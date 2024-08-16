Во время автобусно-пешеходной экскурсии по Омску вас ждет увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города.
Профессиональный гид расскажет интересные факты о его истории и архитектуре, познакомит с культурным наследием и жизнью местных жителей. Это уникальная возможность увидеть Омск с новой стороны и погрузиться в его атмосферу. Не упустите шанс узнать больше об этом удивительном городе и сделать ваше путешествие незабываемым
Профессиональный гид расскажет интересные факты о его истории и архитектуре, познакомит с культурным наследием и жизнью местных жителей. Это уникальная возможность увидеть Омск с новой стороны и погрузиться в его атмосферу. Не упустите шанс узнать больше об этом удивительном городе и сделать ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Увлекательное путешествие по Омску
- 👣 Профессиональный гид
- 🏛 Посещение главных достопримечательностей
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌆 Уникальная атмосфера города
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
- Главные достопримечательности города
- Уникальная архитектура
- Историческое наследие
Описание экскурсии
Погрузитесь в удивительный мир истории и красоты Омска Представленная экскурсия в Омске предлагает посещение множества интересных объектов. Это замечательная возможность погрузиться в атмосферу познавательного и невероятного, локального мира, захватывающей воображение истории основания и развития Омска. Совершите путешествие по главным достопримечательностям города, вы увидите его уникальную архитектуру, познакомьтесь с его историческим наследием и узнайте о жизни его жителей. Интересные рассказы профессионального гида позволят вам глубже погрузиться в мир Омска и ощутить его уникальную атмосферу. Не упустите возможность познакомиться с этим удивительным городом с совершенно новой стороны!
С 12:00 до 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптура «Держава» на площади Бухгольца
- Визитная карточка Омска - «Любинский» проспект
- Омский академический театр драмы
- Старинная пожарная каланча
- Здание музея изобразительных искусств ИМ.М.А. Врубеля (Центр Эрмитаж-Сибирь)
- Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы
- Тарские и Тобольские ворота
- Омская крепость
- Музыкальный театр
- «Омский Арбат» улица Чокана Валиханова
- Омский кадетский корпус
- Свято-Никольский казачий собор
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги (автобус)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Бухгольца, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: С 12:00 до 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Вы забронировали тур! Будем ждать вас по указанному адресу в 12:00 с хорошим настроением и полными энергии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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