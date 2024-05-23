Приглашаем Вас на нашу обзорную экскурсию по Академгородку с прогулкой к новосибирской ГЭС.
Мы прогуляемся по городку ученых среди сибирской тайги и полюбуемся на архитектуру ГЭС, которая включена в список культурного наследия страны и охраняется государством.
Мы прогуляемся по городку ученых среди сибирской тайги и полюбуемся на архитектуру ГЭС, которая включена в список культурного наследия страны и охраняется государством.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Академгородок
- Плотина
- Река Обь
- Проспект академика Лаврентьева
Описание экскурсии
Городок новосибирских энергетиковМы рады приветствовать Вас, на нашей сборной экскурсии! Во время неё вы побываете в месте, где живет самое большое количество академиков, увидите памятники, которые уникальны в своем произведении и посетите место среди соснового леса — Академгородок. Фишкой нашей экскурсии станет новосибирская ГЭС — эта постройка вошла в список охраняемых объектов культуры и истории, а также насладитесь панорамой Обского моря. А вдоль великой сибирской реки Обь Вам откроются потрясающие виды тайги! Что вы увидите:• Академгородок. Он появился благодаря стараниям академиков Михаила Лаврентьева и Сергея Соболева. Район быстро получил статус престижного. Во-первых, здесь были созданы лучшие условия для ученых, во-вторых, городок располагался в прекрасном месте. Во время проектирования новосибирского Академгородка особое внимание уделялось сохранению уникальной природы этой местности. Большой лесной массив, многочисленные искусственные насаждения, близость к Обскому морю — все это сделало Академгородок еще более привлекательным для жизни.
- Водосбросная плотина ГЭС. Это бетонное сооружение высотой 20 метров состоит из 8 пролётов, разделённых «быками». На гребне установлены плоские колёсные затворы, которые открываются и закрываются с помощью двух спаренных козловых кранов.
- Река Обь. На реке расположено Обское море. Конечно, на самом деле, это Новосибирское водохранилище, но с берега производит эффект именно морской. Водоем образован плотиной Новосибирской ГЭС. В Обском море водятся ценные виды рыб, например сиг, нельма и осетр, но больше ловятся налим, судак, щука, окунь и хариус. Весной, как ни странно, уровень воды в водохранилище понижен, поэтому в некоторых местах становится видно песчаное дно, особенно у островов, которых здесь около двадцати.
- Проспект академика Лаврентьева является главной улицей Академгородка. По обе стороны проспекта находятся десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа и многое другое. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек.
По субботам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Академгородок
- Плотина
- Река Обь
- Проспект академика Лаврентьева
Что включено
- Гид
- Транспорт
Место начала и завершения?
Дмитрия Шамшурина, 43 (возле пригородных касс)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 мая 2024
Доехали до Академгородка, прошлись немного и вернулись мимо ГЭС в Новосибирск.
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