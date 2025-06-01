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6 взрослых человек 4 очень сомневались в том, что Обнинск стоит посетить. Потом мы встретились с Юлией. И уже через 10 минут после начала экскурсии не осталось никаких сомнений, что Обнинск -удивительный город, наукоград. Город, который вдохновляет! Наш экскурсовод Юлия своим рассказом и грамотно построенным маршрутом по городу окунула нас в дух творчества и поиска, дух стремления к знаниям и постоянному развитию царящему в городе, показала исторические места и оригинальные памятники! Рассказ был очень интересен. Он охватывал не только технические аспекты, но и человеческие истории, судьбы ученых и инженеров, которые посвятили свою жизнь развитию атомной отрасли. Спасибо нашему замечательному экскурсоводу Юлии за интересную прогулку и очень позитивный рассказ и сильное оставшееся впечатление, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью.