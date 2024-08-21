2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири
Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Первомайский сквер
«По пути вспомним городские легенды вроде той, что связана с призраком Лизоньки»
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска
Начало: Красный проспект, 36, у памятника Ленина
«На экскурсии «Легенды Новосибирска» вы погрузитесь в захватывающий мир истории и культуры этого удивительного города»
Расписание: По субботам в 22.00 По воскресениям в 12.00
31 авг в 22:00
1 сен в 12:00
800₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
О Новосибирске - небанально
Через легенды, тайны и необычные факты взглянуть на прошлое и настоящее города
Начало: Недалеко от станции метро «Площадь Ленина»
«Вам предстоит окунуться в удивительный мир мифов и городских легенд Новосибирска»
31 авг в 14:00
1 сен в 14:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина21 августа 2024Очень интересно, не скучно, маршрут рассчитан четко, не успеешь устать, но при этом достаточно обширно. Гид - мастер своего дела! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина19 августа 2024Очень понравилось экскурсия. Спасибо большое Ольге. Столько интересного узнала, время пролетело даже не заметила и хотелось продолжить гулять и общаться!!!
- ААнна29 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо Гиду за интересный рассказ о Новосибирске, его истории и интересных фактах, о которых не узнаешь из книг или инета👍
- ЕЕлизавета15 июля 2024Было интересно узнать, что же можно рассказать о сравнительно молодом городе? По итогу 3 часа, не смотря на жару, пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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