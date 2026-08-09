Еще несколько необычных экскурсий в Омске

Экскурсия по Омску позволит вам увидеть главные достопримечательности города.
Вы посетите площадь имени Бухгольца с пушкой и памятником «Держава», дом купца Батюшкова, где жил Колчак, и центральную туристическую магистраль - Любинский
Вы посетите площадь имени Бухгольца с пушкой и памятником «Держава», дом купца Батюшкова, где жил Колчак, и центральную туристическую магистраль - Любинский
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 📜 Исторические факты и события
- 🏰 Руины древней крепости
- 📚 Связь с Достоевским
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Омску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу и осмотреть все достопримечательности в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь имени Бухгольца
- Дом купца Батюшкова
- Любинский проспект
- Памятник Пожарным
- Успенский собор
- Памятник Достоевскому
- Омская крепость
Описание экскурсии
Омск во всей красе
Вы проедете по главным улицам города и увидите все знаковые достопримечательности. В программе экскурсии:
- Площадь имени Бухгольца — вы увидите пушку, символизирующую военное прошлое города. А также рассмотрите памятник «Держава», на котором изображены фрагменты истории Омска.
- Дом купца Батюшкова — место, где во время революции жил сам Колчак.
- Любинский проспект — центральная туристическая магистраль. Вы увидите на ней сохранившиеся купеческие дома и современные скульптуры «Сантехник Степаныч» и «Люба».
- Памятник Пожарным — жанровая скульптура, посвященная ушедшим на фронт пожарным.
- Успенский собор — главная духовная святыня города. Мы расскажем историю ее уничтожения и восстановления.
- Памятник Достоевскому — вы раскроете, как связан с Омском знаменитый писатель и почему он стал для местных жителей символом прогрессивных взглядов.
- Омская крепость — одна из важнейших достопримечательностей Омска. Вы рассмотрите уцелевшие остатки крепости и услышите, как жили каторжники в Сибири XVIII века.
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6452 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсовод Ирина - прекрасный, эрудированный специалист Рекомендую экскурсии с её участием.
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Е
Экскурсию индивидуальную проводила гид Наталья. Был структурированный рассказ об истории, значимых и ярких событиях города. Было очень интересно, познавательно. Чувствуется интерес и знание истории города и истории в целом. Наталья очень эрудирована, и замечательный рассказчик. Все прошло на одном дыхании, с большим удовольствием обратились бы повторно.
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Были на обзорной экскурсии в конце февраля. Погода выдалась солнечная, ездили по городу и слушали рассказ об истории и архитектуре, в интересных местах выходили из машины и прогуливались. В центре
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Большое спасибо Ольге Богдановне и водителю Валентину за интересную и очень комфортную экскурсию.
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Анжелика прекрасный знаток истории города Омска. Мы обогатились множеством новой и интересной информации. Всем рекомендую этого гида.
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Л
Здравствуйте! Нам, как бывшим жителям Омска было очень приятно открыть для себя новые уголки нашего любимого города. Анжелика чудесный, знающий экскурсовод. Спасибо ей огромно. Мой муж Михаил Вацлавович был начальником
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