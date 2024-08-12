Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Омске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На поезде 2 часа Мини-группа до 10 чел. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска Начало: Возле ж/д вокзала Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00 900 ₽ за человека Пешая На автобусе 2 часа Групповая до 15 чел. Путешествие по историческим и культурным достопримечательностям Омска Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его уникальную архитектуру и богатое историческое наследие с профессиональным гидом Начало: Площадь Бухгольца, д. 1 Расписание: С 12:00 до 14:00 1 000 ₽ за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 2 чел. Шаг в прошлое из будущего: экскурсия по Омску с искусственным интеллектом Погружение в историю Омска с помощью искусственного интеллекта и современных технологий. Узнайте о прошлом и будущем города в увлекательной экскурсии Начало: По договоренности 5 000 ₽ за человека Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Групповые»

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