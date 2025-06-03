На прогулке по ландшафтному парку «Усадьба Белкино» гости познакомятся с его древней историей и уникальной природой.
Прогулка включает посещение белоснежного усадебного храма, прогулку по набережной Большого пруда и знакомство с малыми архитектурными формами. Участники узнают о соколиной охоте, связи усадьбы с Пушкиным и знаменитых гостях.
Экскурсия обещает раскрыть секреты Поповского оврага и Годуновского вяза, а также познакомить с топинарными скульптурами
Прогулка включает посещение белоснежного усадебного храма, прогулку по набережной Большого пруда и знакомство с малыми архитектурными формами. Участники узнают о соколиной охоте, связи усадьбы с Пушкиным и знаменитых гостях.
Экскурсия обещает раскрыть секреты Поповского оврага и Годуновского вяза, а также познакомить с топинарными скульптурами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа и архитектура
- 🏰 Исторические тайны и легенды
- 🎨 Современные арт-объекты
- 🌉 Романтические прогулки по набережной
- 🐢 Встреча с редкими видами
Что можно увидеть
- Усадебный храм
- Большой пруд
- Летний театр «Эрмитаж»
- Мостик Влюблённых
- Беседка-ротонда
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Прикоснётесь к истории белоснежного усадебного храма, загадаете желание у «счастливого камня» и попросите удачи у «золотой рыбки»
- Прогуляетесь по набережной Большого пруда и оцените все прелести водной композиции парка, состоящей из каскада прудов, равного которому нет в Калужской области
- Рассмотрите малые архитектурные формы парка, созданные по проекту талантливого обнинского художника Александра Шубина: летний театр «Эрмитаж», мостик Влюблённых и беседку-ротонду
- Полюбуетесь топинарными скульптурами, которые гармонично вписались в естественный парковый ландшафт
- Раскроете секреты Поповского оврага и Годуновского вяза
Мы расскажем:
- Кто любил приезжать сюда на соколиную охоту
- Что связывает усадьбу с Пушкиным
- Какой знаменитый певец гостил в барском доме
- Что скрывает флигель усадьбы
- Где и когда можно встретить болотных черепах
- Что такое «покат» и какова роль павильона «Рига»
- Зачем парк охраняют львы
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|400 ₽
|Групповой билет для 6 человек
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Бориса и Глеба
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 июн 2025
Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось.
Наталья
2 июн 2025
Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
Входит в следующие категории Обнинска
Похожие экскурсии из Обнинска
Индивидуальная
до 6 чел.
По Обнинску с сотрудником ФЭИ
Увлекательное путешествие по Обнинску с гидом из ФЭИ, который расскажет о науке и легендах города. Узнайте больше о подводных лодках и космосе
Начало: В районе Сквера у Дома ученых
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три усадьбы Обнинска: Белкино, Турлики, Бугры (на вашем авто)
Погрузиться в очарование дворянских усадеб, услышать об их владельцах и прогуляться по паркам
Начало: У усадьбы Белкино
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинские физики: авторская программа
Погрузитесь в историю ядерной науки в Обнинске, где создавались уникальные реакторы. Узнайте о жизни учёных и первых шагах города
Начало: На ул. Лейпунского
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.