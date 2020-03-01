Обзорные экскурсии по Омску

Омск сквозь столетия Омск — второй по величине город Сибири, скрывающий немало тайн и удивительных историй. Вы поймете, действительно ли первые следы человека здесь относятся к VI тысячелетию до нашей эры. Раскроете секреты омских крепостей и Любинского проспекта — одной из самых красивых местных улиц. А еще я расскажу, чем живет Омск сегодня и что отличает его от других городов страны.
Достоевский и Колчак в Омске Вы услышите о четырехлетнем пребывании Достоевского в омском остроге и посетите места, описанные в знаменитых «Записках из Мертвого дома». Кроме того, рассмотрите здания, связанные с именем «белого» адмирала Колчака, и узнаете, почему он провозгласил Омск «третьей» столицей России.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Бухгольца.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я коренная омичка и трепетно люблю родной город. Знаю много городских тайн, легенд и обожаю делиться своими знаниями. Более 10 лет провожу экскурсии и с радостью покажу Омск так, чтобы вы влюбились в этот необыкновенный город.
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
На широких просторах Западной Сибири Омск, пожалуй, наименее раскручен среди городов-миллионников. И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша! Я верю, что у Омска большой потенциал, и буду рад познакомить с его насыщенной 300-летней жизнью, показать знаковые места и рассказать о современных омичах. В результате вы убедитесь, что это один из самых солнечных городов России не только в прямом, но и в переносном смысле, даже вопреки всем тем испытаниям, которые легли на его плечи во времена печально известных сибирских ссылок.