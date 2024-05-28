Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.

Т Татьяна

Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗