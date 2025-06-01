Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
«Нас ждёт историческая часть Обнинска — Старый город»
Завтра в 08:30
8 июн в 08:00
3600 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Узнайте историю Обнинска и первой в мире АЭС
Обнинск - первый наукоград! Узнайте, как и где все начиналось, прогуляйтесь по уютным улицам и загляните в историю создания первой в мире АЭС
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
3600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Прогуляться по Старому городу, где раньше была строго охраняемая зона секретной лаборатории
Начало: В районе ДК ФЭИ
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2025Были в Боровске. Экскурсию в Обнинске выбрали просто потому что был свободный день и ехать далеко не хотелось. Но из
- ВВладимир8 мая 2025Благодарю Юлию за экскурсию, уже знакомый город открылся мне с новой стороны. Материал интересный, подача прекрасная, спасибо!
- ССурия16 апреля 2025Город относительно молодой. Несколько лет назад была там, и Обнинск поразил меня вежливыми водителями и интеллигентными жителями, говорящими на удивительно
- ЛЛунцева27 декабря 2024Юлия, спасибо большое за интересную пешеходную экскурсию. Бывали несколько раз в Обнинске, но теперь узнали его немного с другой стороны.
- ААнна20 мая 2024Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
- ААнна4 марта 2024Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Старый город»
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Сейчас в Обнинске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 7400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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