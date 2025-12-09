Индивидуальная новогодняя экскурсия с гидом по Новосибирску — это волшебный способ увидеть столицу Сибири в самом праздничном её убранстве.
Всего за два часа вы пройдете по сияющим главным улицам, узнаете удивительные истории, ощутите особенную атмосферу зимы и получите яркие впечатления от путешествия в настоящую зимнюю сказку. Этот город в новогодние дни совершенно неповторим, и вы не останетесь равнодушны!
Описание экскурсииНачнем экскурсию в самом сердце праздничного города — его историческом центре, украшенном огнями и гирляндами. Вы увидите главный символ города, Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, впечатляющий своей грандиозной архитектурой в новогоднем сиянии. Вы посетите Железнодорожный Вокзал, самый большой за Уралом, где в праздничной суете особенно ощущается дух путешествий. Прогуляетесь по нарядной набережной, наслаждаясь зимними видами на реку Обь и сверкающую подсветку самого длинного метромоста в мире. Проедете по футуристическому «Новосибирскому Манхэттену», чьи небоскребы горят праздничными огнями. Завершится путешествие в уютном Купеческом квартале, где старинные особняки, укрытые снегом и украшенные к празднику, перенесут вас в атмосферу зимней сказки старого Новониколаевска.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр оперы и балета
- Ж/Д Вокзал
- Набережная
- Новосибирский «Манхэттен»
- Купеческий квартал
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Площадь Ленина
Завершение: Красный проспект, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.