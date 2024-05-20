1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Обнинск, ул. Ленина 21
«Вы познакомитесь с историей школы-колонии "Бодрая жизнь"»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Начало: По согласованию с гидом
«Школа-колония Шацкого В ходе экскурсии вас ожидает прогулка по проспекту Ленина и знакомство со школой-колонией Шацкого, которая появилась в городе еще в 1911 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Из Обинска мы отправимся в «Город воинской доблести» — Боровск, где вы познакомитесь с основными страницами его героической истории»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь20 мая 2024Замечательная экскурсия! Посетили несколько локаций, удалось увидеть не только исторические места, но и новый город. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Юлию
- ННаталия15 января 2024Нашу экскурсию по Обнинску проводила экскурсовод Юлия. Можно сказать, проходила она в экстремальных условия - был сильный мороз. Но благодаря
- ИИрина17 августа 2023Мило, информативно, пунктуально!
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2024
Сейчас в Обнинске в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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