Еще несколько необычных экскурсий в Омске

Что вас ожидает

Омск во всей красе

Вы проедете по главным улицам города и увидите все знаковые достопримечательности 🏛️. В программе экскурсии:

Площадь имени Бухгольца — вы увидите пушку, символизирующую военное прошлое города. А также рассмотрите памятник «Держава», на котором изображены фрагменты истории 📖 Омска.

Дом купца Батюшкова — место, где во время революции жил сам Колчак.

Любинский проспект — центральная туристическая магистраль. Вы увидите на ней сохранившиеся купеческие дома и современные скульптуры «Сантехник Степаныч» и «Люба».

Памятник Пожарным — жанровая скульптура, посвященная ушедшим на фронт пожарным.

Успенский собор — главная духовная святыня города. Мы расскажем историю ее уничтожения и восстановления.

Памятник Достоевскому — вы раскроете, как связан с Омском знаменитый писатель и почему он стал для местных жителей символом прогрессивных взглядов.

Омская крепость — одна из важнейших достопримечательностей Омска. Вы рассмотрите уцелевшие остатки крепости и услышите, как жили каторжники в Сибири XVIII века.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.