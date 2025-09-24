Мои заказы

Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)

Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
На территории современного Обнинска сохранились три усадьбы 19–20 веков. Их мы с вами и посетим! Вы увидите Белкино — дворянский комплекс, хранящий историю обнинских земель. Турлики — уникальный дом в стиле модерн.

И Бугры — загородную виллу знаменитого художника, расположенную на вершине холма среди соснового леса.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Усадьбу Белкино — образец «золотого века» русской усадебной архитектуры.
  • Белкинский парк с прудами, скульптурами и террасами, спускающимися к пруду.
  • Нижний парк в исторической части Обнинска. Тут, у глубокого оврага, растут вековые деревья.
  • Усадьбу Турлики (Михайловское) в новоанглийском стиле. В числе её владельцев — Виктор Петрович Обнинский, в честь которого назван город.
  • Кончаловские горы — лес у старого кладбища и дачи художника Кончаловского.
  • Усадьбу Бугры, которая больше напоминает скромную дачу. Здесь проводил лето художник Пётр Петрович Кончаловский.

Вы узнаете:

  • В какой усадьбе рос знаменитый Годуновский вяз и стоял охотничий замок.
  • Что означало слово «Кончаловка» в семье художника.
  • Какой подарок к свадьбе получила Анна Обнинская и о чём была книга её мужа, знаменитого врача Ивана Трояновского.
  • Где на Обнинской земле бывали Серов, Левитан, Поленов, Коровин, Шаляпин, Брюсов, Белый и другие знаменитости.
  • В какой усадьбе жил академик Курчатов и что связывает эти места с маршалом Жуковым.
  • Кто был самым желанным гостем в усадьбе Маргариты Морозовой.
  • И как Клеопатра Обнинская мечтала создать в своём имении Петергоф в миниатюре.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.
  • В экскурсию входит только внешний осмотр зданий.
  • Из соображений безопасности заброшенные руины дома в Белкино мы осматриваем на расстоянии.
  • По запросу можем арендовать транспорт или провести программу для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1704 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!

Тарусина
Тарусина
24 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине экскурсоводу, за очень приятную и полезную экскурсию по городу
Много узнала о городе его создании и дальнейшей жизни города
Екатерина знающий и профессиональный экскурсовод!!!
Рекомендую всем это мероприятие, оно подойдет и детям и взрослым.

