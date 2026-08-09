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Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов

Увлекательное путешествие по Обнинску: памятники науки, архитектурные шедевры и уникальные исторические места ждут вас
Вас ждет незабываемая экскурсия по Обнинску, где можно увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики и уникальные научные сооружения. Прогулка включает посещение 310-метровой Метеомачты и остановку у "Завода стихий".

На маршруте также встречаются современные памятники, такие как Кот-ученый и бригантина "Алые Паруса". Завершает экскурсию посещение усадьбы Белкино с церковью Бориса и Глеба

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные научные объекты
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌳 Прекрасные парковые зоны
  • 📸 Отличные фото-локации
  • 🕰️ Погружение в историю

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Обнинска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, и все достопримечательности доступны. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, экскурсия остается интересной благодаря внутренним посещениям.
Сейчас август — это идеальное время.
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Метеомачта
  • Завод стихий
  • Кот-ученый
  • Бригантина «Алые Паруса»
  • Гранит наук
  • Усадьба Белкино
  • Церковь Бориса и Глеба

Описание экскурсии

Памятник первопроходцам атомной энергетики

С середины прошлого века Обнинск стал известен как научный город, который развивался в сферах атомной энергетики, геофизики и метеорологии. Во время экскурсии у вас будет возможность увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики. Этот монумент изображает ученого-ядерщика на фоне серебряного шара, на обратной стороне которого вы найдете карту России с отмеченными «атомными» городами.

Научные сооружения города

Наша прогулка продолжится увлекательным осмотром уникальных научных объектов, расположенных в городе. Вы сможете:

  • Побывать у рубки старейшей атомной подводной лодки;
  • Полюбоваться 310-метровой метеомачтой;
  • Остановиться у «Завода стихий».

На вашем пути вас будут сопровождать разнообразные современные памятники Обнинска, среди которых:

  • Кот-ученый;
  • Бригантина «Алые Паруса»;
  • Гранит наук.

Усадьба Белкино

В рамках экскурсии также предусмотрен визит в усадьбу Белкино, которая является памятником архитектурно-паркового искусства. Здесь вы сможете увидеть старейший городской храм — церковь Бориса и Глеба, построенную в 1773 году по повелению графа Воронцова.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни вам необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • 310-метровая Метеомачта
  • Завода стихий
  • Кот-ученый
  • Бригантина «Алые Паруса»
  • Усадьба Белкино
  • Церковь Бориса и Глеба
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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