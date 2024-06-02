Пешие экскурсии-прогулки в Обнинске с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Обнинске, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обнинск: прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обнинск: прогулка по Старому городу
Познакомиться с историей города учёных сквозь века
Начало: Ул. Победы. 29
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
Начало: Обнинск, ул. Победы, 25. Рубка подводной лодки
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 550 за всё до 45 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Обнинску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия в Боровск из Обнинска на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 500 за всё до 45 чел.
По Обнинску в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
По Обнинску в мини-группе
Узнать о том, что дал миру первый наукоград, от человека, творившего историю «мирного атома»
Начало: В районе Треугольной площади
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Завтра в 17:30
12 июня в 17:30
1 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Даже подумать не могла, что в Обнинске нам будет так интересно! Юлия потрясающе интересный рассказчик, два часа пролетели, как один миг!
  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Обнинск оказался очень многогранным и симпатичным городом с удивительной историей. Юлия очень понравилась - с большой любовью рассказывает и про
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    Обнинск, и про весь регион. Видно, что знает очень много, отвечает на любые вопросы, рассказывает свободно, не как иногда бывает, будто лекцию выучил экскурсовод и ни шага вправо-влево не может сделать:)

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Порадовал индивидуальный подход. Группе, состоящей в основном из подросток, подобрали интересный маршрут. Доступно и грамотно изложили материал. Благодарим Юлию за прекрасно проведенное время
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Обнинск: прогулка по Старому городу
    Очень рекомендуем прогулку по Обнинску - и старому, и среднему, и новому. Мы давно и часто бываем в этом прекрасном
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    наукограде, и вот наконец выбрались на экскурсию, чтобы познакомиться получше. С гидом Юлией это путешествие удалось и точно запомнится. Маршрут, как мы заранее обговорили, был построен удобно, под нас (больше переездов, чем пешего движения). Сама Юлия - доброжелательный и увлеченный эксперт города, мы узнали очень много интересного и неожиданного о его обитателях и событиях разных времён. Советуем посетить Обнинск как туристическое направление: здесь красиво, культурно, вкусно! С радостью побываем и на других экскурсиях с Юлией)!

  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Спасибо Юлии за прекрасную познавательную прогулку! Впечатление самое тёплое!
  • Л
    Людмила
    26 ноября 2023
    Экскурсия в Обнинске «Прогулка по Старому городу»
    Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2024
Сейчас в Обнинске в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 350 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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