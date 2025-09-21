Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города

Обнинск - первый наукоград России, символизирующий мирный атом и научные достижения.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть памятники, связанные с выдающимися учёными и историческими событиями. Участники узнают о создании реакторов для подводных лодок и посетят памятник Игорю Курчатову. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к великой истории
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть памятники, связанные с выдающимися учёными и историческими событиями. Участники узнают о создании реакторов для подводных лодок и посетят памятник Игорю Курчатову. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к великой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🔬 Уникальные истории о советской науке
- ⚛️ Памятники первопроходцам атомной энергетики
- 🚢 Морская история Обнинска
- 📚 Возможность приобрести книги с автографом
- 👣 Прогулка по историческим местам
Что можно увидеть
- Стела Обнинска
- Памятные доски учёным
- Памятник Первопроходцам атомной энергетики
- Бюст Ф. Жолио-Кюри
- Бюст командиру К-3
Описание экскурсии
- Вы услышите истории о великом прошлом первого наукограда и тернистом пути первопроходцев атомной энергетики
- Узнаете о создании уникальных реакторов для подводных лодок
- Выясните, почему рубка одной из них стала городским памятником — ведь Обнинск ещё и морской город
- Раскроете возможности мирного применения атомной энергии
- Прикоснётесь к загадке памятника научному руководителю пуска первой в мире АЭС — Игорю Васильевичу Курчатову
А также вы увидите:
- стелу Обнинска и памятные доски выдающимся учёным
- первый в мире памятник Первопроходцам атомной энергетики
- бюст французскому физику Ф. Жолио-Кюри и командиру первой советской атомной подводной лодки К-3
- и многое другое
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет познакомиться с историей советской ядерной науки и окунуться в атмосферу 40–60 годов прошлого века
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 2 км
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
- При желании в конце вы сможете приобрести книги А. И. Собачкина об Обнинске с автографом автора
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лейпунского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
21 сен 2025
Были на экскурсии 2 семьи с детьми от 9 до 15 лет. Понравилось и детям и взрослым. Алексей Иванович осветил все основные моменты и что важно, рассказ был очень захватывающим. Искренне рекомендую. Не пожалели, что взяли именно эту экскурсию.
Юрий
4 июл 2025
Мой сын очень сильно заинтересовался историей атомной энергетики после просмотра фильма на HBO про Чернобыльскую катастрофу. Экскурсия на атомную электростанцию недоступна… тогда мы решили ознакомиться с историей города, и это
Входит в следующие категории Обнинска
Похожие экскурсии из Обнинска
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.