Еще несколько необычных экскурсий в Омске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Омск — «третья столица России»

История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии

Сергей
Сергей – представитель из Омска
Вы увидите «визитные карточки» Омска, погрузитесь в его многовековое прошлое и рассмотрите старинные и современные здания.

А еще оцените знаковые площади и памятники города, исследуете руины древней крепости и раскроете, при каких обстоятельствах в Омске оказался Достоевский.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»

Что вас ожидает

Омск во всей красе
Вы проедете по главным улицам города и увидите все знаковые достопримечательности 🏛️. В программе экскурсии:

  • Площадь имени Бухгольца — вы увидите пушку, символизирующую военное прошлое города. А также рассмотрите памятник «Держава», на котором изображены фрагменты истории 📖 Омска.
  • Дом купца Батюшкова — место, где во время революции жил сам Колчак.
  • Любинский проспект — центральная туристическая магистраль. Вы увидите на ней сохранившиеся купеческие дома и современные скульптуры «Сантехник Степаныч» и «Люба».
  • Памятник Пожарным — жанровая скульптура, посвященная ушедшим на фронт пожарным.
  • Успенский собор — главная духовная святыня города. Мы расскажем историю ее уничтожения и восстановления.
  • Памятник Достоевскому — вы раскроете, как связан с Омском знаменитый писатель и почему он стал для местных жителей символом прогрессивных взглядов.
  • Омская крепость — одна из важнейших достопримечательностей Омска. Вы рассмотрите уцелевшие остатки крепости и услышите, как жили каторжники в Сибири XVIII века.

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.

Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»
Омск — «третья столица России»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Омске

Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
3 980
3 часа
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
15 отзывов
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Экскурсия «Соборное кольцо»
3 750
1.5 часа
Экскурсия «Соборное кольцо»
Из города-сада в бетонные джунгли
3 750
1.5 часа
Из города-сада в бетонные джунгли
Экскурсия «Омский Арбат»
3 750
1.5 часа
Экскурсия «Омский Арбат»
Экскурсия «По Тарской и не только»
3 750
2 часа
Экскурсия «По Тарской и не только»
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»
3 750
1.5 часа
Экскурсия «XX век. Омск. Как в кино»