Экскурсии по усадьбам и дворцам Обнинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Обнинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Променад по Белкинскому парку
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Променад по Белкинскому парку
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы Белкино, где история и природа переплетаются в уникальной гармонии. Увлекательная прогулка ждёт вас
Начало: У храма Бориса и Глеба
«Что связывает усадьбу с Пушкиным»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
1000 ₽ за человека
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обнинск - город, рождённый в любви: авторская прогулка с краеведом
Прогуляться по Старому городу, где раньше была строго охраняемая зона секретной лаборатории
Начало: В районе ДК ФЭИ
«Нижний Парк и старинную усадьбу конца 19 века»
9 июн в 11:00
10 июн в 11:00
7400 ₽ за всё до 10 чел.
Секреты усадьбы Белкино в Обнинске
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старинной усадьбе Белкино в Обнинске
Индивидуальная экскурсия по старинной усадьбе Белкино в Обнинске. Узнайте интересные факты, прогуляйтесь по парку и сделайте красивые фото
Начало: Обнинск, ул. Борисоглебская,86. «Усадьба Белкино»
«Гуляя по проспектам и улицам современного Обнинска, можно оказаться в старинной усадьбе»
Расписание: В любой день и удобное для вас время
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
2500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Это второй раз, когда я побывала на данной экскурсии, но уже в качестве организатора для подростков. При бронировании Юлия убедила
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    меня, что сможет адаптировать экскурсию для них, так и получилось. Меня приятно удивило, как изменился формат и подача, в соответствии с интересами детей. Юля использовала специальное приложение, а у ребят были телефоны и наушники. Они прекрасно слышали друг друга, даже на расстоянии, искали подсказки, видели фотографии, читали интересные факты и получали задания, каждый в своем телефоне. Получилась интересная экскурсия! С живым общением и элементами квеста. Передаю огромное спасибо от детей и жду новых экскурсий!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2025
    Променад по Белкинскому парку
    Променад по Белкинскому парку - это сказочное удовольствие! А в компании Юлии - это ещё и историческое путешествие. Летний парк чудесен, пруды, уточки, милые скульптуры, беседка.

Ответы на вопросы от путешественников по Обнинску в категории «Усадьбы и дворцы»

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Сколько стоит экскурсия по Обнинску в июне 2025
Сейчас в Обнинске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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