П Полина Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Очень интересно, не скучно, маршрут рассчитан четко, не успеешь устать, но при этом достаточно обширно. Гид - мастер своего дела! Однозначно рекомендую!

Е Екатерина Пешеходная экскурсия Легенды Новосибирска Очень понравилось экскурсия. Спасибо большое Ольге. Столько интересного узнала, время пролетело даже не заметила и хотелось продолжить гулять и общаться!!!

А Анна Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Экскурсия очень понравилась! Спасибо Гиду за интересный рассказ о Новосибирске, его истории и интересных фактах, о которых не узнаешь из книг или инета👍