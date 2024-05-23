Городок новосибирских энергетиков

Водосбросная плотина ГЭС. Это бетонное сооружение высотой 20 метров состоит из 8 пролётов, разделённых «быками». На гребне установлены плоские колёсные затворы, которые открываются и закрываются с помощью двух спаренных козловых кранов.

Река Обь. На реке расположено Обское море. Конечно, на самом деле, это Новосибирское водохранилище, но с берега производит эффект именно морской. Водоем образован плотиной Новосибирской ГЭС. В Обском море водятся ценные виды рыб, например сиг, нельма и осетр, но больше ловятся налим, судак, щука, окунь и хариус. Весной, как ни странно, уровень воды в водохранилище понижен, поэтому в некоторых местах становится видно песчаное дно, особенно у островов, которых здесь около двадцати.

Проспект академика Лаврентьева является главной улицей Академгородка. По обе стороны проспекта находятся десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа и многое другое. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.

Мы рады приветствовать Вас, на нашей сборной экскурсии! Во время неё вы побываете в месте, где живет самое большое количество академиков, увидите памятники, которые уникальны в своем произведении и посетите место среди соснового леса — Академгородок. Фишкой нашей экскурсии станет новосибирская ГЭС — эта постройка вошла в список охраняемых объектов культуры и истории, а также насладитесь панорамой Обского моря. А вдоль великой сибирской реки Обь Вам откроются потрясающие виды тайги! Что вы увидите:• Академгородок. Он появился благодаря стараниям академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Соболева. Район быстро получил статус престижного. Во-первых, здесь были созданы лучшие условия для ученых, во-вторых, городок располагался в прекрасном месте. Во время проектирования новосибирского Академгородка особое внимание уделялось сохранению уникальной природы этой местности. Большой лесной массив, многочисленные искусственные насаждения, близость к Обскому морю — все это сделало Академгородок еще более привлекательным для жизни.