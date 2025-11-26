Приглашаю вас на короткую, но насыщенную прогулку по центру Омска.
Всего за полтора часа вы познакомитесь с его историей, почувствуете атмосферу Старого города и увидите места, без которых невозможно представить Омск. Отличный вариант для тех, кто хочет за короткое время составить целостное впечатление о нём!
Описание экскурсии
Мы пройдём по маршруту, который объединяет прошлое и настоящее города. И увидим:
- Любинский проспект — самую красивую и узнаваемую улица Омска, где в каждом фасаде живёт история
- Успенский собор — архитектурную жемчужину и один из главных символов города
- Первую и вторую Омские крепости — место, с которого началась история Омска
Вы узнаете:
- как появилась Омская крепость при слиянии Иртыша и Оми
- почему Омск включён в Императорский маршрут
- как степная местность, где не росли деревья, превратилась в «город-сад»
- какие события и люди определили характер и судьбу города
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Любинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Омске
Я — омичка! Родилась и выросла в Омске, знаю этот город, и уже несколько лет знакомлю гостей с его историей, культурой и достопримечательностями. Приходите на экскурсии, будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 ноя 2025
Очень приятный экскурсовод с прекрасным знанием истории, чувством юмора и большой любовью к своему городу!
Е
Елена
19 ноя 2025
Все понравилось, отличный гид и хороший собеседник
