Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Прилетев в Новосибирск, не пропустите возможность погрузиться в историю и культуру города, даже если у вас всего несколько часов между рейсами. Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Новосибирска.
Вы увидите знаменитый Театр оперы и балета, пройдетесь по историческим улицам, узнаете много нового о народах, основавших город, и значимых событиях в его истории.
Это уникальная возможность совместить приятное с полезным, познакомиться с городом, не теряя времени в ожидании своего следующего рейса
Вы увидите знаменитый Театр оперы и балета, пройдетесь по историческим улицам, узнаете много нового о народах, основавших город, и значимых событиях в его истории.
Это уникальная возможность совместить приятное с полезным, познакомиться с городом, не теряя времени в ожидании своего следующего рейса
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гид встретит вас в аэропорту, проведёт экскурсию на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn и привезёт обратно в аэропорт.
Вы увидите:
- Театр оперы и балета — самый крупный оперный театр в России.
- Ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» — крупнейший за Уралом и второй по величине в России. В очертании вокзала угадывается силуэт паровоза.
- Новосибирский метромост — самый длинный в мире. Метромост очень чувствительное сооружение: от холода он становится на 50 см короче, а от жары — наоборот.
- Здание Городского торгового корпуса на центральной площади. До революции тротуар перед зданием был выложен стеклянной плиткой.
- Дом с часами, 100-квартирный дом, старинный храм и другие примечательные сооружения
Мы сделаем несколько остановок, чтобы вы прогулялись по колоритным улочкам с дореволюционными купеческими домами, заглянули во дворы и познакомились с городской архитектурой разных времён.
Вы услышите о:
- Народах, живших на территории современного Новосибирска
- Отцах-основателях города
- Строительстве первого ж/д моста через Обь в месте пересечения главного хода Транссибирской магистрали с Обью
- Символах города и их создателях
- Жизни Новосибирска в годы ВОВ и переселении в наш город ленинградцев
- Культуре, науке, промышленности и современных жителях третьего по численности города России
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на просторном минивэне Honda Stepwgn (7 мест: 5 гостей, гид, водитель). По запросу предоставляется детское кресло.
- Если у вас есть какие-либо предпочтения в осмотре достопримечательностей — сообщите нам, мы с радостью их учтём
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорте «Толмачёво»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 108 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 фев 2024
Что хорошо, то хорошо! Даже отлично!
У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу.
Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!
У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу.
Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!
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