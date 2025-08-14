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Купеческая Колывань и село чатских татар

Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Отправляйтесь в путешествие по аутентичным местам Новосибирской области. В деревне Юрт-Ора вы познакомитесь с культурой и бытом чатских татар, посетите музей и мечеть.

Колывань, старинный город с богатой историей, предложит вам
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краеведческий музей и женский монастырь, где можно узнать о купеческом прошлом Сибири. Альтернативная программа включает посещение урочища Тертый камень и старейшего храма в Чингисах. Экскурсия начинается и заканчивается в Новосибирске, трансфер и входные билеты включены. Бронируйте заранее для согласования посещений

4.3
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🏛️ Посещение краеведческого музея
  • 🕌 Знакомство с культурой татар
  • 📜 Исторические места и памятники
  • 🎒 Удобный формат экскурсии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Колывань и село чатских татар - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а музеи работают в полном режиме. Май и сентябрь также подходят, но возможны прохладные дни и дожди. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур и ограниченного доступа к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Купеческая Колывань и село чатских татар
Купеческая Колывань и село чатских татар

Что можно увидеть

  • Музей чатских татар
  • Мечеть в Юрт-Оре
  • Колыванский краеведческий музей
  • Женский монастырь в Колывани
  • Урочище Тертый камень
  • Старейший храм в Чингисах

Описание экскурсии

Островки сибирской старины

Мы встретимся в Новосибирске и отправимся в один из старейших населенных пунктов на территории Новосибирской области. В Юрт-Оре мы окажемся уже через 1,5-2 часа. Здесь вы сможете сравнить быт и культуру переселенцев с особенностями уклада жизни коренного населения. Побываете в Музее чатских татар и мечети. Познакомитесь с историей самобытной группы сибирских татар, появившихся в Сибири еще в 8 веке. А также посетите Колывань с краеведческим музеем и женским монастырем, где познакомитесь с купеческим бытом 17-19 веков.

Альтернативная программа

Мы просим бронировать экскурсию минимум за 2-3 дня до даты проведения, чтобы согласовать посещение музеев. Если объекты будут недоступны, мы предложим другую, тематически подобную программу с маршрутом в юго-западном направлении. Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у места вашего проживания в Новосибирске и после экскурсии отвезём обратно по тому же адресу. Если район проживания удалён от центра города, водителю на месте производится доплата.
  • Трансфер и работа гида включены в стоимость программы
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно, вопрос питания в дороге решается с гидом
  • Бронировать экскурсию нужно минимум за 2-3 дня, чтобы согласовать посещение музеев. Музей чатских татар работает без выходных, Колыванский краеведческий не работает в субботу и воскресенье
  • Мы можем организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте — детали уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 212 туристов
16 лет занимаюсь внутренним туризмом, в основном, по Сибири и Алтаю. Начинала как менеджер, потом добавила компетенции экскурсовода. И по менеджменту, и по экскурсиям есть дополнительное образование. Основное образование —
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преподаватель и психолог. Часто совмещаю туризм и психологию. Туры делаю таким образом, чтобы каждый получил удовольствие, информацию, положительные эмоции и смог расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться! По запросу делаю туры-тренинги (эмоциональная стабильность, релакс). Работаю только с такими же опытными, образованными, разносторонними гидами, способными не только рассказывать, но и полноценно работать с гостями. Всю команду обучаю психологии общения — с участниками, водителями и местным населением. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить данную экскурсию.
Неизгладимое впечатление произвела деревня чатских татар Юрт-Ора и основатель музейного комплекса Навиль Шагабутдинов
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- деятельный, предприимчивый, сильно любящий свой народ, не дающий кануть в лету родословную своих предков и предков всего села. Навиля Хасановича хотелось слушать и слушать, благодаря ему понимаешь, что несмотря на веру и взгляды, мы все едины и ценности у нас одни. Низкий поклон таким людям, чтящим, уважающим и сохраняющим для нас историю своего народа!
Также очень понравился краеведческий музей в деревне Колывань, где у нас был очень внимательный экскурсовод (к сожалению, имя не запомнили). Мы опоздали на экскурсию и пропустили целый зал. Лично для нас после завершения экскурсии, узнав, что мы приехали издалека, экскурсовод персонально рассказала про зарождение Колывани (1 зал), чтобы у нас создалась полная картина.
Как приятно встречать людей, отдающих своему делу свою душу и сердце, желающих достучаться и до наших сердец.
Благодарим гида Михаила, показавшего нам такие места, а также за рекомендацию интересных для посещения мест Новосибирска.

Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
Чтобы окунуться в историю коренных жителей нынешней территории Новосибирской области, узнать культуру, традиции, быт, советую посетить
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Ольга
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю,
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первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе.
Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба.
Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым.
Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов.
По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали))
Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз))
Спасибо Марии!

Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям+2
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
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С
Наша экскурсия включала посещение Колывани с прогулкой по поселку и монастырем, а также визит в усадьбу Чатских татар. В усадьбе был интересный рассказ хозяина об истории и быте местных жителей, а также чаепитие со сладостями. К сожалению, не удалось посетить краеведческий музей в Колывани (был закрыт в праздники). В целом экскурсией мы удовлетворены, даже несмотря на морозную погоду.
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Н
Экскурсия очень понравилась, С гидом было комфортно, познавательно, интересно. Знакомство с Сибирью от истоков - это отличная идея.
Экскурсия очень понравилась, С гидом было комфортно, познавательно, интересно. Знакомство с Сибирью от истоков - это отличная идея.
Экскурсия очень понравилась, С гидом было комфортно, познавательно, интересно. Знакомство с Сибирью от истоков - это отличная идея.
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Е
Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики, древний Сибирский тракт. А поездка в татарскую деревню - это
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вообще восторг и безмерное уважение людям, берегущим свой язык и свою историю. Рекомендую всем, не пожалеете! P.S. Летом возьмите купальник, прекрасный спуск к воде и чистейшая вода Оби не оставят вам равнодушными.

Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей
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Т
Добрый день. Во время экскурсии посетили старинное село Юрт-Ора и поселок Колывань. Юрт- Ора красивое село, где есть музейный комплекс и мечеть. Все это есть в селе стараниями Навиль Шагабутдинову,
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благодаря которому живет село. Жаль, что его не было во время нашего приезда и не услышали его рассказ о истории и быте чатских татар. Поселок Колывань - красивый, зеленый, уютный, с купеческими домами, с Собором Троицы Живоначальной, Покровским Александро-Невским женским монастырем. Очень интересный краеведческий музей. Мария знает историю области, Новосибирска, но не хватило глубины материала. Заявленого Тертого каменя мы не увидели. Нужно учесть, что с кафешками в Колывани напряжёнка - берите с собой термос с чаем-кофе.

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