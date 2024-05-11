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Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
«Новосибирская ГЭС — наш следующий пункт назначения»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
«Район ОбьГЭС вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС в конце 1950-х годов»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС
Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений
Начало: Ст. метро Студенческая
«ГЭС Район вырос вокруг плотины Новосибирской ГЭС, рядом раскинулся парк «У моря Обского», где часто проводятся культурные мероприятия, фестивали и выставки-инсталляции из природных материалов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС)
Начало: Центр города или жд вокзал
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
- ЕЕвгений15 ноября 2022Ирина - отличный знаток локальных красот и особенностей города. Рекомендую
- ААлександр24 апреля 2022Ирина - замечательная рассказчица, нам было очень приятно прогуляться по набережной Обского моря, узнавая множество интересных фактов про строительство ГЭС и быт участников ударной стройки. Большое спасибо за отличную экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «ГЭС»
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