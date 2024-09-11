«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску

Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Ваше путешествие во времени начинается в Омске! Узнайте об истории основания поселения на реке Омь, пройдите через 3 века существования города и познакомьтесь с его основными достопримечательностями.

Прогулка по историческому центру
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Омска позволит вам насладиться памятниками архитектуры, живописными панорамами и уютными двориками.

Вы увидите площадь Бухгольца, комплекс зданий второй Омской крепости, Любинский проспект, здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Экскурсию проведет опытный гид, который сделает ваше путешествие незабываемым

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🏛️ Погружение в историю Омска
  • 🗺️ Прогулка по историческому центру
  • 🎭 Посещение культурных достопримечательностей
  • 🏰 Осмотр архитектурных памятников
    • «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Бухгольца
  • Комплекс зданий второй Омской крепости
  • Любинский проспект
  • Омский академический театр драмы
  • Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

    • Описание экскурсии

    Вы приехали в Омск и планируете познакомиться с главными достопримечательностями и основными вехами его истории? Мы готовы помочь! Приглашаем прогуляться пешком по историческому центру города — здесь, словно листая страницы истории, вы насладитесь памятниками архитектуры и живописными панорамами. Заглянете в уютные дворики, пройдётесь по широким улицам и площадям. И увидите:

    • Площадь Бухгольца — место основания Омска
    • Комплекс зданий второй Омской крепости
    • Любинский проспект — одну из главных улиц города
    • Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

    Организационные детали

    Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Бухгольца
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Максим
    11 сен 2024
    Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа, Анастасия рассказала об истории города с момента его основания и до наших дней. Еще раз большое спасибо!
    Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа,Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа,Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа,Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа,
    И
    12 авг 2024
    Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥
    Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥

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