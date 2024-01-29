Экскурсии на автобусе в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Омске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по самым красивым местам города Омска
На автобусе
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Начало: Любой адрес на территории Центрального района
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Начало: Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
2 800 за человека
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 января 2024
    Прогулка по самым красивым местам города Омска
    Были на индивидуальной экскурсии по городу. Ольга Богдановна очень интересно и в доступной форме рассказала о главных достопримечательностях. Ответила на
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    все интересующие нас вопросы. Отдельное спасибо водителю за аккуратное и неспешное вождение. Очень удобная машина с большими окнами, были видны все объекты.

  • А
    Александр
    6 января 2023
    Прогулка по самым красивым местам города Омска
    Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела
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    экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Большое спасибо! Особый респект - за техническое сопровождение (динамик) и удобный автомобиль - высокий, с большими окнами и широкими дверями (по маршруту было несколько остановок).

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «На автобусе»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по самым красивым местам города Омска
  2. Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
  3. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2024
Сейчас в Омске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2024 год на автобусе, 5 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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