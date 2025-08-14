Лучшее время для экскурсии в Колывань и село чатских татар - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а музеи работают в полном режиме. Май и сентябрь также подходят, но возможны прохладные дни и дожди. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур и ограниченного доступа к некоторым объектам.

Отправляйтесь в путешествие по аутентичным местам Новосибирской области. В деревне Юрт-Ора вы познакомитесь с культурой и бытом чатских татар, посетите музей и мечеть.Колывань, старинный город с богатой историей, предложит вам

краеведческий музей и женский монастырь, где можно узнать о купеческом прошлом Сибири. Альтернативная программа включает посещение урочища Тертый камень и старейшего храма в Чингисах. Экскурсия начинается и заканчивается в Новосибирске, трансфер и входные билеты включены. Бронируйте заранее для согласования посещений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Островки сибирской старины

Мы встретимся в Новосибирске и отправимся в один из старейших населенных пунктов на территории Новосибирской области. В Юрт-Оре мы окажемся уже через 1,5-2 часа. Здесь вы сможете сравнить быт и культуру переселенцев с особенностями уклада жизни коренного населения. Побываете в Музее чатских татар и мечети. Познакомитесь с историей самобытной группы сибирских татар, появившихся в Сибири еще в 8 веке. А также посетите Колывань с краеведческим музеем и женским монастырем, где познакомитесь с купеческим бытом 17-19 веков.

Альтернативная программа

Мы просим бронировать экскурсию минимум за 2-3 дня до даты проведения, чтобы согласовать посещение музеев. Если объекты будут недоступны, мы предложим другую, тематически подобную программу с маршрутом в юго-западном направлении. Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах.

Организационные детали

Мы встретим вас у места вашего проживания в Новосибирске и после экскурсии отвезём обратно по тому же адресу. Если район проживания удалён от центра города, водителю на месте производится доплата.

Трансфер и работа гида включены в стоимость программы

Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно, вопрос питания в дороге решается с гидом

Бронировать экскурсию нужно минимум за 2-3 дня, чтобы согласовать посещение музеев. Музей чатских татар работает без выходных, Колыванский краеведческий не работает в субботу и воскресенье

Мы можем организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте — детали уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.