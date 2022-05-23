Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома. Познакомитесь с радушной хозяйкой, которая расскажет вам об устройстве русской избы: почему печь всегда находилась по диагонали от красного угла, чем скамейка отличается от лавки, где находились полати.
А ещё, вы попробуете запрячь «лошадь», впрыгнуть в «панёву», научитесь повязывать платок по-русски. Поучаствуете в обряде перепекания младенца, послушаете «страшную» колыбельную и узнаете для чего их пели.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
чаепитие.
Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Чаепитие
Что не входит
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, п. Садовый, ул. Майская 14
Завершение: Новосибирск, п. Садовый, ул. Майская 14, Дом русских традиций
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ветер — ваш гид в Новосибирске
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