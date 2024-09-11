Ваше путешествие во времени начинается в Омске! Узнайте об истории основания поселения на реке Омь, пройдите через 3 века существования города и познакомьтесь с его основными достопримечательностями.Прогулка по историческому центру

Омска позволит вам насладиться памятниками архитектуры, живописными панорамами и уютными двориками. Вы увидите площадь Бухгольца, комплекс зданий второй Омской крепости, Любинский проспект, здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Экскурсию проведет опытный гид, который сделает ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Вы приехали в Омск и планируете познакомиться с главными достопримечательностями и основными вехами его истории? Мы готовы помочь! Приглашаем прогуляться пешком по историческому центру города — здесь, словно листая страницы истории, вы насладитесь памятниками архитектуры и живописными панорамами. Заглянете в уютные дворики, пройдётесь по широким улицам и площадям. И увидите:

Площадь Бухгольца — место основания Омска

Комплекс зданий второй Омской крепости

Любинский проспект — одну из главных улиц города

Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.