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О Ольга Гид Владимир провел замечательную экскурсию! Он провез нас по всему Омску, показывая самые интересные места, о которых не написано в путеводителях! Рассказал о возникновении города-крепости и о непростых временах Гражданской войны, о борьбе тыла в годы Великой отечественной. Показал и рассказал о достижениях славного города Омск. Спасибо за хорошо организованную экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Увидела всё, что хотела. Благодаря экскурсоводу Владимиру увидела те объекты, до которых самостоятельно добраться очень сложно. После этой поездки сложилось самое полноценное впечатление об истории Омска. Отличная экскурсия! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артём Очень интересная и познавательная экскурсия. Много раз приезжал в Омск по работе, но во время экскурсии узнал город с другой стороны, историю его зданий, о его развитии и о жизни в те времена. Спасибо большое гиду Владимиру! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Артем Очень интересная и познавательная экскурсия. Много раз приезжал в Омск по работе, но во время экскурсии узнал город с другой стороны, историю его зданий, о его развитии и о жизни в те времена. Спасибо большое гиду Владимиру! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Чтобы увидеть не только Омск исторический, но и Омск современный, обязательно возьмите эту экскурсию. Спасибо Владимиру за предоставленную возможность увидеть город с разных сторон, он того однозначно стоит! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет