Готовы узнать самые главные тайны Белого Омска и понять, как жил город в период Гражданской и Великой Отечественной войн? Вы узнаете насыщенную историю рассвета и падения Белого движения, ГУЛАГа и восьмой эвакуации.
Описание экскурсииТайны Белого Омска В период Гражданской войны Омск стал столицей Белой России и центром белого движения. Мы прогуляемся по секретным улочкам, где разворачивались драматические события тех лет, и обнаружим подземный ход через реку Омку, который использовался для тайных миссий. Омск в годы Великой Отечественной Во время войны город принял десятки эвакуированных заводов. Мы побываем в Омском аграрном университете и узнаем, что производили в его аудиториях в то непростое время. Вы услышите, как промышленность и наука работали на Победу в самом сердце Сибири. Во время экскурсии мы обсудим:
- Как Колчак покидал Омск?
- Почему в городе печатали свою валюту?
- Где был поднят флаг Третьей столицы России?
- Правда ли, что из бывшего магазина Шаниной можно пересечь реку?
- Был ли Омск закрытым городом?
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Омка
- Магазин Шаниной
- Омский аграрный университет
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах Омска)
Завершение: Привезем вас к месту вашего проживания (Омск)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Гид Владимир провел замечательную экскурсию! Он провез нас по всему Омску, показывая самые интересные места, о которых не написано в путеводителях! Рассказал о возникновении города-крепости и о непростых временах Гражданской войны, о борьбе тыла в годы Великой отечественной. Показал и рассказал о достижениях славного города Омск. Спасибо за хорошо организованную экскурсию!
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С
Увидела всё, что хотела. Благодаря экскурсоводу Владимиру увидела те объекты, до которых самостоятельно добраться очень сложно. После этой поездки сложилось самое полноценное впечатление об истории Омска. Отличная экскурсия!
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия. Много раз приезжал в Омск по работе, но во время экскурсии узнал город с другой стороны, историю его зданий, о его развитии и о жизни в те времена. Спасибо большое гиду Владимиру!
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия. Много раз приезжал в Омск по работе, но во время экскурсии узнал город с другой стороны, историю его зданий, о его развитии и о жизни в те времена. Спасибо большое гиду Владимиру!
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О
Чтобы увидеть не только Омск исторический, но и Омск современный, обязательно возьмите эту экскурсию. Спасибо Владимиру за предоставленную возможность увидеть город с разных сторон, он того однозначно стоит!
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В
Спасибо за интересную экскурсию. Выбрала эту экскурсию, чтобы узнать историю развития Омска и очень давольно. Гид не просто рассказывает, а также показывает фотоматериал.
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