Экскурсия по Обнинску предлагает уникальную возможность узнать, как история любви стала отправной точкой для создания первого ядерного города.
Посетители услышат о роли немецких и советских учёных в секретной лаборатории, увидят памятники, старинные усадьбы и узнают о знаменитых жителях города. Особое внимание уделяется любовному роману, повлиявшему на развитие Обнинска.
Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей науки и романтическими историями
Посетители услышат о роли немецких и советских учёных в секретной лаборатории, увидят памятники, старинные усадьбы и узнают о знаменитых жителях города. Особое внимание уделяется любовному роману, повлиявшему на развитие Обнинска.
Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей науки и романтическими историями
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о роли любви в истории города
- 🏛️ Посетить старинные усадьбы и памятники
- 👨🔬 Услышать о немецких и советских учёных
- 📖 Приобрести книги с автографом автора
- 🌳 Прогуляться по историческому центру
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Памятник С.Т. Шацкому
- Площадь им. Бондаренко
- Нижний Парк
- Усадьба Турлики
- Морозовская дача
Описание экскурсии
- Вы узнаете, чем в секретной лаборатории Обнинска занимались немецкие, а потом советские учёные
- Я расскажу о любовном романе, следствием которого стало появление ядерного города
- И как ошибка в расчётах привела к постройке первой в мире атомной электростанции
- Мы увидим памятник, который старше Обнинска
- Без телепортации окажемся на территории Москвы
- Остановимся у памятника великому физику-ядерщику А. И. Лейпунскому. Увидим старый особнячок, в котором он жил
- Я раскрою вам секреты Морозовской дачи
- Вы услышите о Викторе Обнинском, в честь которого назван город
Вы увидите:
- исторический и культурный центр Обнинска
- классику сталинского ампира на улице Ленина и дома 50 годов
- памятник С. Т. Шацкому — выдающемуся педагогу
- площадь им. Бондаренко и памятник научному руководителю секретной лаборатории В
- Нижний Парк и старинную усадьбу конца 19 века
- Усадьбу Турлики или Морозовскую дачу
Кому будет интересна экскурсия
Тем, кто интересуется историей науки и любителям романтических историй
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 1,5 км
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
- При желании в конце вы сможете приобрести книги А. И. Собачкина об Обнинске с автографом автора
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ДК ФЭИ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Входит в следующие категории Обнинска
Похожие экскурсии из Обнинска
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.