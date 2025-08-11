Обнинск, известный как место первой атомной электростанции, хранит множество тайн. Экскурсия с краеведом раскроет, почему город стал центром разработки реакторов на быстрых нейтронах. Узнайте о вкладе Александра Лейпунского, И.И. Бондаренко и других выдающихся учёных. Маршрут включает знаковые места: улица Лейпунского, памятная доска, гостиница Юбилейная и многое другое. Погрузитесь в атмосферу 40-60-х годов и ощутите дух научных открытий

Описание экскурсии

Экскурсию ведёт человек, который знает не меньше тысячи историй о научной и человеческой стороне Обнинска — и делится ими с живым интересом и уважением к городу и его героям.

Вы узнаете:

Почему именно Обнинск стал центром разработок в области реакторов на быстрых нейтронах

Кто такой Александр Ильич Лейпунский и почему его именем названа улица и Физико-энергетический институт

Как жили и работали обнинские учёные в советское время — и не только в лабораториях!

О выдающемся физике-экспериментаторе И. И. Бондаренко

Инициаторе создания первой в мире АЭС — Д. И. Блохинцеве

«Космическом мудреце» и «марсианине» от ядерной космической энергетики — В. Я. Пупко

Редакторе сборника «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить» — В. А. Павлинчуке

Авторе «атомного сердца» подводных лодок — Г. И. Тошинском

На нашем маршруте: въездной знак Обнинска и его символы — улица Лейпунского и памятная доска, посвящённая выдающемуся физику-ядерщику — гостиница Юбилейная и обнинская «юбка» — Центр переподготовки подводников им. Л. Г. Осипенко — городской парк культуры, дерево-лира и водонапорная башня — ресторан «Обнинск» — Дом культуры ФЭИ и улица Ленина — площадь И. И. Бондаренко — часы и памятник А. И. Лейпунскому

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет познакомиться с историей советской ядерной науки и окунуться в атмосферу 40–60 годов прошлого века

