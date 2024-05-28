Пешие экскурсии-прогулки в Омске с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Омске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ачаирский монастырь
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Посещение Ачаирского женского монастыря с индивидуальным гидом
Ачаирский монастырь в Омске - это уникальное место с богатой историей и духовной атмосферой. Посетите храмы, часовни и целебный родник
Начало: Ул. Лермонтова, 2
Расписание: По договоренности с туристом
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
5 880 за всё до 2 чел.
Прогулка по местам силы
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Места силы Омска: путешествие к источникам энергии и вдохновения
Посетите семь уникальных мест силы в Омске, ощутите прилив энергии и вдохновения, улучшите настроение и обогатите свою жизнь новым духовным опытом
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
14 июля в 13:00
15 июля в 07:00
8 000 за человека
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Начало: Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
2 800 за человека
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Ачаирский монастырь
    Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
  • E
    Elizaveta
    14 марта 2024
    Прогулка по местам силы
    Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ачаирский монастырь
    Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Пешеходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ачаирский монастырь
  2. Прогулка по местам силы
  3. Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
  4. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2024
Сейчас в Омске в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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