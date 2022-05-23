Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Что вас ждет

Вы проведете незабываемое время в атмосфере уютного русского дома. Познакомитесь с радушной хозяйкой, которая расскажет вам об устройстве русской избы: почему печь всегда находилась по диагонали от красного угла, чем скамейка отличается от лавки, где находились полати.

А ещё, вы попробуете запрячь «лошадь», впрыгнуть в «панёву», научитесь повязывать платок по-русски. Поучаствуете в обряде перепекания младенца, послушаете «страшную» колыбельную и узнаете для чего их пели.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

чаепитие.

Туристы оплачивают самостоятельно: