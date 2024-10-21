Обнинск по-научному

Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
История Обнинска - это путь научных открытий и достижений.

Гид из Физико-энергетического института расскажет о выдающихся учёных и уникальных разработках атомной промышленности.

Посетители узнают о связи города с космосом, увидят рубку подводной лодки и узнают, как в Обнинске создают облака и грозы. Прогулка по паркам и площадям города станет приятным дополнением к экскурсии
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔬 Уникальные научные факты
  • 🚀 Связь с космосом
  • 🛥️ Рубка подводной лодки
  • 🌳 Прекрасные парки
  • 🏛️ Исторические памятники
Обнинск по-научному
Обнинск по-научному
Обнинск по-научному
Ближайшие даты:
14
фев16
фев18
фев20
фев24
фев25
фев26
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Стела «Обнинск»
  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Памятники С.Т. Щацкому и А.И. Лейпунскому
  • Ресторан «Обнинск»
  • Дом культуры Физико-энергетического института
  • Дерево «Лира»
  • Водонапорная башня
  • Скульптура «Кот учёный»
  • Высотная метеорологическая мачта
  • Сквер С.А. Кудрявцевой
  • Усадьба Турлики
  • Домик И.В. Курчатова
  • Рубка подводной лодки К-14
  • Памятник самолету Миг-29

Описание экскурсии

Путь мирного атома на планете Земля начался в Обнинске, которого, впрочем, в тот момент ещё не было на карте нашей страны. Казалось бы, эти события хорошо известны и запротоколированы вплоть до секунд. Есть множество документов. И всё же… домыслов и слухов ещё больше. Давайте обратимся к фактам!

Вы узнаете:

  • Что происходило в атомной истории Обнинска и «до-Обнинска»
  • Что связывает Обнинск и космос
  • Почему на одной из улиц города стоит рубка настоящей подводной лодки
  • Откуда в городе взялся истребитель
  • Правда ли, что в городе есть подземный тоннель
  • Зачем строили Высотную метеорологическую мачту
  • Как в Обнинске делают облака, снег, грозы и туманы

Маршрут экскурсии

  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Памятники С. Т. Щацкому и А. И. Лейпунскому
  • Ресторан «Обнинск» — старейший в городе
  • Дом культуры Физико-энергетического института
  • Дерево «Лира» — излюбленное место встречи у входа в Городской парк
  • Водонапорная башня — когда-то обозначающая границу режимного городка и секретной лаборатории «В».
  • Скульптура «Кот учёный» — символ города науки, в котором работает 12 НИИ
  • Высотная метерологическая мачта — негласный символ Обнинска
  • Сквер С. А. Кудрявцевой
  • Усадьба Турлики, или Морозовская дача
  • Домик И. В. Курчатова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Перемещение между объектами показа предусматривает 2-3 поездки на общественном транспорте, стоимость одной поездки 35 рублей
  • Возможно использование вашего личного транспорта или такси
  • Стоимость экскурсии для большего количества участников уточняйте при бронировании
  • Экскурсия подойдёт для школьников и организованных групп
  • За доплату мы можем включить в экскурсию посещение Усадьбы Белкино, которая находится в городской черте Обнинска

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сквера у Дома ученых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
21 окт 2024
Отличная экскурсия

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