Обзорные экскурсии по Омску

Омск — колоритный сибирский город с 300-летней историей и культурная столица России 2026. Я покажу вам его главные достопримечательности: крепость, кафедральный собор, лютеранскую кирху, дореволюционные дома и необычные скульптуры. Расскажу, как с городом связаны Достоевский, Врубель и другие знаменитые люди. Как складывалась история Омска и чем он живёт сегодня.

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Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Омске

Описание экскурсии

Вы посетите крепость, с которой началась история Омска, и увидите единственные сохранившиеся в первозданном виде Тобольские ворота.

Пройдёте по улице Спартаковская и узнаете о выдающемся дендрологе Герберте Гензе, благодаря которому Омск в 50-е годы стал городом-садом.

Полюбуетесь Успенским кафедральным собором и старейшими зданиями Омска 18 века — бывшими гауптвахтой и лютеранской кирхой.

Увидите раскопки Омского острога и погрузитесь в середину 19 века, когда Достоевский отбывал наказание. Вы узнаете, через какие испытания ему пришлось пройти.

Рассмотрите жемчужину города — Омский академический театр драмы. Ему более 150 лет! Здесь совершал первые шаги в искусстве народный артист Михаил Ульянов. Узнаете и о театре живописи — аналогов ему нет в стране!

Увидите роскошный магазин в стиле эклектики купчихи Марии Шаниной и узнаете, как с Омском связан художник Врубель.

Погуляете по самой красивой улице Омска — Любинскому проспекту с дореволюционными зданиями.

Завершим экскурсию у гостиницы «Россия» — самой фешенебельной в городе в дореволюционное время и сейчас.