1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обнинск: прогулка по Старому городу
Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Начало: Ул. Победы. 29
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Обнинск, ул. Ленина 21
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 500₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 июня 2024Даже подумать не могла, что в Обнинске нам будет так интересно! Юлия потрясающе интересный рассказчик, два часа пролетели, как один миг!
- ММария24 мая 2024Обнинск оказался очень многогранным и симпатичным городом с удивительной историей. Юлия очень понравилась - с большой любовью рассказывает и про
- ААнна20 мая 2024Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
- ИИгорь20 мая 2024Замечательная экскурсия! Посетили несколько локаций, удалось увидеть не только исторические места, но и новый город. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Юлию
- ЕЕлена13 мая 2024Очень рекомендуем прогулку по Обнинску - и старому, и среднему, и новому. Мы давно и часто бываем в этом прекрасном
- ААнна4 марта 2024Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!
- ННаталия15 января 2024Нашу экскурсию по Обнинску проводила экскурсовод Юлия. Можно сказать, проходила она в экстремальных условия - был сильный мороз. Но благодаря
- ЛЛюдмила26 ноября 2023Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно и познавательно
- ИИрина17 августа 2023Мило, информативно, пунктуально!
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2024
Сейчас в Обнинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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