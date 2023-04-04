Индивидуальная экскурсия по Обнинску: 67 интересных фактов и места для посещения
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Что вас ожидает:
- Памятник первопроходцам атомной энергетики
- Памятник Жолио-Кюри
- Памятный знак школе "Бодрая жизнь"
- Памятник С. Щацкому
- Первую АЭС
- Музыкальное дерево" Лира"
- Памятник испанским детям
- Водонапорную башню
- Памятник И. Курчатову
- Мемориала «Первопроходцам подводного атомного флота»
- Бюст Л. Осипенко
- Мемориальный комплекс "Вечный огонь"
- Метеомачту
- Скульптуру Ученого кота
- Памятный камень деревни Самсоново
- Аллею атомных городов
- Самую длинную улицу Обнинска
- Ракету у главной проходной «Тайфуна»
- Памятник самолёт МиГ-29
- Усадьбу Белкино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обнинск - город первых! Много удивительных фактов существует про него. Я расскажу вам о 67. Думаю, это прекрасный повод побывать на экскурсии.
В любой день и удобное для вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги-гида экскурсовода
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- Мы можем провести ее на вашем авто. А также, можно арендовать транспорт у нас.
- Стоимость автомобиля для 1-3 человек-1500р
- Стоимость микроавтобуса до 20 мест-3000 р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Обнинск, пл. Треугольная,1Завершение: Усадьба Белкино, ул. Борисоглебская 86
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день и удобное для вас времяЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсия авто-пешеходная. Мы можем провести ее на вашем авто. А также, можно арендовать транспорт у нас.
- Стоимость автомобиля для 1-3 человек-1500р
- Стоимость микроавтобуса до 20 мест-3000 р.
- Важно:
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
- В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор, зонт
- В зимний период-одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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