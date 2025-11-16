Белкинский парк — это не просто зеленая зона, это живая история, запечатленная в каждом дереве, каждом камне.
Прогуливаясь по его аллеям, словно перелистываешь страницы старинной книги, где переплетаются судьбы великих людей и тихие предания местных жителей.
Здесь дышит сама эпоха, напоминая о временах, когда дворянские усадьбы были центрами культурной жизни.
Описание экскурсии
Место вдохновения Особое очарование парку придает каскад прудов, зеркальная гладь которых отражает небеса и вековые деревья. Легкий ветерок доносит шепот листвы, а солнечные зайчики играют на водной поверхности, создавая ощущение умиротворения и гармонии. Неудивительно, что именно здесь искали вдохновение поэты и художники. Какие места вы увидите • Мы обязательно заглянем в Летний театр «Эрмитаж», где когда-то звучала музыка и ставились спектакли.
- Представим себе, как дамы в пышных платьях и кавалеры в элегантных фраках собирались здесь, чтобы насладиться искусством.
- А у Беседки-ротонды, увенчанной скульптурой Венеры, загадаем желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.
Завершит нашу прогулку посещение Борисоглебской церкви и фамильного захоронения Обнинских — свидетелей минувших веков и хранителей памяти о людях, чьи имена неразрывно связаны с историей этих мест. Белкинский парк — это место, где прошлое встречается с настоящим, где каждый может почувствовать себя частью большой истории. Важная информация:.
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания, время экскурсии будет сокращено.
Ежедневно в 09:00 или 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мостик влюбленных
- Счастливый камень
- Фасад барской усадьбы 18 века
- Борисоглебская церковь
- Захоронение Обнинских
- Каскад прудов
- Памятник А.С. Пушкину
- Летний театр «Эрмитаж»
- Беседка-ротонда со скульптурой Венеры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 70 (у храма Бориса и Глеба)
Завершение: Главный выход из парка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 или 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
