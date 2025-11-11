Мои заказы

Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом

Погрузитесь в атмосферу Обнинска, где история любви стала началом ядерной эры. Прогулка с краеведом откроет тайны наукограда и его знаменитых жителей
Экскурсия по Обнинску предлагает уникальную возможность узнать, как история любви стала отправной точкой для создания первого ядерного города.

Посетители услышат о роли немецких и советских учёных в секретной лаборатории, увидят памятники, старинные усадьбы и узнают о знаменитых жителях города. Особое внимание уделяется любовному роману, повлиявшему на развитие Обнинска.

Это путешествие станет незабываемым для всех, кто интересуется историей науки и романтическими историями

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о роли любви в истории города
  • 🏛️ Посетить старинные усадьбы и памятники
  • 👨‍🔬 Услышать о немецких и советских учёных
  • 📖 Приобрести книги с автографом автора
  • 🌳 Прогуляться по историческому центру
Что можно увидеть

  • Памятник С.Т. Шацкому
  • Площадь им. Бондаренко
  • Нижний Парк
  • Усадьба Турлики
  • Морозовская дача

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, чем в секретной лаборатории Обнинска занимались немецкие, а потом советские учёные
  • Я расскажу о любовном романе, следствием которого стало появление ядерного города
  • И как ошибка в расчётах привела к постройке первой в мире атомной электростанции
  • Мы увидим памятник, который старше Обнинска
  • Без телепортации окажемся на территории Москвы
  • Остановимся у памятника великому физику-ядерщику А. И. Лейпунскому. Увидим старый особнячок, в котором он жил
  • Я раскрою вам секреты Морозовской дачи
  • Вы услышите о Викторе Обнинском, в честь которого назван город

Вы увидите:

  • исторический и культурный центр Обнинска
  • классику сталинского ампира на улице Ленина и дома 50 годов
  • памятник С. Т. Шацкому — выдающемуся педагогу
  • площадь им. Бондаренко и памятник научному руководителю секретной лаборатории В
  • Нижний Парк и старинную усадьбу конца 19 века
  • Усадьбу Турлики или Морозовскую дачу

Кому будет интересна экскурсия

Тем, кто интересуется историей науки и любителям романтических историй

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 1,5 км
  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (условия согласуем в переписке)
  • При желании в конце вы сможете приобрести книги А. И. Собачкина об Обнинске с автографом автора

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ДК ФЭИ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

