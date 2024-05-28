1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Посещение Ачаирского женского монастыря с индивидуальным гидом
Ачаирский монастырь в Омске - это уникальное место с богатой историей и духовной атмосферой. Посетите храмы, часовни и целебный родник
Начало: Ул. Лермонтова, 2
Расписание: По договоренности с туристом
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
5 880₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
Места силы Омска: путешествие к источникам энергии и вдохновения
Посетите семь уникальных мест силы в Омске, ощутите прилив энергии и вдохновения, улучшите настроение и обогатите свою жизнь новым духовным опытом
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
14 июля в 13:00
15 июля в 07:00
8 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур в Азово «Willkommen in Asowo»
Начало: Г. Омск, ул. Маркса, д. 4
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
2 800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Омску
Начало: Площадь Бухгольца, д. 1
Расписание: С 10:00 до 13:00
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера28 мая 2024Понравилось всё, очень хорошая экскурсия.
- EElizaveta14 марта 2024Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
- ТТатьяна23 мая 2023Отличные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир, все показал, рассказал доступным языком, сразу видно человек любит свой город. Рассказал даже больше чем положено по программе спасибо большое, много узнали о городе Омске и его жителях и разных конфестях🙏🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Пешеходные»
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