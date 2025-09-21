Атомный Обнинск: авторская экскурсия со знатоком и хранителем памяти города

читать дальше

было нашим отличным решением. Сам я гуманитарий, но в детстве с большим удовольствием читал занимательную физику Перельмана, решил что мне тоже будет интересно и сыну непременно должно понравиться. Огромное спасибо Алексею Ивановичу, он душевно и трепетно рассказал историю учёных, которые творили на заре развитие атомной энергетики нашей страны. Я первый раз был на экскурсии, которая посвящена историческим событиям именно с научной точки зрения, до этого все были купцы, цари, принцессы, дворцовые интриги…. Здесь вы погрузитесь в мир научного героизма, сложности судьбы первооткрывателей и истории нашей страны. Спасибо огромное! После того как утолите голод духовный рекомендую сходить в Бургерную Бизон. Шикарная кухня и очень внимательное отношение к посетителям. Процветания городу и всем его жителям.