Я влюблён в Новосибирск! Этот город подарил мне счастливую и интересную жизнь, в которой были удивительные приключения и зигзаги судьбы! Я учился на архитектора, но стал профессиональным актёром и режиссёром. А потом захотел создать Музей конструктивизма и отправился учиться на исторический факультет и изучать закрома наших архивов. Вся информация, которую узнаете на экскурсии, это не фантазии из интернета, а реальная, живая история города и региона, которая базируется на документах и практике длинною в жизнь! Гарантирую, что вам будет интересно и вы узнаете много нового, того, что прежде всего надо узнать при знакомстве с Новосибирском:
Мы пройдём по историческому центру Ново-Николаевска, как раньше назывался Новосибирск. По местам, где рождалась столица Сибири
Я познакомлю вас с ярким и масштабным проектом двух империй, который не имеет аналогов
Покажу необычные архитектурные объекты и расскажу, как и почему они здесь появились
Вы увидите и мы обсудим:
Доходный дом купца Фёдора Маштакова, где берёт своё начало культурная жизнь города
Стоквартирный дом архитектора А. Д. Крячкова, который получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже
Гостиный двор купца Ивана Сурикова — редкий пример купеческой застройки Ново-Николаевска
Дом с часами — один из символов Новосибирска
Часовню святого Николая, которая считается центром России
Мэрию Новосибирска — самый первый объект конструктивизма в нашем городе
Купеческое собрание, в здании которого сейчас располагается краеведческий музей
Площадь Ленина, которая сформирована уникальными объектами конструктивизма, включая знаменитый «Театр оперы и балета» (НОВАТ)
А также в нашем маршруте: Собор в честь святого князя Александра Невского — — Краевое правительство Сибири — здание «Запсибзолота» — Николаевское училище — «Сибревком» — жилой квартал «ОПП ОГПУ по ЗСК» — Дом чекиста — здание ФСБ — гостиница «Динамо» и квартал чекистов — театр «Глобус» (ТЮЗ) — комплекс зданий, формирующих «Южные ворота» Новосибирска — секретный научный институт «НИИИП» — Первомайский сквер — дом Ленина
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег Борисович — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 70 туристов
Коренной сибиряк из Новосибирска!
Актёр, режиссёр, ведущий, историк, краевед, политик (отстаиваю культурное наследие города, занимаюсь сохранением памятников архитектуры Новосибирска).
Люблю свою Родину и влюбляю в неё гостей города! Люблю семью, природу, искусство, читать дальше
творчество и историческую науку! Люблю общение! Буду рад нашему знакомству! Вам будет интересно и познавательно! Я не рассказываю сказки, я даю живую, документальную историю города и региона, которая уникальна и чудесна сама по себе! Благодарю!
Екатерина
2 ноя 2025
Потрясающая экскурсия с харизматичным знатоком и общественным деятелем заинтересованным в сохранении памятников конструктивизма Новосибирска! Побывать внутри дома с часами было мечтой! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
Рифхат
18 сен 2025
Постели экскурсию от Олега Борисовича - оценка отлично, рекомендую.
Задача экскурсия была подтянуть знания и историю о городе, в котором живешь и занимаешься делами.
Экскурсовод в в лице Олега Борисовича с задачей справился.
Илья
17 авг 2025
Великолепная экскурсия! Олег Борисович – искренний, душевный, увлечённый человек и настоящий патриот Новосибирска. А еще настоящий эксперт в сфере архитектуры. Интереснейшая экскурсия, много полезной и уникальной информации! Рекомендую!
Илья
31 июл 2025
Интересная и необычная экскурсия. Увлекательные истории из жизни города, внимание к деталям. Думаем, это самый колоритный экскурсовод Новосибирска!)
Валеева
1 июл 2025
Несмотря на очень жаркий летний день, экскурсия прошла отлично, благодаря Олегу Викторовичу-увлеченному, харизматичному, неравнодушному к своему родному городу-Новосибирску. Глубина знаний, исследовательский ум, точность в деталях, на протяжении всей экскурсии.
Инна
18 мая 2025
Я первый раз прилетела в Новосибирск на два дня. Хотелось схватить суть города. Авангард представлен широко, ярко, разнопланово. Очень повезло встретить человека, который не просто любит и знает свой город, но и неравнодушен к его истории и шедеврами архитектуры. Таким оказался Олег ВикторОвич. Образованный, умный, эмоциональный. Познавательная прогулка Рекомендую.
Вероника
10 мая 2025
Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно. Узнала много всего интересного и познакомилась с Новосибирском. Всячески рекомендую как туристам, так и местным жителям, интересующимся архитектурой, историей, культурой!