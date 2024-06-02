Индивидуальные экскурсии в Обнинске с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Обнинске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обнинск: прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обнинск: прогулка по Старому городу
Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Начало: Ул. Победы. 29
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Обнинск, ул. Ленина 21
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 45 чел.
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 500 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Даже подумать не могла, что в Обнинске нам будет так интересно! Юлия потрясающе интересный рассказчик, два часа пролетели, как один миг!
  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Обнинск оказался очень многогранным и симпатичным городом с удивительной историей. Юлия очень понравилась - с большой любовью рассказывает и про
    читать дальше

    Обнинск, и про весь регион. Видно, что знает очень много, отвечает на любые вопросы, рассказывает свободно, не как иногда бывает, будто лекцию выучил экскурсовод и ни шага вправо-влево не может сделать:)

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Посетили несколько локаций, удалось увидеть не только исторические места, но и новый город. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Юлию
    читать дальше

    и за интересный рассказ, и за грамотную речь, и за то, что на подстроила маршрут экскурсии так, чтобы нам было удобнее!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Очень рекомендуем прогулку по Обнинску - и старому, и среднему, и новому. Мы давно и часто бываем в этом прекрасном
    читать дальше

    наукограде, и вот наконец выбрались на экскурсию, чтобы познакомиться получше. С гидом Юлией это путешествие удалось и точно запомнится. Маршрут, как мы заранее обговорили, был построен удобно, под нас (больше переездов, чем пешего движения). Сама Юлия - доброжелательный и увлеченный эксперт города, мы узнали очень много интересного и неожиданного о его обитателях и событиях разных времён. Советуем посетить Обнинск как туристическое направление: здесь красиво, культурно, вкусно! С радостью побываем и на других экскурсиях с Юлией)!

  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!
  • Н
    Наталия
    15 января 2024
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Нашу экскурсию по Обнинску проводила экскурсовод Юлия. Можно сказать, проходила она в экстремальных условия - был сильный мороз. Но благодаря
    читать дальше

    нашему экскурсоводу мы это заметили только в самом конце. Юлия очень интересно рассказывала о прошлом и настоящем города с любовью и уважением к нему. Мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Спасибо большое, мы остались под большим впечатлением. Планируем заказать ещё и в другие города.

  • Л
    Людмила
    26 ноября 2023
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно и познавательно
  • И
    Ирина
    17 августа 2023
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Мило, информативно, пунктуально!

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Обнинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обнинск: прогулка по Старому городу
  2. Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
  3. «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
  4. Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
  5. Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2024
Сейчас в Обнинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Обнинске? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам