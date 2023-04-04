67 интересных фактов про Обнинск

Индивидуальная экскурсия по Обнинску: 67 интересных фактов и места для посещения

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
67 интересных фактов про Обнинск
67 интересных фактов про Обнинск
67 интересных фактов про Обнинск
67 интересных фактов про Обнинск
67 интересных фактов про Обнинск
67 интересных фактов про Обнинск
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Памятник Жолио-Кюри
  • Памятный знак школе "Бодрая жизнь"
  • Памятник С. Щацкому
  • Первую АЭС
  • Музыкальное дерево" Лира"
  • Памятник испанским детям
  • Водонапорную башню
  • Памятник И. Курчатову
  • Мемориала «Первопроходцам подводного атомного флота»
  • Бюст Л. Осипенко
  • Мемориальный комплекс "Вечный огонь"
  • Метеомачту
  • Скульптуру Ученого кота
  • Памятный камень деревни Самсоново
  • Аллею атомных городов
  • Самую длинную улицу Обнинска
  • Ракету у главной проходной «Тайфуна»
  • Памятник самолёт МиГ-29
  • Усадьбу Белкино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обнинск - город первых! Много удивительных фактов существует про него. Я расскажу вам о 67. Думаю, это прекрасный повод побывать на экскурсии.

В любой день и удобное для вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги-гида экскурсовода
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Мы можем провести ее на вашем авто. А также, можно арендовать транспорт у нас.
  • Стоимость автомобиля для 1-3 человек-1500р
  • Стоимость микроавтобуса до 20 мест-3000 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обнинск, пл. Треугольная,1
Завершение: Усадьба Белкино, ул. Борисоглебская 86
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия авто-пешеходная. Мы можем провести ее на вашем авто. А также, можно арендовать транспорт у нас.
  • Стоимость автомобиля для 1-3 человек-1500р
  • Стоимость микроавтобуса до 20 мест-3000 р.
  • Важно:
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, не забудьте фотоаппарат
  • В летний период возьмите бутылочку с водой, головной убор, зонт
  • В зимний период-одевайтесь теплее, возьмите термос с горячим чаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Обнинска

Обнинск - город в авангарде науки
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обнинск - город в авангарде науки
по согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
6 апр
7 апр
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Обнинску на транспорте
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по Обнинску на транспорте
по согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
6 апр
7 апр
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
по согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
6 апр
7 апр
4 000 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Обнинске
Все экскурсии в Обнинске
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ