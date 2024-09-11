Ваше путешествие во времени начинается в Омске! Узнайте об истории основания поселения на реке Омь, пройдите через 3 века существования города и познакомьтесь с его основными достопримечательностями.
Прогулка по историческому центру
Прогулка по историческому центру
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы приехали в Омск и планируете познакомиться с главными достопримечательностями и основными вехами его истории? Мы готовы помочь! Приглашаем прогуляться пешком по историческому центру города — здесь, словно листая страницы истории, вы насладитесь памятниками архитектуры и живописными панорамами. Заглянете в уютные дворики, пройдётесь по широким улицам и площадям. И увидите:
- Площадь Бухгольца — место основания Омска
- Комплекс зданий второй Омской крепости
- Любинский проспект — одну из главных улиц города
- Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бухгольца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 54 туристов
Мы живем в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
11 сен 2024
Прекрасная, неспешная пешеходная экскурсия с историческим уклоном. Несмотря на то, что она длится всего два часа, Анастасия рассказала об истории города с момента его основания и до наших дней. Еще раз большое спасибо!
И
Ирина
12 авг 2024
Простым и доступным языком была изложена интереснейшая история города и региона! Однозначно брать, точно не пожалеете! 🔥🔥🔥
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