Описание Фото Ответы на вопросы Индивидуальная новогодняя экскурсия с гидом по Новосибирску — это волшебный способ увидеть столицу Сибири в самом праздничном её убранстве.



Всего за два часа вы пройдете по сияющим главным улицам, узнаете удивительные истории, ощутите особенную атмосферу зимы и получите яркие впечатления от путешествия в настоящую зимнюю сказку. Этот город в новогодние дни совершенно неповторим, и вы не останетесь равнодушны!

Описание экскурсии Начнем экскурсию в самом сердце праздничного города — его историческом центре, украшенном огнями и гирляндами. Вы увидите главный символ города, Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, впечатляющий своей грандиозной архитектурой в новогоднем сиянии. Вы посетите Железнодорожный Вокзал, самый большой за Уралом, где в праздничной суете особенно ощущается дух путешествий. Прогуляетесь по нарядной набережной, наслаждаясь зимними видами на реку Обь и сверкающую подсветку самого длинного метромоста в мире. Проедете по футуристическому «Новосибирскому Манхэттену», чьи небоскребы горят праздничными огнями. Завершится путешествие в уютном Купеческом квартале, где старинные особняки, укрытые снегом и украшенные к празднику, перенесут вас в атмосферу зимней сказки старого Новониколаевска.

