Еще несколько необычных экскурсий в Омске

Что вас ожидает
Омск во всей красе Вы проедете по главным улицам города и увидите все знаковые достопримечательности 🏛️. В программе экскурсии: Площадь имени Бухгольца — вы увидите пушку, символизирующую военное прошлое города. А также рассмотрите памятник «Держава», на котором изображены фрагменты истории 📖 Омска. Дом купца Батюшкова — место, где во время революции жил сам Колчак. Любинский проспект — центральная туристическая магистраль. Вы увидите на ней сохранившиеся купеческие дома и современные скульптуры «Сантехник Степаныч» и «Люба». Памятник Пожарным — жанровая скульптура, посвященная ушедшим на фронт пожарным. Успенский собор — главная духовная святыня города. Мы расскажем историю ее уничтожения и восстановления. Памятник Достоевскому — вы раскроете, как связан с Омском знаменитый писатель и почему он стал для местных жителей символом прогрессивных взглядов. Омская крепость — одна из важнейших достопримечательностей Омска. Вы рассмотрите уцелевшие остатки крепости и услышите, как жили каторжники в Сибири XVIII века. Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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