Добро пожаловать в первый наукоград России! Вы пройдёте по его улицам и паркам, узнаете, как здесь появилась АЭС и за что такой живой Обнинск можно назвать искусственным.
Рассмотрите памятники и архитектуру — и отыщете в них отражение большой идеи: научной, смелой и устремлённой в будущее.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белкинский парк и храм Бориса и Глеба.
- памятник самолёту Миг-29.
- Дом учёных и Учёного кота.
- Гурьяновский лес и мемориальный комплекс «Вечный огонь».
- сквер Шацкого, парк культуры и усадьбу Турлики.
- площадь Преображения и памятник первопроходцам атомной энергетики.
- рубку подводной лодки «Счастливая».
И узнаете:
- чем Обнинск отличается от многих других городов и даже от самой Москвы.
- что считают его негласным символом.
- почему остановили реактор местной АЭС — и как он стал музеем.
- почему же Обнинск — город первых.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле, делаем остановки и гуляем.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
от 9500 ₽ за экскурсию