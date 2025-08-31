Город, где наука и история переплетаются Обнинск — это не просто город, это символ научного прогресса и человеческого гения. Прогуливаясь по его улицам, вы почувствуете дух первооткрывателей, смелость новаторских идей и стремление к познанию. Здесь, где когда-то царила секретность, а сегодня открываются двери в мир высоких технологий и передовых исследований. Экскурсия проведет вас по знаковым местам, каждое из которых хранит свою уникальную историю:

вы увидите памятники выдающимся ученым, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки;

почтите память И. В. Курчатова, Ф. Жолио-Кюри и А. И. Лейпунского, людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной энергетики;

прикоснетесь к истории советского флота, увидев рубку подводной лодки К-14 «Счастливая», которая стала символом мужества и героизма подводников;

пройдетесь по старому городу, сохранившему очарование архитектуры середины XX века, и полюбуетесь водонапорной башней, ставшей одним из символов Обнинска;

посетите усадьбу Турлики, известную также как Морозовская дача, где когда-то располагалась секретная «Лаборатория В». Здесь, вдали от посторонних глаз, ученые трудились над созданием новых технологий, которые изменили мир. Обнинск — это город, где наука и история переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это место, где можно почувствовать себя частью великих свершений и вдохновиться на новые открытия. Важная информация:.

посетите усадьбу Турлики, известную также как Морозовская дача, где когда-то располагалась секретная «Лаборатория В». Здесь, вдали от посторонних глаз, ученые трудились над созданием новых технологий, которые изменили мир. Обнинск — это город, где наука и история переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это место, где можно почувствовать себя частью великих свершений и вдохновиться на новые открытия. Важная информация:.

Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.