Обзорная экскурсия по Обнинску: наука и жизнь Первого Наукограда

Погрузитесь в атмосферу Обнинска, города науки и прогресса. Узнайте о выдающихся ученых и исторических местах, которые вдохновляют на открытия
Обнинск - город, где наука и история идут рука об руку. Здесь можно узнать о судьбах великих ученых и увидеть памятники, посвященные их достижениям. Посетители смогут прикоснуться к истории советского
флота и прогуляться по старинным улицам.

Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть места, где когда-то трудились над созданием технологий, изменивших мир. Это путешествие вдохновит на новые открытия и позволит почувствовать себя частью великих свершений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔬 Узнать о научных достижениях Обнинска
  • 🏛 Посетить исторические памятники
  • 🚢 Увидеть рубку подводной лодки
  • 🏠 Прогуляться по старому городу
  • 🌟 Почтить память великих ученых
Что можно увидеть

  • Памятники ученым
  • Рубка подводной лодки К-14
  • Водонапорная башня
  • Усадьба Турлики

Описание экскурсии

Город, где наука и история переплетаются Обнинск — это не просто город, это символ научного прогресса и человеческого гения. Прогуливаясь по его улицам, вы почувствуете дух первооткрывателей, смелость новаторских идей и стремление к познанию. Здесь, где когда-то царила секретность, а сегодня открываются двери в мир высоких технологий и передовых исследований. Экскурсия проведет вас по знаковым местам, каждое из которых хранит свою уникальную историю:
  • вы увидите памятники выдающимся ученым, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки;
  • почтите память И. В. Курчатова, Ф. Жолио-Кюри и А. И. Лейпунского, людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной энергетики;
  • прикоснетесь к истории советского флота, увидев рубку подводной лодки К-14 «Счастливая», которая стала символом мужества и героизма подводников;
  • пройдетесь по старому городу, сохранившему очарование архитектуры середины XX века, и полюбуетесь водонапорной башней, ставшей одним из символов Обнинска;
посетите усадьбу Турлики, известную также как Морозовская дача, где когда-то располагалась секретная «Лаборатория В». Здесь, вдали от посторонних глаз, ученые трудились над созданием новых технологий, которые изменили мир. Обнинск — это город, где наука и история переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это место, где можно почувствовать себя частью великих свершений и вдохновиться на новые открытия. Важная информация:.
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.

Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник И.В. Курчатову
  • Рубка подводной лодки К-14 Счастливая
  • Бюст Ф. Жолио-Кюри
  • Бюст Л.Г. Осипенко
  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Дерево Лира
  • Водонапорная башня
  • Старый город и его архитектура
  • Памятник А.И. Лейпунскому
  • Домик А.И. Лейпунского
  • Усадьба Турлики или Морозовская дача
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Обнинск, ул. Курчатова 23 (Гостиница Орбиталь)
Завершение: Г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Коновалова
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия, позволившая больше узнать о территории, на которой был создан город, людях-супергероях, построивших ядерный щит Советского Союза и России! Курчатов, Лейпунский, Бондаренко, Осипенко, Шацкий, Наумов, Славский, Цыб и многие-многие
другие великие люди - их судьбы и служение своему главному делу жизни поистине восхищают и вдохновляют жить цельно. Экскурсовод Кирилл с глубоким знанием и любовью к городу провел как по современной части города, так и по его старой части, рассказав не только исторические события, связанные с Обнинском, но и о И. В. Курчатове, Жолио-Кюри, Л. Г. Осипенко, А. И. Лейпункском, других почетных гражданах города. Среди почетных граждан города я даже нашла того, чье имя связано с моей Родиной - Казахстаном - городом Целиноградом. Речь о Александре Федоровиче Наумове, который является почетным гражданином многих городов, в том числе Целинограда (наст. время Астана). Дворец культуры ФЭИ, Дом Ученых произвели неизгладимое впечатление. Также запомнились рубка подводной лодки К-14 «Счастливая», памятник первопроходцам атомной энергетики, уникальное дерево «Лира», водонапорная башня, архитектура старого города, дача Курчатова и усадьба Турлики/Морозовская дача. Благодарю за предоставленное интеллектуальное и эстетическое удовольствие! С уважением, Коновалова Татьяна

Входит в следующие категории Обнинска

