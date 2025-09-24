На территории современного Обнинска сохранились три усадьбы 19–20 веков. Их мы с вами и посетим! Вы увидите Белкино — дворянский комплекс, хранящий историю обнинских земель. Турлики — уникальный дом в стиле модерн.
И Бугры — загородную виллу знаменитого художника, расположенную на вершине холма среди соснового леса.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Усадьбу Белкино — образец «золотого века» русской усадебной архитектуры.
- Белкинский парк с прудами, скульптурами и террасами, спускающимися к пруду.
- Нижний парк в исторической части Обнинска. Тут, у глубокого оврага, растут вековые деревья.
- Усадьбу Турлики (Михайловское) в новоанглийском стиле. В числе её владельцев — Виктор Петрович Обнинский, в честь которого назван город.
- Кончаловские горы — лес у старого кладбища и дачи художника Кончаловского.
- Усадьбу Бугры, которая больше напоминает скромную дачу. Здесь проводил лето художник Пётр Петрович Кончаловский.
Вы узнаете:
- В какой усадьбе рос знаменитый Годуновский вяз и стоял охотничий замок.
- Что означало слово «Кончаловка» в семье художника.
- Какой подарок к свадьбе получила Анна Обнинская и о чём была книга её мужа, знаменитого врача Ивана Трояновского.
- Где на Обнинской земле бывали Серов, Левитан, Поленов, Коровин, Шаляпин, Брюсов, Белый и другие знаменитости.
- В какой усадьбе жил академик Курчатов и что связывает эти места с маршалом Жуковым.
- Кто был самым желанным гостем в усадьбе Маргариты Морозовой.
- И как Клеопатра Обнинская мечтала создать в своём имении Петергоф в миниатюре.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.
- В экскурсию входит только внешний осмотр зданий.
- Из соображений безопасности заброшенные руины дома в Белкино мы осматриваем на расстоянии.
- По запросу можем арендовать транспорт или провести программу для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У усадьбы Белкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1704 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Тарусина
24 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине экскурсоводу, за очень приятную и полезную экскурсию по городу
Много узнала о городе его создании и дальнейшей жизни города
Екатерина знающий и профессиональный экскурсовод!!!
Рекомендую всем это мероприятие, оно подойдет и детям и взрослым.
