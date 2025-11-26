Мои заказы

Экспресс-экскурсия по центру Омска

Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Приглашаю вас на короткую, но насыщенную прогулку по центру Омска.

Всего за полтора часа вы познакомитесь с его историей, почувствуете атмосферу Старого города и увидите места, без которых невозможно представить Омск. Отличный вариант для тех, кто хочет за короткое время составить целостное впечатление о нём!
5
2 отзыва
Экспресс-экскурсия по центру Омска© Элина
Экспресс-экскурсия по центру Омска© Элина
Экспресс-экскурсия по центру Омска© Элина

Описание экскурсии

Мы пройдём по маршруту, который объединяет прошлое и настоящее города. И увидим:

  • Любинский проспект — самую красивую и узнаваемую улица Омска, где в каждом фасаде живёт история
  • Успенский собор — архитектурную жемчужину и один из главных символов города
  • Первую и вторую Омские крепости — место, с которого началась история Омска

Вы узнаете:

  • как появилась Омская крепость при слиянии Иртыша и Оми
  • почему Омск включён в Императорский маршрут
  • как степная местность, где не росли деревья, превратилась в «город-сад»
  • какие события и люди определили характер и судьбу города

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Любинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — ваш гид в Омске
Я — омичка! Родилась и выросла в Омске, знаю этот город, и уже несколько лет знакомлю гостей с его историей, культурой и достопримечательностями. Приходите на экскурсии, будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
26 ноя 2025
Очень приятный экскурсовод с прекрасным знанием истории, чувством юмора и большой любовью к своему городу!
Е
Елена
19 ноя 2025
Все понравилось, отличный гид и хороший собеседник

Входит в следующие категории Омска

Похожие экскурсии из Омска

Омск - «третья столица России»
На машине
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Сквозь Омск на авто
На машине
На микроавтобусе
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь Омск на авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Омске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Омске