Индивидуальная
Обнинск: прогулка по Старому городу
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Обнинска. Узнайте о первых домах, создании АЭС и знаменитых деятелях. Пешеходная или на авто
Начало: Ул. Победы. 29
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
от 4600 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города
Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Начало: На ул. Лейпунского
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обнинск по-научному
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 7200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По страницам истории Обнинска
Начните путешествие у Технической академии Росатома и завершите в Старом городе. Исследуйте историю, архитектуру и ключевые события Обнинска
Начало: В районе гостиницы «Орбиталь»
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Начало: В районе ДК ФЭИ
Завтра в 14:00
10 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Обнинску: наука и жизнь Первого Наукограда
Погрузитесь в атмосферу Обнинска, города науки и прогресса. Узнайте о выдающихся ученых и исторических местах, которые вдохновляют на открытия
Начало: Г. Обнинск, ул. Курчатова 23 (Гостиница Орбиталь)
Расписание: Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
История и современность Обнинска (на вашем авто)
Увидеть первый наукоград России, разобраться в его тайнах и найти следы истории от усадеб 18века
Начало: На ул. Борисоглебская
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
от 5600 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий: детская трудовая колония в Обнинске
Узнайте о педагогических экспериментах Станислава Шацкого в Обнинске. Посетите места, где дети строили «Бодрую жизнь» и погрузитесь в историю
Начало: В районе кинотеатра «Мир»
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Арт-экскурсия по Обнинску
Понять первый наукоград через муралы, скульптуры и другое современное искусство
Начало: У ж/д станции Обнинское
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поехали по Обнинску - городу первых
Где началась атомная энергия и рождались научные прорывы
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Обнинском: пешеходная экскурсия по Старому городу
Пройтись по улицам, где зарождалась история мирного атома
Начало: На ул. Лейпунского
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Увлекательное путешествие по Обнинску: памятники науки, архитектурные шедевры и уникальные исторические места ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Познакомьтесь с историей Обнинска, посетите памятники и знаковые места, ощутите атмосферу первого наукограда России. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Познакомьтесь с историей Обнинска, посетив его ключевые достопримечательности. Откройте для себя уникальные архитектурные памятники и культурное наследие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Обнинска в Боровск, чтобы узнать о его героическом прошлом и насладиться культурными достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Белкинский парк - легкий променад с историей
Начало: Г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 70 (у храма Бор...
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 10:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска - Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Обнинска, посетив три уникальные усадьбы: Белкино, Турлики и Бугры. Узнайте о судьбах их владельцев и сохраненных реликвиях
Начало: У входа в парк-усадьбу Белкино
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 24 июн 2025
Попали в Обнинск на 1 день. Захотелось узнать что-то о городе, нашла экскурсии, забронировала. Созвонились с Юлией, обговорили что я
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И
Великолепная экскурсия. Очень интересно, доступно. Время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна и даже хочется повторить маршрут 😄
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А
Очень рада, что выбрала данную экскурсию. Алексей Иванович очень интересно, увлекательно и познавательно рассказал о научной истории города Обнинска. Спасибо!
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Н
Екатерина - очень приятный экскурсовод. Было интересно, познавательно. Время прошло быстро. Мы - хоть и жители города, но узнали много нового!
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С
Провели целый день в Обнинске и Боровске с гидом Екатериной большой компанией. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Екатерина
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О
Ожидания полностью совпали с увиденным и полученным, Алексей Иванович пришёл заблаговременно, познакомился и начал свой рассказ! Знания Алексея Ивановича довольно
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П
Очень информативно, познавательно и доступно для понимания. Экскурсия получилась интересной, рекомендую гида Екатерину!
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М
Интересная экскурсия, в целом очень понравилось. Конечно, пешие экскурсии лучше ходить в тёплое время года, но зимой тоже ничего, главное тепло одеться.
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И
08.01.2026 г. наша семья побывала на экскурсии "Атомный Обнинск" с экскурсоводом-краеведом Алексеем Ивановичем. Экскурсовод увлекательно рассказывал о создании АЭС, о
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D
Нам очень понравилась экскурсия. Маршрут и рассказ были очень познавательными. Юлия большой профессионал!
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Всего 61 отзыв в Обнинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску
Самые популярные экскурсии в Обнинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Сколько стоит экскурсия по Обнинску в августе 2026
Сейчас в Обнинске можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 4600 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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