Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Правды и мифы о русской избе

Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома

Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома.

Познакомитесь с радушной хозяйкой, которая расскажет вам об устройстве русской избы: почему печь всегда находилась по диагонали от красного угла, чем скамейка отличается от лавки, где находились полати.
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе
Правды и мифы о русской избе

Что вас ждет

Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома. Познакомитесь с радушной хозяйкой, которая расскажет вам об устройстве русской избы: почему печь всегда находилась по диагонали от красного угла, чем скамейка отличается от лавки, где находились полати.
А ещё, вы попробуете запрячь «лошадь», впрыгнуть в «панёву», научитесь повязывать платок по-русски. Поучаствуете в обряде перепекания младенца, послушаете «страшную» колыбельную и узнаете для чего их пели.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • чаепитие.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чаепитие
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, п. Садовый, ул. Майская 14
Завершение: Новосибирск, п. Садовый, ул. Майская 14, Дом русских традиций
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🔭ОбзорныеМифы и легенды

Еще несколько похожих предложений в Новосибирске

Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Авторские
Нет отзывов
Дзержинский район: от «Берёзовой рощи» к авиазаводу
В каждом крупном городе есть район со множеством заводов
от 2 000 за 1 человека
Бердские скалы + Водопады + Святой Ключ
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Бердские скалы + Водопады + Святой Ключ
Провести время в приятной компании, прекрасно отдохнуть на свежем воздухе
от 14 000 за 1-3 чел.
В Томск из Новосибирска
16 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
В Томск из Новосибирска
Добро пожаловать в атмосферу сибирской старины, в настоящий музей под открытым небом! Тур-экскурсия
20 000 за 1-3 чел.
Готовим по-сибирски
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
5
1 отзыв
Готовим по-сибирски
Приготовить аутентичные русские блюда на кулинарном мастер-классе в центре Новосибирска
23 мая
24 мая
25 мая
4 000 за 1 человека
Новосибирск вечерний
3 часа
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Новосибирск вечерний
Мы отправимся на вечернюю прогулку по центральным улицам Новосибирска
21 мая
5 000 за 1-2 чел.
Весь Новосибирск за один день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Весь Новосибирск за один день
Я покажу вам все знаковые и множество малоизвестных достопримечательностей Новосибирска
от 9 000 за 1-3 чел.
Расточка - пролетарская Флоренция
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Авторские
4.5
2 отзыва
Расточка - пролетарская Флоренция
Советская архитектура достаточно спорное явление
от 1 500 за 1-2 чел.
Деревянное кружево Новосибирска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
3 отзыва
Деревянное кружево Новосибирска
100 лет назад Ново-Николаевск был практически полностью деревянным
4 000 за 1-30 чел.
Там, где главный вокзал
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Авторские
Нет отзывов
Там, где главный вокзал
Новосибирск появился благодаря строительству Транссибирской магистрали
от 2 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Экскурсия-нск. рф
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
Пешеходная экскурсия для ценителей истории, мы побываем в самом сердце Новосибирска
3 250 за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Новосибирску
Автомобильная
от 5 000 за экскурсию
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Tez Tour
Нет отзывов
Экскурсия по Новосибирску (на а / м заказчика)
Автомобильная
от 4 000 за экскурсию
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новосибирске
ХОРОШО
🧭
ТАМ