Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Новосибирске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Мини-группа до 7 чел. Тёплый разговор о Сибири и сибирской кухне Начало: Grand Autograph Hotel Novosibirsk «Это магия зимнего утра — погружение в гастрономию и историю сибирского края через теплый диалог, который станет одним из самых душевных воспоминаний о вашем новогоднем путешествии в столицу Сибири» Расписание: По договоренности 5000 ₽ за человека Пешая На автобусе 2 часа 4 отзыва Групповая до 19 чел. Знакомство с новогодним Новосибирском Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36 «Подарите себе новогоднее открытие Новосибирска на нашей пешеходной экскурсии» Расписание: по средам, пятницам и воскресеньям в 15:00 2000 ₽ за человека На автобусе 4 часа Групповая Зимнее волшебство соснового леса: Академгородок и ГЭС Начало: Дмитрия Шамшурина, 41 (возле входа в пригородный в... «Ощутите волшебство Нового года в особом месте — новосибирском Академгородке» Расписание: По воскресеньям в 10:00 4500 ₽ за человека На машине 2 часа Индивидуальная до 3 чел. Влюбиться в морозный Новосибирск на авто Начало: Метро Площадь Ленина «Вы увидите главный символ города, Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета, впечатляющий своей грандиозной архитектурой в новогоднем сиянии» Расписание: По договоренности 9999 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Новосибирска

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Новогодние 2026»

Ищете где отпраздновать Новый год в Новосибирске? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Новосибирска, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025