Обнинск, известный как место первой атомной электростанции, хранит множество тайн. Экскурсия с краеведом раскроет, почему город стал центром разработки реакторов на быстрых нейтронах. Узнайте о вкладе Александра Лейпунского, И.И. Бондаренко и других выдающихся учёных.
Маршрут включает знаковые места: улица Лейпунского, памятная доска, гостиница Юбилейная и многое другое. Погрузитесь в атмосферу 40-60-х годов и ощутите дух научных открытий
Маршрут включает знаковые места: улица Лейпунского, памятная доска, гостиница Юбилейная и многое другое. Погрузитесь в атмосферу 40-60-х годов и ощутите дух научных открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🔬 Уникальные научные факты
- 📚 Истории о советских учёных
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
- 👨🏫 Экскурсия с опытным краеведом
Что можно увидеть
- Въездной знак Обнинска
- Улица Лейпунского
- Гостиница Юбилейная
- Городской парк культуры
- Водонапорная башня
- Дом культуры ФЭИ
- Площадь И.И. Бондаренко
- Памятник А.И. Лейпунскому
Описание экскурсии
Экскурсию ведёт человек, который знает не меньше тысячи историй о научной и человеческой стороне Обнинска — и делится ими с живым интересом и уважением к городу и его героям.
Вы узнаете:
- Почему именно Обнинск стал центром разработок в области реакторов на быстрых нейтронах
- Кто такой Александр Ильич Лейпунский и почему его именем названа улица и Физико-энергетический институт
- Как жили и работали обнинские учёные в советское время — и не только в лабораториях!
- О выдающемся физике-экспериментаторе И. И. Бондаренко
- Инициаторе создания первой в мире АЭС — Д. И. Блохинцеве
- «Космическом мудреце» и «марсианине» от ядерной космической энергетики — В. Я. Пупко
- Редакторе сборника «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить» — В. А. Павлинчуке
- Авторе «атомного сердца» подводных лодок — Г. И. Тошинском
На нашем маршруте: въездной знак Обнинска и его символы — улица Лейпунского и памятная доска, посвящённая выдающемуся физику-ядерщику — гостиница Юбилейная и обнинская «юбка» — Центр переподготовки подводников им. Л. Г. Осипенко — городской парк культуры, дерево-лира и водонапорная башня — ресторан «Обнинск» — Дом культуры ФЭИ и улица Ленина — площадь И. И. Бондаренко — часы и памятник А. И. Лейпунскому
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет познакомиться с историей советской ядерной науки и окунуться в атмосферу 40–60 годов прошлого века
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 2 км
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
- Экскурсию для вас проведёт педагог, журналист, краевед и автор книг об Обнинске — Алексей Иванович Собачкин. При желании в конце вы сможете приобрести его книги с автографом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лейпунского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 авг 2025
Были на экскурсии с детьми -подростками 13 лет. Очень понравилось, заинтересовались темой. Алексей Иванович показал и известные места в городе и, на первый взгляд, неочевидные. Было увлекательно, рекомендую экскурсию!
Входит в следующие категории Обнинска
Похожие экскурсии из Обнинска
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атомный Обнинск: авторская экскурсия
Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Начало: На ул. Лейпунского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.