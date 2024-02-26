Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Индивидуальный трансфер в Новосибирске

Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне

5
1 отзыв
Прилетев в Новосибирск, не пропустите возможность погрузиться в историю и культуру города, даже если у вас всего несколько часов между рейсами. Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Новосибирска.

Вы увидите знаменитый Театр оперы и балета, пройдетесь по историческим улицам, узнаете много нового о народах, основавших город, и значимых событиях в его истории.

Это уникальная возможность совместить приятное с полезным, познакомиться с городом, не теряя времени в ожидании своего следующего рейса
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гид встретит вас в аэропорту, проведёт экскурсию на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn и привезёт обратно в аэропорт.

Вы увидите:

  • Театр оперы и балета — самый крупный оперный театр в России.
  • Ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» — крупнейший за Уралом и второй по величине в России. В очертании вокзала угадывается силуэт паровоза.
  • Новосибирский метромост — самый длинный в мире. Метромост очень чувствительное сооружение: от холода он становится на 50 см короче, а от жары — наоборот.
  • Здание Городского торгового корпуса на центральной площади. До революции тротуар перед зданием был выложен стеклянной плиткой.
  • Дом с часами, 100-квартирный дом, старинный храм и другие примечательные сооружения

Мы сделаем несколько остановок, чтобы вы прогулялись по колоритным улочкам с дореволюционными купеческими домами, заглянули во дворы и познакомились с городской архитектурой разных времён.

Вы услышите о:

  • Народах, живших на территории современного Новосибирска
  • Отцах-основателях города
  • Строительстве первого ж/д моста через Обь в месте пересечения главного хода Транссибирской магистрали с Обью
  • Символах города и их создателях
  • Жизни Новосибирска в годы ВОВ и переселении в наш город ленинградцев
  • Культуре, науке, промышленности и современных жителях третьего по численности города России

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на просторном минивэне Honda Stepwgn (7 мест: 5 гостей, гид, водитель). По запросу предоставляется детское кресло.
  • Если у вас есть какие-либо предпочтения в осмотре достопримечательностей — сообщите нам, мы с радостью их учтём
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорте «Толмачёво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
26 фев 2024
Что хорошо, то хорошо! Даже отлично!
У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу.
Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

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