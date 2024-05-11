Во время этой экскурсии вы побываете в Академгородке - удивительном месте среди соснового леса, увидите уникальные памятники.
Насладитесь панорамой Обского моря и полюбуетесь на Новосибирскую ГЭС - постройку, которая вошла в
Насладитесь панорамой Обского моря и полюбуетесь на Новосибирскую ГЭС - постройку, которая вошла в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по сосновому лесу
- 🏛 Посещение Академгородка
- 🌉 Вид на Бугринский мост
- 🏞 Панорама Обского моря
- 📸 Фотографии у Новосибирской ГЭС
Что можно увидеть
- Академгородок
- Институт цитологии и генетики
- Новый корпус НГУ
- Новосибирская ГЭС
- Бугринский мост
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Из Новосибирска мы поедем по Бердскому шоссе — автодороге, окружённой соснами, третьей по протяжённости улице в России.
- Академгородок — наша первая остановка. Во время пешей прогулки вы услышите рассказы об истории создания сибирской Силиконовой долины. По самой умной улице на планете, где расположены 20 научных учреждений, выйдем к Институту цитологии и генетики.
- Новый корпус НГУ со знаменитым золотым куполом и внутренним двором напомнит вам лучшие кампусы европейских университетов.
- Новосибирская ГЭС — наш следующий пункт назначения. По пути оцените арочный Бугринский мост, самый длинный в России среди подобных сооружений. А на месте сделаете необычные фотографии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дмитрия Шамшурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 2272 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
11 мая 2024
Добрый день,
Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)
Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)
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