Мини-группа
до 7 чел.
Тёплый разговор о Сибири и сибирской кухне
Начало: Grand Autograph Hotel Novosibirsk
«Это магия зимнего утра — погружение в гастрономию и историю сибирского края через теплый диалог, который станет одним из самых душевных воспоминаний о вашем новогоднем путешествии в столицу Сибири»
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Знакомство с новогодним Новосибирском
Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36
«Подарите себе новогоднее открытие Новосибирска на нашей пешеходной экскурсии»
Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Зимнее волшебство соснового леса: Академгородок и ГЭС
Начало: Дмитрия Шамшурина, 41 (возле входа в пригородный в...
«Ощутите волшебство Нового года в особом месте — новосибирском Академгородке»
Расписание: По воскресеньям в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в морозный Новосибирск на авто
Начало: Метро Площадь Ленина
«Вы увидите главный символ города, Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, впечатляющий своей грандиозной архитектурой в новогоднем сиянии»
Расписание: По договоренности
9999 ₽ за всё до 3 чел.
