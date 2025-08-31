Обнинск - город, где наука и история идут рука об руку. Здесь можно узнать о судьбах великих ученых и увидеть памятники, посвященные их достижениям. Посетители смогут прикоснуться к истории советского
5 причин купить эту экскурсию
- 🔬 Узнать о научных достижениях Обнинска
- 🏛 Посетить исторические памятники
- 🚢 Увидеть рубку подводной лодки
- 🏠 Прогуляться по старому городу
- 🌟 Почтить память великих ученых
Что можно увидеть
- Памятники ученым
- Рубка подводной лодки К-14
- Водонапорная башня
- Усадьба Турлики
Описание экскурсии
Город, где наука и история переплетаются Обнинск — это не просто город, это символ научного прогресса и человеческого гения. Прогуливаясь по его улицам, вы почувствуете дух первооткрывателей, смелость новаторских идей и стремление к познанию. Здесь, где когда-то царила секретность, а сегодня открываются двери в мир высоких технологий и передовых исследований. Экскурсия проведет вас по знаковым местам, каждое из которых хранит свою уникальную историю:
- вы увидите памятники выдающимся ученым, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки;
- почтите память И. В. Курчатова, Ф. Жолио-Кюри и А. И. Лейпунского, людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной энергетики;
- прикоснетесь к истории советского флота, увидев рубку подводной лодки К-14 «Счастливая», которая стала символом мужества и героизма подводников;
- пройдетесь по старому городу, сохранившему очарование архитектуры середины XX века, и полюбуетесь водонапорной башней, ставшей одним из символов Обнинска;
посетите усадьбу Турлики, известную также как Морозовская дача, где когда-то располагалась секретная «Лаборатория В». Здесь, вдали от посторонних глаз, ученые трудились над созданием новых технологий, которые изменили мир. Обнинск — это город, где наука и история переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. Это место, где можно почувствовать себя частью великих свершений и вдохновиться на новые открытия. Важная информация:.
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.
Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник И.В. Курчатову
- Рубка подводной лодки К-14 Счастливая
- Бюст Ф. Жолио-Кюри
- Бюст Л.Г. Осипенко
- Памятник первопроходцам атомной энергетики
- Дерево Лира
- Водонапорная башня
- Старый город и его архитектура
- Памятник А.И. Лейпунскому
- Домик А.И. Лейпунского
- Усадьба Турлики или Морозовская дача
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Обнинск, ул. Курчатова 23 (Гостиница Орбиталь)
Завершение: Г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Коновалова
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия, позволившая больше узнать о территории, на которой был создан город, людях-супергероях, построивших ядерный щит Советского Союза и России! Курчатов, Лейпунский, Бондаренко, Осипенко, Шацкий, Наумов, Славский, Цыб и многие-многие
