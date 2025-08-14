Колывань, старинный город с богатой историей, предложит вам
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏛️ Посещение краеведческого музея
- 🕌 Знакомство с культурой татар
- 📜 Исторические места и памятники
- 🎒 Удобный формат экскурсии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей чатских татар
- Мечеть в Юрт-Оре
- Колыванский краеведческий музей
- Женский монастырь в Колывани
- Урочище Тертый камень
- Старейший храм в Чингисах
Описание экскурсии
Островки сибирской старины
Мы встретимся в Новосибирске и отправимся в один из старейших населенных пунктов на территории Новосибирской области. В Юрт-Оре мы окажемся уже через 1,5-2 часа. Здесь вы сможете сравнить быт и культуру переселенцев с особенностями уклада жизни коренного населения. Побываете в Музее чатских татар и мечети. Познакомитесь с историей самобытной группы сибирских татар, появившихся в Сибири еще в 8 веке. А также посетите Колывань с краеведческим музеем и женским монастырем, где познакомитесь с купеческим бытом 17-19 веков.
Альтернативная программа
Мы просим бронировать экскурсию минимум за 2-3 дня до даты проведения, чтобы согласовать посещение музеев. Если объекты будут недоступны, мы предложим другую, тематически подобную программу с маршрутом в юго-западном направлении. Вы посетите легендарное урочище Тертый камень, место обороны мятежного чатского князя Тарлавы, место битвы воеводы Воейкова с ханом Кучумом и старейший храм в Чингисах.
Организационные детали
- Мы встретим вас у места вашего проживания в Новосибирске и после экскурсии отвезём обратно по тому же адресу. Если район проживания удалён от центра города, водителю на месте производится доплата.
- Трансфер и работа гида включены в стоимость программы
- Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно, вопрос питания в дороге решается с гидом
- Бронировать экскурсию нужно минимум за 2-3 дня, чтобы согласовать посещение музеев. Музей чатских татар работает без выходных, Колыванский краеведческий не работает в субботу и воскресенье
- Мы можем организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте — детали уточняйте в переписке к заказу
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Неизгладимое впечатление произвела деревня чатских татар Юрт-Ора и основатель музейного комплекса Навиль Шагабутдинов