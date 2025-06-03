читать дальше Меня приятно удивило, как изменился формат и подача, в соответствии с интересами детей. Юля использовала специальное приложение, а у ребят были телефоны и наушники. Они прекрасно слышали друг друга, даже на расстоянии, искали подсказки, видели фотографии, читали интересные факты и получали задания, каждый в своем телефоне. Получилась интересная экскурсия! С живым общением и элементами квеста. Передаю огромное спасибо от детей и жду новых экскурсий!

Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось.