Обзорные экскурсии по Омску

Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Омск — колоритный сибирский город с 300-летней историей и культурная столица России 2026.
Я покажу вам его главные достопримечательности: крепость, кафедральный собор, лютеранскую кирху, дореволюционные дома и необычные скульптуры. Расскажу, как с городом связаны Достоевский, Врубель и другие знаменитые люди. Как складывалась история Омска и чем он живёт сегодня.
Вы посетите крепость, с которой началась история Омска, и увидите единственные сохранившиеся в первозданном виде Тобольские ворота.
Пройдёте по улице Спартаковская и узнаете о выдающемся дендрологе Герберте Гензе, благодаря которому Омск в 50-е годы стал городом-садом.
Полюбуетесь Успенским кафедральным собором и старейшими зданиями Омска 18 века — бывшими гауптвахтой и лютеранской кирхой.
Увидите раскопки Омского острога и погрузитесь в середину 19 века, когда Достоевский отбывал наказание. Вы узнаете, через какие испытания ему пришлось пройти.
Рассмотрите жемчужину города — Омский академический театр драмы. Ему более 150 лет! Здесь совершал первые шаги в искусстве народный артист Михаил Ульянов. Узнаете и о театре живописи — аналогов ему нет в стране!
Увидите роскошный магазин в стиле эклектики купчихи Марии Шаниной и узнаете, как с Омском связан художник Врубель.
Погуляете по самой красивой улице Омска — Любинскому проспекту с дореволюционными зданиями.
Завершим экскурсию у гостиницы «Россия» — самой фешенебельной в городе в дореволюционное время и сейчас.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе омской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Живу в Омске практически с рождения, но до сих пор он открывается для меня в новых гранях. С радостью поделюсь с вами самыми интересными местами в городе и окрестностях. Расскажу о сибирской истории, традициях, флоре и фауне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталия
Мы были у Елены на обзорной экскурсии по Омску. Много узнали об истории города, его архитектуре, театральной жизни. Погуляли по Омскому острогу, где отбывал ссылку Достоевский, а так же другим читать дальшеуменьшить
памятным местам истории Омска, связанными с купечеством, художниками, героями ВОВ. Видно, что Елена очень любит свой город, знает о его истории и современной жизни. Напоследок Елена посоветовала выставки, спектакли, места, куда можно сходить самим. Нам понравился музей Врубеля и выставка кукол театра Арлекин.
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Юлия
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по зимнему Омску! Елена с большим вдохновением рассказывала об Омске и его горожанах, очень познавательно и увлекательно! Мы с коллегами получили огромное удовольствие! Елена посоветовала сувениры, читать дальшеуменьшить
отвечала все вопросы любопытных туристов подробно! Все супер, рекомендую!
Спасибо за гибкий подход к экскурсии и перенос на 3,5 часа! Наш рейс задержали и мы вынуждены были перенести встречу, Елена всегда была с нами на связи и приехала в удобное нам время! Спасибо!
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Мария
Были на экскурсии по Омску с душевным экскурсоводом Еленой. Она знает очень хорошо свой город, а главное она его очень любит, и готова в любить в него своих гостей. Очень гостеприимная и с обширными знаниями по истории. Очень рекомендую этого экскурсовода!
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Т
Татьяна
Экскурсия пешая очень понравилась. Чувствуется, что Елена любит свой город и свою работу. Очень много интересного рассказала о городе при этом показала фотографии жителей, быт и архитектуру старого города. Обратила читать дальшеуменьшить
внимание на интересные места города, музеи, парки. Это же город где началась театральная деятельность Михаила Ульянова, Достоевский находился здесь в ссылке и как это повлияло на дальнейшую его судьбу, это и центр Белого движения во главе с Колчаком. По ходу экскурсии показала Драмтеатр и порекомендовала сходить на спектакль. Мы с удовольствием сходили на Тургенева и получили истинное удовольствие от игры артистов. За это ей спасибо!!! Драматический театр очень красивый и чем то напомнил Гранд Опера, только в уменьшенном варианте. Рекомендовала музей Врубеля М. А.. Коллекция музея прекрасна и разнообразна. В это время в нем была выставка Геннадия Райшева, братьев Маковских. После экскурсии еще раз прошли по маршруту и уже наслаждались солнечными днями, милой красотой города, интересными музеями и отзывчивыми горожанами. Не зря городу присвоили звания Культурной столицы 2026г. Елена поинтересовалась нашим впечатлением от спектакля. Были вопросы по городу и Елена нам также помогла сориентироваться. Гид понравился милая, знающая и отзывчивая.
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Н
Наталья
Сегодня мы провели экскурсию по историческому центру города с Еленой. Узнали много нового об основании крепости в начале 18 века, о развитии купечества, о второй жене губернатора Любе. Интересны были читать дальшеуменьшить
факты о восстановлении храмов, начиная с 90-х годов; о подвиге Карбышева в ВОВ, о развитии области во времена Советского Союза. Конечно, много времени было посвящено пребыванию Достоевского в Омском остроге. Спасибо Елене - человеку, глубоко погруженному в историю города Омска и не равнодушному к ней.
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Елена
Мы с Еленой прошли экскурсию" Знакомьтесь, Омск", хочу сказать Огромное спасибо за знания, профессионализм и терпение, Елене!! Не смотря на ветренную погоду, мои гости получили огромное удовольствие от экскурсии!!! На следующий день, они совершили повторный марш бросок по Елененому маршруту! Им захотелось сново увидеть Успенский собор и зайти туда, походить по Любинскому проспекту!! Спасибо Елена огромное Вам!!!