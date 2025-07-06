Экскурсия по Обнинску начнётся у Технической академии Росатома и завершится в историческом центре города.
Участники увидят памятники выдающимся учёным и инженерам, бюст французского учёного Фредерика Жолио-Кюри, а также рубку подводной лодки.
Прогулка по исторической части города откроет атмосферу старой России и расскажет о роли Обнинска в атомной энергетике. Узнайте, как город связан с известной меценаткой и испанским детским домом
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о советском атомном проекте
- 🏛 Оценить архитектуру сталинского ампира
- 👨🔬 Познакомиться с выдающимися учёными
- 🌳 Прогуляться по историческим местам
- 📚 Погрузиться в историю города
Что можно увидеть
- Памятник Игорю Курчатову
- Бюст Леонида Осипенко
- Рубка подводной лодки К-14
- Бюст Фредерика Жолио-Кюри
- Усадьба Турлики
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятники Игорю Курчатову, Ефиму Славскому, Юрию Семендяеву и Владимиру Поплавскому — людям, стоявшим у истоков советского атомного проекта.
- Бюст Леонида Осипенко и рубку подводной лодки К-14 — напоминание о том, как тесно Обнинск связан с флотом и оборонной промышленностью.
- Бюст Фредерика Жолио-Кюри — французского учёного, выступившего за запрет ядерного оружия.
- Историческую часть города — с первым Домом культуры, гостиницей, роддомом, магазинами и парком.
- Усадьбу Турлики — загородную дачу рубежа 19–20 веков, сохранившую атмосферу старой России.
- И многое другое!
Вы узнаете:
- Кто дал имя городу и сколько деревень исчезло при строительстве атомного центра.
- Как Обнинск связан с известной меценаткой и с испанским детским домом №5.
- Чем занимался педагог-экспериментатор Станислав Шацкий и почему его методики оказались востребованы.
- Как в Обнинске готовили кадры для атомной отрасли.
- Какую роль играл ФЭИ им. Лейпунского в развитии атомной энергетики.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но по запросу может пройти на вашем автомобиле или арендованном транспорте.
- Программу можно провести для школьных и корпоративных групп — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Орбиталь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1704 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рината
6 июл 2025
Прекрасный гид Екатерина, спасибо!!!
