Новосибирск как мировая столица русского авангарда

Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Экскурсия по Новосибирску предлагает уникальную возможность узнать, как город стал столицей русского авангарда.

Участники посетят исторический центр, увидят архитектурные шедевры, такие как Дом с часами и Театр оперы и балета.

Это путешествие в историю города, созданного на пересечении Транссибирской магистрали и реки Обь, станет настоящим открытием для любителей архитектуры и истории
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🗺️ Исторический центр
  • 🏆 Всемирно признанные здания
  • 🎭 Культурное наследие
  • 📜 Живая история
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Доходный дом купца Фёдора Маштакова
  • Стоквартирный дом архитектора А.Д. Крячкова
  • Гостиный двор купца Ивана Сурикова
  • Дом с часами
  • Часовня святого Николая
  • Мэрия Новосибирска
  • Купеческое собрание
  • Площадь Ленина
  • Театр оперы и балета

Описание экскурсии

Я влюблён в Новосибирск! Этот город подарил мне счастливую и интересную жизнь, в которой были удивительные приключения и зигзаги судьбы! Я учился на архитектора, но стал профессиональным актёром и режиссёром. А потом захотел создать Музей конструктивизма и отправился учиться на исторический факультет и изучать закрома наших архивов. Вся информация, которую узнаете на экскурсии, это не фантазии из интернета, а реальная, живая история города и региона, которая базируется на документах и практике длинною в жизнь! Гарантирую, что вам будет интересно и вы узнаете много нового, того, что прежде всего надо узнать при знакомстве с Новосибирском:

  • Мы пройдём по историческому центру Ново-Николаевска, как раньше назывался Новосибирск. По местам, где рождалась столица Сибири
  • Я познакомлю вас с ярким и масштабным проектом двух империй, который не имеет аналогов
  • Покажу необычные архитектурные объекты и расскажу, как и почему они здесь появились

Вы увидите и мы обсудим:

  • Доходный дом купца Фёдора Маштакова, где берёт своё начало культурная жизнь города
  • Стоквартирный дом архитектора А. Д. Крячкова, который получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже
  • Гостиный двор купца Ивана Сурикова — редкий пример купеческой застройки Ново-Николаевска
  • Дом с часами — один из символов Новосибирска
  • Часовню святого Николая, которая считается центром России
  • Мэрию Новосибирска — самый первый объект конструктивизма в нашем городе
  • Купеческое собрание, в здании которого сейчас располагается краеведческий музей
  • Площадь Ленина, которая сформирована уникальными объектами конструктивизма, включая знаменитый «Театр оперы и балета» (НОВАТ)

А также в нашем маршруте: Собор в честь святого князя Александра Невского — — Краевое правительство Сибири — здание «Запсибзолота» — Николаевское училище — «Сибревком» — жилой квартал «ОПП ОГПУ по ЗСК» — Дом чекиста — здание ФСБ — гостиница «Динамо» и квартал чекистов — театр «Глобус» (ТЮЗ) — комплекс зданий, формирующих «Южные ворота» Новосибирска — секретный научный институт «НИИИП» — Первомайский сквер — дом Ленина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег Борисович
Олег Борисович — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 70 туристов
Коренной сибиряк из Новосибирска! Актёр, режиссёр, ведущий, историк, краевед, политик (отстаиваю культурное наследие города, занимаюсь сохранением памятников архитектуры Новосибирска). Люблю свою Родину и влюбляю в неё гостей города! Люблю семью, природу, искусство,
читать дальше

творчество и историческую науку! Люблю общение! Буду рад нашему знакомству! Вам будет интересно и познавательно! Я не рассказываю сказки, я даю живую, документальную историю города и региона, которая уникальна и чудесна сама по себе! Благодарю!

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Екатерина
Екатерина
2 ноя 2025
Потрясающая экскурсия с харизматичным знатоком и общественным деятелем заинтересованным в сохранении памятников конструктивизма Новосибирска! Побывать внутри дома с часами было мечтой! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
Рифхат
Рифхат
18 сен 2025
Постели экскурсию от Олега Борисовича - оценка отлично, рекомендую.

Задача экскурсия была подтянуть знания и историю о городе, в котором живешь и занимаешься делами.

Экскурсовод в в лице Олега Борисовича с задачей справился.
Илья
Илья
17 авг 2025
Великолепная экскурсия! Олег Борисович – искренний, душевный, увлечённый человек и настоящий патриот Новосибирска. А еще настоящий эксперт в сфере архитектуры. Интереснейшая экскурсия, много полезной и уникальной информации! Рекомендую!
И
Илья
31 июл 2025
Интересная и необычная экскурсия. Увлекательные истории из жизни города, внимание к деталям. Думаем, это самый колоритный экскурсовод Новосибирска!)
В
Валеева
1 июл 2025
Несмотря на очень жаркий летний день, экскурсия прошла отлично, благодаря Олегу Викторовичу-увлеченному, харизматичному, неравнодушному к своему родному городу-Новосибирску. Глубина знаний, исследовательский ум, точность в деталях, на протяжении всей экскурсии.
Инна
Инна
18 мая 2025
Я первый раз прилетела в Новосибирск на два дня. Хотелось схватить суть города. Авангард представлен широко, ярко, разнопланово. Очень повезло встретить человека, который не просто любит и знает свой город, но и неравнодушен к его истории и шедеврами архитектуры. Таким оказался Олег ВикторОвич. Образованный, умный, эмоциональный. Познавательная прогулка Рекомендую.
Вероника
Вероника
10 мая 2025
Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно.
Узнала много всего интересного и познакомилась с Новосибирском.
Всячески рекомендую как туристам, так и местным жителям, интересующимся архитектурой, историей, культурой!
Отличная экскурсия!!! Спасибо большое Олегу! Было очень интересно.

Входит в следующие категории Новосибирска

