🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обнинск: прогулка по Старому городу Познакомиться с историей города учёных сквозь века Начало: Ул. Победы. 29 2 550 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу» Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки Расписание: В любой день и удобное для вас время 2 550 ₽ за всё до 45 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия Начало: Обнинск, ул. Ленина 21 Расписание: В любой день и удобное для вас время 3 500 ₽ за всё до 45 чел.

Индивидуальная 2 часа Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 10 чел.