1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Начало: Любой адрес на территории Центрального района
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Начало: Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
2 800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 января 2024Были на индивидуальной экскурсии по городу. Ольга Богдановна очень интересно и в доступной форме рассказала о главных достопримечательностях. Ответила на
- ААлександр6 января 2023Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2024
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