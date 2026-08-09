Еще несколько необычных экскурсий в Омске

Экскурсия по Омску позволит вам увидеть главные достопримечательности города.Вы посетите площадь имени Бухгольца с пушкой и памятником «Держава», дом купца Батюшкова, где жил Колчак, и центральную туристическую магистраль - Любинский

проспект. Также вы увидите памятник пожарным, Успенский собор и памятник Достоевскому, узнаете о его связи с Омском. Маршрут включает посещение Омской крепости, где вы рассмотрите уцелевшие остатки и услышите о жизни каторжников в XVIII веке. Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Омску - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу и осмотреть все достопримечательности в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.