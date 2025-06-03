Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
«Вы познакомитесь с древней историей этого места и его уникальной природой, современными арт-объектами и изысканной старинной архитектурой»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Бодрая жизнь» и Станислав Шацкий: детская трудовая колония в Обнинске
Познакомиться с историей педагогического эксперимента и пройти по местам, где всё начиналось
Начало: В районе кинотеатра «Мир»
Завтра в 08:30
4 июл в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
«Кончаловские горы — лес у старого кладбища и дачи художника Кончаловского»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2025Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
- ННаталья2 июня 2025Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Природа и пейзажи»
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