Приглашаем вас на экскурсию по столице Сибири, во время которой вы сможете узнать историю города от момента его основания до наших дней. Новосибирск - это единственный город за Уралом, где есть метро. Здесь находится крупнейший в России театр Оперы и Балета и самая длинная 7-километровая улица, по которой сверяют стрелку компаса.

Во время экскурсии вы узнаете об истории и культуре Новосибирска, а также познакомитесь со знаковыми объектами. Для того, чтобы лучше изучить город и сделать интересные фотоснимки, вы сделаете остановки в самых красивых местах города.