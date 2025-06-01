Экскурсии по Старому городу в Обнинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Обнинске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обнинск: прогулка по Старому городу
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
«Нас ждёт историческая часть Обнинска — Старый город»
Завтра в 08:30
8 июн в 08:00
3600 ₽ за всё до 45 чел.
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Узнайте историю Обнинска и первой в мире АЭС
Обнинск - первый наукоград! Узнайте, как и где все начиналось, прогуляйтесь по уютным улицам и загляните в историю создания первой в мире АЭС
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
3600 ₽ за экскурсию
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Прогуляться по Старому городу, где раньше была строго охраняемая зона секретной лаборатории
Начало: В районе ДК ФЭИ
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2025
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Были в Боровске. Экскурсию в Обнинске выбрали просто потому что был свободный день и ехать далеко не хотелось. Но из
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    6 взрослых человек 4 очень сомневались в том, что Обнинск стоит посетить. Потом мы встретились с Юлией. И уже через 10 минут после начала экскурсии не осталось никаких сомнений, что Обнинск -удивительный город, наукоград. Город, который вдохновляет! Наш экскурсовод Юлия своим рассказом и грамотно построенным маршрутом по городу окунула нас в дух творчества и поиска, дух стремления к знаниям и постоянному развитию царящему в городе, показала исторические места и оригинальные памятники! Рассказ был очень интересен. Он охватывал не только технические аспекты, но и человеческие истории, судьбы ученых и инженеров, которые посвятили свою жизнь развитию атомной отрасли. Спасибо нашему замечательному экскурсоводу Юлии за интересную прогулку и очень позитивный рассказ и сильное оставшееся впечатление, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью.

  • В
    Владимир
    8 мая 2025
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Благодарю Юлию за экскурсию, уже знакомый город открылся мне с новой стороны. Материал интересный, подача прекрасная, спасибо!
  • С
    Сурия
    16 апреля 2025
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Город относительно молодой. Несколько лет назад была там, и Обнинск поразил меня вежливыми водителями и интеллигентными жителями, говорящими на удивительно
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    правильном русском языке. Наконец у меня появилась возможность посетить город с экскурсией. Прекрасная Юлия познакомила нас с историей города! Спасибо огромное! Пять звезд! Была бы возможность поставить больше звезд, не раздумывая поставлю больше😉

  • Л
    Лунцева
    27 декабря 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Юлия, спасибо большое за интересную пешеходную экскурсию. Бывали несколько раз в Обнинске, но теперь узнали его немного с другой стороны.
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    Услышали много интересных фактов о городе, об истории его создания, об интересных личностях, имеющих отношение к Обнинску. Хотя погода была неприветливой, но эти 2 часа пролетели с Вами незаметно.

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Старый город»

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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 7400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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