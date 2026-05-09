Индивидуальная
до 8 чел.
Обнинск по-научному
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
21 июн в 10:00
22 июн в 14:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поехали по Обнинску - городу первых
Где началась атомная энергия и рождались научные прорывы
21 июн в 09:00
22 июн в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
История и современность Обнинска (на вашем авто)
Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
Начало: На ул. Борисоглебская
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5080 ₽
6350 ₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Екатерина - очень приятный экскурсовод. Было интересно, познавательно. Время прошло быстро. Мы - хоть и жители города, но узнали много нового!
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П
Очень информативно, познавательно и доступно для понимания. Экскурсия получилась интересной, рекомендую гида Екатерину!
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А
Хорошая, качественная экскурсия. Спасибо нашему гиду-экскурсоводу Кириллу. Он рассказывает очень насыщенно и информативно. Видно, что любит свой город и передает
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Е
Экскурсия всем очень понравилась! С нами были дети 6 и 8 лет, которые были заинтересованы беседой не меньше нас и
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Экскурсия понравилась всем! Взрослые и наши подростки были заинтересованы до самого конца. Спасибо. Интересный формат с поездками на общественном траспорте. Юля тактична и вежлива. Понимающий гид. Заранее учла наши пожелания, включила элементы квеста.
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Ю
Отличная экскурсия! Не думала, что Обнинск окажется таким интересным городом. Юлия преподнесла нам его совершенно с другой стороны. Приятно было
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Прогулка по Обнинску получилась легкой, увлекательной и интересной. Юлия классный гид! Атомный на все 100 %. Мы неожидали, что здесь столько всего уникального. Отдельное спасибо за подсказку, где можно быстро и вкусно поужинать. С экскурсии не хотелось уходить. Браво!
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А
Отличная экскурсия
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Всего 9 отзывов в Обнинске в категории "Скульптура «Кот учёный»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Скульптура «Кот учёный»»
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