Обзорные экскурсии по Омску

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Главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Приглашаю в увлекательное путешествие по знаковым местам Омска, признанного одним из красивейших городов Западной Сибири.

Вы услышите самые интересные факты трехсотлетней истории города и посетите местные крепости и центральные улицы.

А еще узнаете, как Омск связан с Достоевским и Колчаком!
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча на площади Бухгольца
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Знакомьтесь, Омск!
Знакомьтесь, Омск!

Что вас ожидает

Омск сквозь столетия
Омск — второй по величине город Сибири, скрывающий немало тайн и удивительных историй. Вы поймете, действительно ли первые следы человека здесь относятся к VI тысячелетию до нашей эры. Раскроете секреты омских крепостей и Любинского проспекта — одной из самых красивых местных улиц. А еще я расскажу, чем живет Омск сегодня и что отличает его от других городов страны.

Достоевский и Колчак в Омске
Вы услышите о четырехлетнем пребывании Достоевского в омском остроге и посетите места, описанные в знаменитых «Записках из Мертвого дома». Кроме того, рассмотрите здания, связанные с именем «белого» адмирала Колчака, и узнаете, почему он провозгласил Омск «третьей» столицей России.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.

Знакомьтесь, Омск!
Знакомьтесь, Омск!
Знакомьтесь, Омск!
Знакомьтесь, Омск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Бухгольца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я коренная омичка и трепетно люблю родной город. Знаю много городских тайн, легенд и обожаю делиться своими знаниями. Более 10 лет провожу экскурсии и с радостью покажу Омск так, чтобы вы влюбились в этот необыкновенный город.
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Обзорные экскурсии по Омску

Обзорная экскурсия по Омску на автомобилеОбзорная экскурсия по Омску на автомобилеОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
3980 за экскурсию
3 часа
10 отзывов
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
На широких просторах Западной Сибири Омск, пожалуй, наименее раскручен среди городов-миллионников. И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша! Я верю, что у Омска большой потенциал, и буду рад познакомить с его насыщенной 300-летней жизнью, показать знаковые места и рассказать о современных омичах. В результате вы убедитесь, что это один из самых солнечных городов России не только в прямом, но и в переносном смысле, даже вопреки всем тем испытаниям, которые легли на его плечи во времена печально известных сибирских ссылок.

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