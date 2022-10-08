Приглашаем отправиться в два аутентичных места, где время будто остановилось. В колоритной деревне Юрт-Ора вы откроете интересную этническую группу татар — чатов — и узнаете, как устроена жизнь одного из исконных народов края. А в старинной Колывани, несостоявшейся столице Сибири, посетите краеведческий музей, монастырь и прикоснетесь к купеческому прошлому города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Островки сибирской старины

Мы встретимся в Новосибирске и отправимся в один из старейших населенных пунктов на территории Новосибирской области. В Юрт-Оре мы окажемся уже через 1,5-2 часа. Здесь вы сможете сравнить быт и культуру переселенцев с особенностями уклада жизни коренного населения. Побываете в Музее чатских татар и мечети. Познакомитесь с историей самобытной группы сибирских татар, появившихся в Сибири еще в 8 веке. А также посетите Колывань с краеведческим музеем и женским монастырем, где познакомитесь с купеческим бытом 17-19 веков.

Альтернативная программа

Мы просим бронировать экскурсию минимум за 2-3 дня до даты проведения, чтобы согласовать посещение музеев. Если объекты будут недоступны, мы предложим другую, тематически подобную программу с маршрутом в юго-западном направлении. Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах.

Организационные детали

Мы встретим вас у места вашего проживания в Новосибирске и после экскурсии отвезем обратно по тому же адресу

Трансфер и входные билеты включены в стоимость программы, питание необходимо взять с собой

Бронировать экскурсию нужно минимум за 2-3 дня, чтобы согласовать посещение музеев. Музей чатских татар работает без выходных, Колыванский краеведческий не работает в субботу и воскресенье.

Мы можем организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте — детали уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.