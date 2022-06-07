Все экскурсии в Обнинске, билеты и развлечения
Забронируйте экскурсию в Обнинске на 2022 год, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Индивидуальная
Обнинск - город в авангарде науки
Вас ждет интересная и познавательная экскурсия по Обнинску
4 000₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Обнинску на транспорте
Экскурсия познакомит вас с колоритными городом Калужской области
4 000₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
В рамках пешеходной экскурсии по Обнинску вы побываете в самых интересных местах города, познакомитесь с его историей
4 000₽ за 1-10 чел.