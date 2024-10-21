История Обнинска - это путь научных открытий и достижений.
Гид из Физико-энергетического института расскажет о выдающихся учёных и уникальных разработках атомной промышленности.
Посетители узнают о связи города с космосом, увидят рубку подводной лодки и узнают, как в Обнинске создают облака и грозы. Прогулка по паркам и площадям города станет приятным дополнением к экскурсии
Гид из Физико-энергетического института расскажет о выдающихся учёных и уникальных разработках атомной промышленности.
Посетители узнают о связи города с космосом, увидят рубку подводной лодки и узнают, как в Обнинске создают облака и грозы. Прогулка по паркам и площадям города станет приятным дополнением к экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🔬 Уникальные научные факты
- 🚀 Связь с космосом
- 🛥️ Рубка подводной лодки
- 🌳 Прекрасные парки
- 🏛️ Исторические памятники
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Стела «Обнинск»
- Памятник первопроходцам атомной энергетики
- Памятники С.Т. Щацкому и А.И. Лейпунскому
- Ресторан «Обнинск»
- Дом культуры Физико-энергетического института
- Дерево «Лира»
- Водонапорная башня
- Скульптура «Кот учёный»
- Высотная метеорологическая мачта
- Сквер С.А. Кудрявцевой
- Усадьба Турлики
- Домик И.В. Курчатова
- Рубка подводной лодки К-14
- Памятник самолету Миг-29
Описание экскурсии
Путь мирного атома на планете Земля начался в Обнинске, которого, впрочем, в тот момент ещё не было на карте нашей страны. Казалось бы, эти события хорошо известны и запротоколированы вплоть до секунд. Есть множество документов. И всё же… домыслов и слухов ещё больше. Давайте обратимся к фактам!
Вы узнаете:
- Что происходило в атомной истории Обнинска и «до-Обнинска»
- Что связывает Обнинск и космос
- Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки
- Откуда в городе взялся истребитель
- Правда ли, что в городе есть подземный тоннель
- Зачем строили Высотную метеорологическую мачту
- Как в Обнинске делают облака, снег, грозы и туманы
Маршрут экскурсии
- Памятник первопроходцам атомной энергетики
- Памятники С. Т. Щацкому и А. И. Лейпунскому
- Ресторан «Обнинск» — старейший в городе
- Дом культуры Физико-энергетического института
- Дерево «Лира» — излюбленное место встречи у входа в Городской парк
- Водонапорная башня — когда-то обозначающая границу режимного городка и секретной лаборатории «В».
- Скульптура «Кот учёный» — символ города науки, в котором работает 12 НИИ
- Высотная метерологическая мачта — негласный символ Обнинска
- Сквер С. А. Кудрявцевой
- Усадьба Турлики, или Морозовская дача
- Домик И. В. Курчатова.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Перемещение между объектами показа предусматривает 2-3 поездки на общественном транспорте, стоимость одной поездки 35 рублей
- Возможно использование вашего личного транспорта или такси
- Стоимость экскурсии для большего количества участников уточняйте при бронировании
- Экскурсия подойдёт для школьников и организованных групп
- За доплату мы можем включить в экскурсию посещение Усадьбы Белкино, которая находится в городской черте Обнинска
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сквера у Дома ученых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 597 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
21 окт 2024
Отличная экскурсия
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