:45–14:00 — смотровая площадка на Бугринский мост
14:20–15:00 — левый берег: проспект Маркса, «Сибирь-Арена», метромост, Коммунальный мост
Организационные детали
- Поедем на минивэне Honda Stepwgn
- Билеты в музей ж/д техники оплачиваются отдельно: 200 ₽ взрослый, 100 ₽ детский. В понедельник и вторник музей не работает
- Обед в стоимость не входит — еда и напитки оплачиваются дополнительно по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1096 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
