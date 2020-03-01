Обзорные экскурсии по Омску

Что вас ожидает

Омск сквозь столетия

Омск — второй по величине город Сибири, скрывающий немало тайн и удивительных историй. Вы поймете, действительно ли первые следы человека здесь относятся к VI тысячелетию до нашей эры. Раскроете секреты омских крепостей и Любинского проспекта — одной из самых красивых местных улиц. А еще я расскажу, чем живет Омск сегодня и что отличает его от других городов страны.

Достоевский и Колчак в Омске

Вы услышите о четырехлетнем пребывании Достоевского в омском остроге и посетите места, описанные в знаменитых «Записках из Мертвого дома». Кроме того, рассмотрите здания, связанные с именем «белого» адмирала Колчака, и узнаете, почему он провозгласил Омск «третьей» столицей России.