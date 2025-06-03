Мои заказы

Променад по Белкинскому парку

Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
На прогулке по ландшафтному парку «Усадьба Белкино» гости познакомятся с его древней историей и уникальной природой.

Прогулка включает посещение белоснежного усадебного храма, прогулку по набережной Большого пруда и знакомство с малыми архитектурными формами. Участники узнают о соколиной охоте, связи усадьбы с Пушкиным и знаменитых гостях.

Экскурсия обещает раскрыть секреты Поповского оврага и Годуновского вяза, а также познакомить с топинарными скульптурами
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа и архитектура
  • 🏰 Исторические тайны и легенды
  • 🎨 Современные арт-объекты
  • 🌉 Романтические прогулки по набережной
  • 🐢 Встреча с редкими видами
Променад по Белкинскому парку© Юлия
Променад по Белкинскому парку© Юлия
Променад по Белкинскому парку© Юлия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Усадебный храм
  • Большой пруд
  • Летний театр «Эрмитаж»
  • Мостик Влюблённых
  • Беседка-ротонда

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Прикоснётесь к истории белоснежного усадебного храма, загадаете желание у «счастливого камня» и попросите удачи у «золотой рыбки»
  • Прогуляетесь по набережной Большого пруда и оцените все прелести водной композиции парка, состоящей из каскада прудов, равного которому нет в Калужской области
  • Рассмотрите малые архитектурные формы парка, созданные по проекту талантливого обнинского художника Александра Шубина: летний театр «Эрмитаж», мостик Влюблённых и беседку-ротонду
  • Полюбуетесь топинарными скульптурами, которые гармонично вписались в естественный парковый ландшафт
  • Раскроете секреты Поповского оврага и Годуновского вяза

Мы расскажем:

  • Кто любил приезжать сюда на соколиную охоту
  • Что связывает усадьбу с Пушкиным
  • Какой знаменитый певец гостил в барском доме
  • Что скрывает флигель усадьбы
  • Где и когда можно встретить болотных черепах
  • Что такое «покат» и какова роль павильона «Рига»
  • Зачем парк охраняют львы

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Дети до 18 лет400 ₽
Групповой билет для 6 человек2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Бориса и Глеба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Наталья
3 июн 2025
Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось.
читать дальше

Меня приятно удивило, как изменился формат и подача, в соответствии с интересами детей. Юля использовала специальное приложение, а у ребят были телефоны и наушники. Они прекрасно слышали друг друга, даже на расстоянии, искали подсказки, видели фотографии, читали интересные факты и получали задания, каждый в своем телефоне. Получилась интересная экскурсия! С живым общением и элементами квеста. Передаю огромное спасибо от детей и жду новых экскурсий!

Наталья
Наталья
2 июн 2025
Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.

Входит в следующие категории Обнинска

Похожие экскурсии из Обнинска

Обнинск по-научному
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа с краеведом о первых годах города
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Обнинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Обнинске