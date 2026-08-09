Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Обнинска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, и все достопримечательности доступны. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, экскурсия остается интересной благодаря внутренним посещениям.

Вас ждет незабываемая экскурсия по Обнинску, где можно увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики и уникальные научные сооружения. Прогулка включает посещение 310-метровой Метеомачты и остановку у "Завода стихий". На маршруте также встречаются современные памятники, такие как Кот-ученый и бригантина "Алые Паруса". Завершает экскурсию посещение усадьбы Белкино с церковью Бориса и Глеба

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Памятник первопроходцам атомной энергетики

С середины прошлого века Обнинск стал известен как научный город, который развивался в сферах атомной энергетики, геофизики и метеорологии. Во время экскурсии у вас будет возможность увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики. Этот монумент изображает ученого-ядерщика на фоне серебряного шара, на обратной стороне которого вы найдете карту России с отмеченными «атомными» городами.

Научные сооружения города

Наша прогулка продолжится увлекательным осмотром уникальных научных объектов, расположенных в городе. Вы сможете:

Побывать у рубки старейшей атомной подводной лодки;

Полюбоваться 310-метровой метеомачтой;

Остановиться у «Завода стихий».

На вашем пути вас будут сопровождать разнообразные современные памятники Обнинска, среди которых:

Кот-ученый;

Бригантина «Алые Паруса»;

Гранит наук.

Усадьба Белкино

В рамках экскурсии также предусмотрен визит в усадьбу Белкино, которая является памятником архитектурно-паркового искусства. Здесь вы сможете увидеть старейший городской храм — церковь Бориса и Глеба, построенную в 1773 году по повелению графа Воронцова.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни вам необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.