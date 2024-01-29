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экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Большое спасибо! Особый респект - за техническое сопровождение (динамик) и удобный автомобиль - высокий, с большими окнами и широкими дверями (по маршруту было несколько остановок).