Обзорные и познавательные экскурсии Обнинска

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Обнинске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
«История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Обнинск, ул. Ленина 21
«Вы познакомитесь с историей школы-колонии "Бодрая жизнь"»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 45 чел.
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Обнинску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Начало: По согласованию с гидом
«Школа-колония Шацкого В ходе экскурсии вас ожидает прогулка по проспекту Ленина и знакомство со школой-колонией Шацкого, которая появилась в городе еще в 1911 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Из Обинска мы отправимся в «Город воинской доблести» — Боровск, где вы познакомитесь с основными страницами его героической истории»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Посетили несколько локаций, удалось увидеть не только исторические места, но и новый город. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Юлию
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    и за интересный рассказ, и за грамотную речь, и за то, что на подстроила маршрут экскурсии так, чтобы нам было удобнее!

  • Н
    Наталия
    15 января 2024
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Нашу экскурсию по Обнинску проводила экскурсовод Юлия. Можно сказать, проходила она в экстремальных условия - был сильный мороз. Но благодаря
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    нашему экскурсоводу мы это заметили только в самом конце. Юлия очень интересно рассказывала о прошлом и настоящем города с любовью и уважением к нему. Мы не заметили, как пролетели 3 часа экскурсии. Спасибо большое, мы остались под большим впечатлением. Планируем заказать ещё и в другие города.

  • И
    Ирина
    17 августа 2023
    «История и современность Обнинска.» Обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Мило, информативно, пунктуально!

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2024
Сейчас в Обнинске в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Обнинска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Обнинске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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