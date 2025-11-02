Экскурсия по Новосибирску предлагает уникальную возможность узнать, как город стал столицей русского авангарда. Участники посетят исторический центр, увидят архитектурные шедевры, такие как Дом с часами и Театр оперы и балета. Это путешествие в историю города, созданного на пересечении Транссибирской магистрали и реки Обь, станет настоящим открытием для любителей архитектуры и истории

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Я влюблён в Новосибирск! Этот город подарил мне счастливую и интересную жизнь, в которой были удивительные приключения и зигзаги судьбы! Я учился на архитектора, но стал профессиональным актёром и режиссёром. А потом захотел создать Музей конструктивизма и отправился учиться на исторический факультет и изучать закрома наших архивов. Вся информация, которую узнаете на экскурсии, это не фантазии из интернета, а реальная, живая история города и региона, которая базируется на документах и практике длинною в жизнь! Гарантирую, что вам будет интересно и вы узнаете много нового, того, что прежде всего надо узнать при знакомстве с Новосибирском:

Мы пройдём по историческому центру Ново-Николаевска, как раньше назывался Новосибирск. По местам, где рождалась столица Сибири

Я познакомлю вас с ярким и масштабным проектом двух империй, который не имеет аналогов

Покажу необычные архитектурные объекты и расскажу, как и почему они здесь появились

Вы увидите и мы обсудим:

Доходный дом купца Фёдора Маштакова , где берёт своё начало культурная жизнь города

, где берёт своё начало культурная жизнь города Стоквартирный дом архитектора А. Д. Крячкова , который получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже

, который получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже Гостиный двор купца Ивана Сурикова — редкий пример купеческой застройки Ново-Николаевска

— редкий пример купеческой застройки Ново-Николаевска Дом с часами — один из символов Новосибирска

— один из символов Новосибирска Часовню святого Николая , которая считается центром России

, которая считается центром России Мэрию Новосибирска — самый первый объект конструктивизма в нашем городе

— самый первый объект конструктивизма в нашем городе Купеческое собрание , в здании которого сейчас располагается краеведческий музей

, в здании которого сейчас располагается краеведческий музей Площадь Ленина, которая сформирована уникальными объектами конструктивизма, включая знаменитый «Театр оперы и балета» (НОВАТ)

А также в нашем маршруте: Собор в честь святого князя Александра Невского — — Краевое правительство Сибири — здание «Запсибзолота» — Николаевское училище — «Сибревком» — жилой квартал «ОПП ОГПУ по ЗСК» — Дом чекиста — здание ФСБ — гостиница «Динамо» и квартал чекистов — театр «Глобус» (ТЮЗ) — комплекс зданий, формирующих «Южные ворота» Новосибирска — секретный научный институт «НИИИП» — Первомайский сквер — дом Ленина