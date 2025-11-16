Место вдохновения Особое очарование парку придает каскад прудов, зеркальная гладь которых отражает небеса и вековые деревья. Легкий ветерок доносит шепот листвы, а солнечные зайчики играют на водной поверхности, создавая ощущение умиротворения и гармонии. Неудивительно, что именно здесь искали вдохновение поэты и художники. Какие места вы увидите • Мы обязательно заглянем в Летний театр «Эрмитаж», где когда-то звучала музыка и ставились спектакли.

Представим себе, как дамы в пышных платьях и кавалеры в элегантных фраках собирались здесь, чтобы насладиться искусством.

А у Беседки-ротонды, увенчанной скульптурой Венеры, загадаем желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

Завершит нашу прогулку посещение Борисоглебской церкви и фамильного захоронения Обнинских — свидетелей минувших веков и хранителей памяти о людях, чьи имена неразрывно связаны с историей этих мест. Белкинский парк — это место, где прошлое встречается с настоящим, где каждый может почувствовать себя частью большой истории. Важная информация:.

