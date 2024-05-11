Академгородок + ГЭС в мини-группе

Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Во время этой экскурсии вы побываете в Академгородке - удивительном месте среди соснового леса, увидите уникальные памятники.

Насладитесь панорамой Обского моря и полюбуетесь на Новосибирскую ГЭС - постройку, которая вошла в
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список охраняемых объектов культуры и истории.

Также вас ждут потрясающие виды тайги, мощь и красота Сибири! Из Новосибирска вы отправитесь по Бердскому шоссе - автодороге, окружённой соснами, третьей по протяжённости улице в России. Академгородок станет первой остановкой. Во время пешей прогулки услышите рассказы об истории создания сибирской Силиконовой долины.

По самой умной улице на планете, где расположены 20 научных учреждений, выйдете к Институту цитологии и генетики.

Новый корпус НГУ со знаменитым золотым куполом и внутренним двором напомнит лучшие кампусы европейских университетов. Новосибирская ГЭС - следующий пункт назначения. По пути оцените арочный Бугринский мост, самый длинный в России среди подобных сооружений. А на месте сделаете необычные фотографии. Экскурсию проведёт гид из команды. Проходит на микроавтобусе или минивэне

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Прогулка по сосновому лесу
  2. 🏛 Посещение Академгородка
  3. 🌉 Вид на Бугринский мост
  4. 🏞 Панорама Обского моря
  5. 📸 Фотографии у Новосибирской ГЭС

Что можно увидеть

  • Академгородок
  • Институт цитологии и генетики
  • Новый корпус НГУ
  • Новосибирская ГЭС
  • Бугринский мост
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Из Новосибирска мы поедем по Бердскому шоссе — автодороге, окружённой соснами, третьей по протяжённости улице в России.
  • Академгородок — наша первая остановка. Во время пешей прогулки вы услышите рассказы об истории создания сибирской Силиконовой долины. По самой умной улице на планете, где расположены 20 научных учреждений, выйдем к Институту цитологии и генетики.
  • Новый корпус НГУ со знаменитым золотым куполом и внутренним двором напомнит вам лучшие кампусы европейских университетов.
  • Новосибирская ГЭС — наш следующий пункт назначения. По пути оцените арочный Бугринский мост, самый длинный в России среди подобных сооружений. А на месте сделаете необычные фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Дмитрия Шамшурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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О
11 мая 2024
Добрый день,
Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

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