Обнинск - город в авангарде науки на транспорте туристов
Увлекательное путешествие по Обнинску: памятники науки, архитектурные шедевры и уникальные исторические места ждут вас
Вас ждет незабываемая экскурсия по Обнинску, где можно увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики и уникальные научные сооружения. Прогулка включает посещение 310-метровой Метеомачты и остановку у "Завода стихий".
На маршруте также встречаются современные памятники, такие как Кот-ученый и бригантина "Алые Паруса". Завершает экскурсию посещение усадьбы Белкино с церковью Бориса и Глеба
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные научные объекты
🏛️ Исторические памятники
🌳 Прекрасные парковые зоны
📸 Отличные фото-локации
🕰️ Погружение в историю
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Обнинска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, и все достопримечательности доступны. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, экскурсия остается интересной благодаря внутренним посещениям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник первопроходцам атомной энергетики
Метеомачта
Завод стихий
Кот-ученый
Бригантина «Алые Паруса»
Гранит наук
Усадьба Белкино
Церковь Бориса и Глеба
Описание экскурсии
Памятник первопроходцам атомной энергетики
С середины прошлого века Обнинск стал известен как научный город, который развивался в сферах атомной энергетики, геофизики и метеорологии. Во время экскурсии у вас будет возможность увидеть Памятник первопроходцам атомной энергетики. Этот монумент изображает ученого-ядерщика на фоне серебряного шара, на обратной стороне которого вы найдете карту России с отмеченными «атомными» городами.
Научные сооружения города
Наша прогулка продолжится увлекательным осмотром уникальных научных объектов, расположенных в городе. Вы сможете:
Побывать у рубки старейшей атомной подводной лодки;
Полюбоваться 310-метровой метеомачтой;
Остановиться у «Завода стихий».
На вашем пути вас будут сопровождать разнообразные современные памятники Обнинска, среди которых:
Кот-ученый;
Бригантина «Алые Паруса»;
Гранит наук.
Усадьба Белкино
В рамках экскурсии также предусмотрен визит в усадьбу Белкино, которая является памятником архитектурно-паркового искусства. Здесь вы сможете увидеть старейший городской храм — церковь Бориса и Глеба, построенную в 1773 году по повелению графа Воронцова.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни вам необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Памятник первопроходцам атомной энергетики
310-метровая Метеомачта
Завода стихий
Кот-ученый
Бригантина «Алые Паруса»
Усадьба Белкино
Церковь Бориса и Глеба
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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