Купеческая Колывань и село чатских татар

Перенестись в эпоху заселения Сибири русскими и познакомиться с культурой и бытом коренных жителей

Приглашаем отправиться в два аутентичных места, где время будто остановилось.

В колоритной деревне Юрт-Ора вы откроете интересную этническую группу татар — чатов — и узнаете, как устроена жизнь одного из исконных народов края.

А в старинной Колывани, несостоявшейся столице Сибири, посетите краеведческий музей, монастырь и прикоснетесь к купеческому прошлому города.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Купеческая Колывань и село чатских татар
Купеческая Колывань и село чатских татар
Купеческая Колывань и село чатских татар
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Островки сибирской старины

Мы встретимся в Новосибирске и отправимся в один из старейших населенных пунктов на территории Новосибирской области. В Юрт-Оре мы окажемся уже через 1,5-2 часа. Здесь вы сможете сравнить быт и культуру переселенцев с особенностями уклада жизни коренного населения. Побываете в Музее чатских татар и мечети. Познакомитесь с историей самобытной группы сибирских татар, появившихся в Сибири еще в 8 веке. А также посетите Колывань с краеведческим музеем и женским монастырем, где познакомитесь с купеческим бытом 17-19 веков.

Альтернативная программа

Мы просим бронировать экскурсию минимум за 2-3 дня до даты проведения, чтобы согласовать посещение музеев. Если объекты будут недоступны, мы предложим другую, тематически подобную программу с маршрутом в юго-западном направлении. Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у места вашего проживания в Новосибирске и после экскурсии отвезем обратно по тому же адресу
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость программы, питание необходимо взять с собой
  • Бронировать экскурсию нужно минимум за 2-3 дня, чтобы согласовать посещение музеев. Музей чатских татар работает без выходных, Колыванский краеведческий не работает в субботу и воскресенье.
  • Мы можем организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте — детали уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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