Прилетев в Новосибирск, не пропустите возможность погрузиться в историю и культуру города, даже если у вас всего несколько часов между рейсами. Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Новосибирска.



Вы увидите знаменитый Театр оперы и балета, пройдетесь по историческим улицам, узнаете много нового о народах, основавших город, и значимых событиях в его истории.



Это уникальная возможность совместить приятное с полезным, познакомиться с городом, не теряя времени в ожидании своего следующего рейса