Индивидуальная

3.5 часа 3 отзыва

«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия Начало: Обнинск, ул. Ленина 21 «Вы познакомитесь с историей школы-колонии "Бодрая жизнь"»

Расписание: В любой день и удобное для вас время