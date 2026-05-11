Обзорные экскурсии по Омску

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Знакомьтесь, Омск

Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Омск — колоритный сибирский город с 300-летней историей и культурная столица России 2026.

Я покажу вам его главные достопримечательности: крепость, кафедральный собор, лютеранскую кирху, дореволюционные дома и необычные скульптуры. Расскажу, как с городом связаны Достоевский, Врубель и другие знаменитые люди. Как складывалась история Омска и чем он живёт сегодня.
5
7 отзывов
Знакомьтесь, Омск
Знакомьтесь, Омск
Знакомьтесь, Омск

Описание экскурсии

Вы посетите крепость, с которой началась история Омска, и увидите единственные сохранившиеся в первозданном виде Тобольские ворота.

Пройдёте по улице Спартаковская и узнаете о выдающемся дендрологе Герберте Гензе, благодаря которому Омск в 50-е годы стал городом-садом.

Полюбуетесь Успенским кафедральным собором и старейшими зданиями Омска 18 века — бывшими гауптвахтой и лютеранской кирхой.

Увидите раскопки Омского острога и погрузитесь в середину 19 века, когда Достоевский отбывал наказание. Вы узнаете, через какие испытания ему пришлось пройти.

Рассмотрите жемчужину города — Омский академический театр драмы. Ему более 150 лет! Здесь совершал первые шаги в искусстве народный артист Михаил Ульянов. Узнаете и о театре живописи — аналогов ему нет в стране!

Увидите роскошный магазин в стиле эклектики купчихи Марии Шаниной и узнаете, как с Омском связан художник Врубель.

Погуляете по самой красивой улице Омска — Любинскому проспекту с дореволюционными зданиями.

Завершим экскурсию у гостиницы «Россия» — самой фешенебельной в городе в дореволюционное время и сейчас.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе омской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Живу в Омске практически с рождения, но до сих пор он открывается для меня в новых гранях. С радостью поделюсь с вами самыми интересными местами в городе и окрестностях. Расскажу о сибирской истории, традициях, флоре и фауне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Н
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре, театральной жизни. Погуляли по Омскому острогу, где отбывал ссылку Достоевский, а так же другим
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памятным местам истории Омска, связанными с купечеством, художниками, героями ВОВ. Видно, что Елена очень любит свой город, знает о его истории и современной жизни.
Напоследок Елена посоветовала выставки, спектакли, места, куда можно сходить самим. Нам понравился музей Врубеля и выставка кукол театра Арлекин.

Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре,
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Юлия
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
Елена с большим вдохновением рассказывала об Омске и его горожанах, очень познавательно и увлекательно! Мы с коллегами получили огромное удовольствие!
Елена посоветовала сувениры,
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отвечала все вопросы любопытных туристов подробно! Все супер, рекомендую!

Спасибо за гибкий подход к экскурсии и перенос на 3,5 часа! Наш рейс задержали и мы вынуждены были перенести встречу, Елена всегда была с нами на связи и приехала в удобное нам время! Спасибо!

Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску!
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Мария
Были на экскурсии по Омску с душевным экскурсоводом Еленой. Она знает очень хорошо свой город, а главное она его очень любит, и готова в любить в него своих гостей. Очень гостеприимная и с обширными знаниями по истории. Очень рекомендую этого экскурсовода!
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Т
Экскурсия пешая очень понравилась. Чувствуется, что Елена любит свой город и свою работу. Очень много интересного рассказала о городе при этом показала фотографии жителей, быт и архитектуру старого города. Обратила
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внимание на интересные места города, музеи, парки. Это же город где началась театральная деятельность Михаила Ульянова, Достоевский находился здесь в ссылке и как это повлияло на дальнейшую его судьбу, это и центр Белого движения во главе с Колчаком. По ходу экскурсии показала Драмтеатр и порекомендовала сходить на спектакль. Мы с удовольствием сходили на Тургенева и получили истинное удовольствие от игры артистов. За это ей спасибо!!! Драматический театр очень красивый и чем то напомнил Гранд Опера, только в уменьшенном варианте. Рекомендовала музей Врубеля М. А.. Коллекция музея прекрасна и разнообразна. В это время в нем была выставка Геннадия Райшева, братьев Маковских. После экскурсии еще раз прошли по маршруту и уже наслаждались солнечными днями, милой красотой города, интересными музеями и отзывчивыми горожанами. Не зря городу присвоили звания Культурной столицы 2026г. Елена поинтересовалась нашим впечатлением от спектакля. Были вопросы по городу и Елена нам также помогла сориентироваться. Гид понравился милая, знающая и отзывчивая.

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Н
Сегодня мы провели экскурсию по историческому центру города с Еленой. Узнали много нового об основании крепости в начале 18 века, о развитии купечества, о второй жене губернатора Любе. Интересны были
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факты о восстановлении храмов, начиная с 90-х годов; о подвиге Карбышева в ВОВ, о развитии области во времена Советского Союза. Конечно, много времени было посвящено пребыванию Достоевского в Омском остроге. Спасибо Елене - человеку, глубоко погруженному в историю города Омска и не равнодушному к ней.

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Елена
Мы с Еленой прошли экскурсию" Знакомьтесь, Омск", хочу сказать Огромное спасибо за знания, профессионализм и терпение, Елене!! Не смотря на ветренную погоду, мои гости получили огромное удовольствие от экскурсии!!! На следующий день, они совершили повторный марш бросок по Елененому маршруту! Им захотелось сново увидеть Успенский собор и зайти туда, походить по Любинскому проспекту!! Спасибо Елена огромное Вам!!!
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