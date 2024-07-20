Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мощь и красота Новосибирска
Начало: Площадь Ленина, ул. Ленина,1/Красный проспект, 25
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические места Новосибирска
Познакомьтесь с Новосибирском, крупнейшим городом Сибири, через его исторические и культурные достопримечательности. Узнайте больше о городе
Начало: Красный проспект, 35
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 23:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2024Экскурсию проводил Виктор Лукаш. Легко, интересно, с юмором рассказал о городе, показал основные достопримечательности. Автомобильно-пешая экскурсия по Новосибирску позволила максимально полезно провести время, увидеть своими глазами много интересных и красивых мест, узнать их историю и особенности.
- ЕЕлена30 апреля 2024Понравился объём, подача информации, доброжелательность экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Вокзал Новосибирск-Главный»
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