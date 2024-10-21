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2 часа

Индивидуальная

Узнайте историю Обнинска и первой в мире АЭС Обнинск - первый наукоград! Узнайте, как и где все начиналось, прогуляйтесь по уютным улицам и загляните в историю создания первой в мире АЭС Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки

Расписание: В любой день и удобное для вас время