Экскурсия по трем усадьбам Обнинска - это уникальная возможность погрузиться в историю региона. На территории современного города когда-то располагались усадьбы Белкино, Турлики и Бугры. Сегодня можно увидеть, что осталось от
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история усадеб
- 🚗 Путешествие на вашем авто
- 📜 Интересные факты о владельцах
- 🌳 Живописные виды природы
- 🔍 Возможность увидеть сохранившиеся реликвии
Что можно увидеть
- Белкино
- Турлики
- Бугры
Описание экскурсииНа территории современного города Обнинска (до его появления) было три усадьбы - Белкино, Турлики и Бугры. Что от них осталось? Какова их история и судьба их владельцев? Узнаем на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Усадьба Белкино» - с каскадом прудов, уникальной природой и малыми архитектурными формами
- Усадьбу Турлики или Морозовску дачу, как называют ее местные жители. Уникальный дом в новоанглийском стиле
- Дачу Петра Кончаловского, в прошлом Усадьбу Бугры и Кончаловские горы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в парк-усадьбу Белкино
Завершение: Кончаловские горы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
