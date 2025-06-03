Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
«Что связывает усадьбу с Пушкиным»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Прогуляться по Старому городу, где раньше была строго охраняемая зона секретной лаборатории
Начало: В районе ДК ФЭИ
«Нижний Парк и старинную усадьбу конца 19 века»
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старинной усадьбе Белкино в Обнинске
Индивидуальная экскурсия по старинной усадьбе Белкино в Обнинске. Узнайте интересные факты, прогуляйтесь по парку и сделайте красивые фото
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
«Гуляя по проспектам и улицам современного Обнинска, можно оказаться в старинной усадьбе»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
2500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2025Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
- ННаталья2 июня 2025Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.
Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Усадьбы и дворцы»
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