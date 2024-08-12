2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00
12 авг в 14:00
13 авг в 14:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по историческим и культурным достопримечательностям Омска
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его уникальную архитектуру и богатое историческое наследие с профессиональным гидом
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 12:00 до 14:00
16 авг в 12:00
24 авг в 12:00
1 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Шаг в прошлое из будущего: экскурсия по Омску с искусственным интеллектом
Погружение в историю Омска с помощью искусственного интеллекта и современных технологий. Узнайте о прошлом и будущем города в увлекательной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Групповые»
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