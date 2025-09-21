Мои заказы

Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города

Погрузитесь в историю Обнинска, первого наукограда России, и узнайте о вкладе города в развитие атомной энергетики
Обнинск - первый наукоград России, символизирующий мирный атом и научные достижения.

Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть памятники, связанные с выдающимися учёными и историческими событиями. Участники узнают о создании реакторов для подводных лодок и посетят памятник Игорю Курчатову. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к великой истории
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔬 Уникальные истории о советской науке
  • ⚛️ Памятники первопроходцам атомной энергетики
  • 🚢 Морская история Обнинска
  • 📚 Возможность приобрести книги с автографом
  • 👣 Прогулка по историческим местам
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города© Юлия
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города© Юлия
Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города© Юлия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Стела Обнинска
  • Памятные доски учёным
  • Памятник Первопроходцам атомной энергетики
  • Бюст Ф. Жолио-Кюри
  • Бюст командиру К-3

Описание экскурсии

  • Вы услышите истории о великом прошлом первого наукограда и тернистом пути первопроходцев атомной энергетики
  • Узнаете о создании уникальных реакторов для подводных лодок
  • Выясните, почему рубка одной из них стала городским памятником — ведь Обнинск ещё и морской город
  • Раскроете возможности мирного применения атомной энергии
  • Прикоснётесь к загадке памятника научному руководителю пуска первой в мире АЭС — Игорю Васильевичу Курчатову

А также вы увидите:

  • стелу Обнинска и памятные доски выдающимся учёным
  • первый в мире памятник Первопроходцам атомной энергетики
  • бюст французскому физику Ф. Жолио-Кюри и командиру первой советской атомной подводной лодки К-3
  • и многое другое

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет познакомиться с историей советской ядерной науки и окунуться в атмосферу 40–60 годов прошлого века

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 2 км
  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
  • При желании в конце вы сможете приобрести книги А. И. Собачкина об Обнинске с автографом автора

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Лейпунского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
Людмила
21 сен 2025
Были на экскурсии 2 семьи с детьми от 9 до 15 лет. Понравилось и детям и взрослым. Алексей Иванович осветил все основные моменты и что важно, рассказ был очень захватывающим. Искренне рекомендую. Не пожалели, что взяли именно эту экскурсию.
Юрий
Юрий
4 июл 2025
Мой сын очень сильно заинтересовался историей атомной энергетики после просмотра фильма на HBO про Чернобыльскую катастрофу. Экскурсия на атомную электростанцию недоступна… тогда мы решили ознакомиться с историей города, и это
было нашим отличным решением. Сам я гуманитарий, но в детстве с большим удовольствием читал занимательную физику Перельмана, решил что мне тоже будет интересно и сыну непременно должно понравиться. Огромное спасибо Алексею Ивановичу, он душевно и трепетно рассказал историю учёных, которые творили на заре развитие атомной энергетики нашей страны. Я первый раз был на экскурсии, которая посвящена историческим событиям именно с научной точки зрения, до этого все были купцы, цари, принцессы, дворцовые интриги…. Здесь вы погрузитесь в мир научного героизма, сложности судьбы первооткрывателей и истории нашей страны. Спасибо огромное! После того как утолите голод духовный рекомендую сходить в Бургерную Бизон. Шикарная кухня и очень внимательное отношение к посетителям. Процветания городу и всем его жителям.

